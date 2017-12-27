هفوة شمايكل تمنح واتفورد الفوز على ليستر

تشيلسي يكتفي بثنائية في شباك برايتون

{ مدن – وكالات: حقق فريق تشيلسي، فوزًا سهلًا على ضيفه برايتون، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اول امس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري الإنكليزي الممتاز. سجل هدفي البلوز، ألفارو موراتا وماركوس ألونسو، ليرتفع رصيد تشيلسي إلى 42 نقطة، في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد برايتون عند 21 نقطة. وهدد ألفارو موراتا، مرمى برايتون في الدقيقة 5، بعدما راوغ شان دوفي، قبل أن يسدد الكرة، لكنها ارتطمت بالحارس قبل أن تخرج لركلة ركنية.

فرص سانحة

وكاد تومير هيميد، أن يخطف التقدم للضيوف في الدقيقة 14، لولا تدخل أنطونيو روديجر، مدافع البلوز في اللحظة الأخيرة. وأهدر تيموي باكايوكو، فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 19، بعدما تلقى تمهيد رائع بالرأس من روديجر، ولكنه سددها بجوار القائم الأيمن لحارس الخصم. وعاد باكايوكو، لإهدار الفرص مجددًا في الدقيقة 23، بعدما غابت الدقة عن تسديدته من داخل منطقة جزاء الخصم، إذ ذهبت كرته بعيدًا عن المرمى. وشهدت الدقيقة 26، فرصة خطيرة لتشيلسي عن طريق فيكتور موسيس، الذي استلم عرضية مثالية من فابريجاس، ليسددها تجاه المرمى، ولكن حارس برايتون، ماثيو رايان، تألق وحول الكرة إلى ركنية. وسدد فابريجاس، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها جاءت في المكان الذي يقف فيه الحارس. وفي الشوط الثاني، نجح موراتا في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة 47 للبلوز، بعدما ترجم كرة طويلة من أزبيليكويتا، برأسه في الشباك. وكاد هازارد، أن يسجل الهدف الثاني، لتشيلسي في الدقيقة 48، بعدما استلم تمريرة رائعة من باكايوكو، إلا أن كرته مرت بجوار المرمى. وتألق رايان حارس برايتون، إذ تصدى لتسديدة حرة مباشرة، من ماركوس ألونسو في الدقيقة 58، قبل أن يتصدى لرأسية قوية من اللاعب نفسه. ونجح ألونسو في تسجيل الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 60، برأسية متقنة بعدما ترجم الركلة الركنية التي نفذها فابريجاس في الشباك. وحرم لويس دينك، مدافع برايتون، هازارد من هدف محقق في الدقيقة 67، بعدما أبعد كرته من على خط المرمى. وسدد بيرم كيال، لاعب برايتون، تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 73، ولكنها علت العارضة قليلا. وأطلق نجولو كانتي، تسديدة قوية في الدقيقة 85، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس برايتون. وفشل شان دوفي، في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90، بعدما علت رأسيته مرمى تشيلسي، ليفوز البلوز بثنائية نظيفة.

واقتنص واتفورد، فوزا ثمينا من ليستر سيتي 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اول امس الثلاثاء بالجولة الـ 20 للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. تقدم رياض محرز من ضربة رأس في الدقيقة 37، وتعادل فاجي لواتفورد في أول مشاركة أساسية له في الدقيقة 45، وسجل الحارس كاسبر شمايكل بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 65 . وتخلص بذلك واتفورد من سلسلة من 4 هزائم متتالية، واحتفل بفوزه الأول في سبع مباريات بالدوري الإنكليزي. وارتكب شمايكل هفوة في الدقيقة 65 ليحول تسديدة عبد الله دوكوري، إلى داخل مرماه بالخطأ ليكمل انتفاضة واتفورد. هيمن ليستر في الشوط الأول، وبدا أنه سيمدد سلسلة اللا هزيمة خارج أرضه إلى ثماني مباريات، عندما تقدم رياض محرز من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من مارك البرايتون. لكن واتفورد تعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر مولا فاجي، مدافع مالي من مسافة قريبة، ليحرز هدفه الأول في الدوري الممتاز، قبل أن يتفوق أصحاب الضيافة بفضل خطأ شمايكل بعد ركلة حرة من توم كليفرلي.