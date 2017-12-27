تعقيب على مقال صحفيو القنادر

من القصر الأبيض الى الحذاء الأسود

عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري

قرأت في جريدة الزمان الغراء مقالة بعنوان (صحفيو القنادر) لأحد الكتاب من الموصل بعددهاالمرقم 3220 في 14/10/2009 وقبل أن أباشر بالتعــــــــــقيب قرأت بالعــدد 3422 في 17/10/2009 عنوانا (مادونا تتبرع بحذاء لمدارس رومانيا) مع الفارق أن الذي ذكر في المقال الأول أن أداة الجادثة التي استعملت في المؤتمر الذي جمع السيد المالكي مع بوش سميت (بالقندرة) ألا أنها سميت في المقال الثاني بنعل جمعية (اوفيديوروم) الذي جمع مادونا بالمحتفلين بعيد الهلوين السنوي الخيري في رومالنيا (بالحذاء). غير أن الذي حدث يختلف أختلافا كبيرا من حيث الشكل والمضمون ففي الحادثة الثانية في بخارست رومانيا تبرعت ملكة البوب الأمريكية (مادونا) بحذائيها المفضلين من ماركة كريستيانبور مرة واحدة وليس بمفردتي حذائها لصالح حفل عيد الهلوين السنوي الخيري في رومانيا حيث حضره عدد كبير من المسؤولين وفي مقدمتهم السفير الأمريكي الذي حضر حفل توقيع مادونا على كعب حذائيها بعد ان القى كلمة الأفتتاح في الحفل اذكر هذا قبل أن اناقش الكاتب (الموصلي) لأذكره بما يجري بمدينة الموصل هذه الأيام وحتى أثناء كتابتي هذا المقال قبل أن يذكر (قصة الزيدي مرة أخرى) والتي قال القضاء العراقي بها قراره العادل . فلماذا يشغل الكاتب نفسه بقضية مرت عليها عدة شهور ولم يناقش ما تتعرض له مدينة الموصل اليوم من رياح غريبة تجري لتطيح بأحد مكونات مجتمعها وقد تطيح به أيضا وبأبرز شخصياتها التي رسمت مع المكونات الأخرى تاريخا لمدينة عربية عريقة فقبل عام كان مسيحيو المدينة على موعد جديد للتاريخ يخططون ويحيون على وقع حياة يومية عادية هادئة ويرسمون أفقا غير ما يحدث في هذه الأيام الذي اطاح بتلك المخططات والآمال والأحلام قبل عام كانت أجراس الكنائس في الموصل هي ذاتها التي تقرع الآن وهي فارغة من روادها كما ان مدارسها وحواضرها هي ذاتها التي ازدادت تفاولاً قبل عام لعودة العوائل المهجرة لأعشابها …فلماذا لا يكتب الكاتب الموصلي عن ذكريات ما زالت تلتهب بحرارة اللحظات الثقيلة وبرنين الهواتف التي تدعو العوائل لشد الرحال قبل عام كانت العلاقات بين مكونات المجتمع الموصلي نابضة بالمحبة والسلام والوئام والألفة الدائمة الجديثة من روابط التنلاقي بوثاق التهاني في أعياد القيامة والميلاد والمشاركة في كافة المناسبات العائلية المختلفة مع جيران العمر …ألم يسمع الكاتب اليوم أصوات الرصاص والأنفجارات والأغتيالات في مواقع الأحداث اليومية التي لم تحدث قبل عام بحيث رفضت الأرض أ تشرب من اللون الأحمر بل ان يتذكر قضية حسمها القضاء ليشغل نفسه بها من جديد مرة اخرى الم يسمع يوم السبت المصادف 2009/10/17 كيف فجرت وهدمت الدور على من فيها ليناقش المسؤولين أويكتب على الأقل مقالة عن الظلم والتجاوز على حقوق وأنسانية الأنسان قبل ان يناقش قضية الزيدي ؟

نشر اخبار

ولنعود لمناقشة ما يهمني من فقرات وردت بمقالة الزميل الكاتب الموصلي لا. فأول ما ورد من نشاز أن يسمي من نشر اخبار الزيدي من مؤسسات اعلامية وصحفية ورجال سياسة (بالأعراب اشباه الثوار واصحاب العروبية الفارغة ونسي ان هؤلاء (الأعراب) قائدهم الرسول العربي (ص) وان لغة (الأعراب) هي لغة القرآن في الدنيا والآخرة وان من يحب العرب يحب نبيهم (ص) وان من يبغض العرب لا يحبه الرسول (ص) .

وهل ان قادة العرب من انبياء وخلفاء وصحابة في الماضي وقادة الجيوش العربية في الوطن العربي في الحاضر (من الأعراب واشباه الثوار واصحاب العروبية الفارغة ؟) وهل يريد الكاتب الموصلي ان يجري لما ذكر في مقاله من اسماء وقادة عرب لهم الفضل الكبير على العراق سابقا ولاحقا ما جرى لبوش الذي استباح العراق وانتهك حقوق الأنسان فيه وقتل الأبرياء وأستباح الأعراض على حد اعترافه ومنهم (صابرين الجنابي)الذي يطلق عليها الفاجرة دون حياء او خجل أو أحترام لرأي القضاء الذي حسم قضيتها بعدالة ليثأر لبوش ويبرر أحتلاله للعراق .

ثم اذاكان (بوش) الرئيس السابق للولايات المتحدة لا يقدم اليوم مترا ولا يؤخر في صنع القرار الأمريكي فلماذا يثير (قضية الزيدي مرة اخرى) وبحماس اكثر من دفاعه عما يقع في مدينته الموصل . هل يريد منا الكاتب ومن المؤسسات الأعلامية والصحفية وساسة العراق ان نشتم ونسب ونلعن قادتنا العرب كما يسب بوش واوباما ومن سبقهما يوميا على بضعة امتار فقط من البيت الأبيض كما يدعي الكاتب في مقله بأعتبار أن ذلك من (الأخلاق) الديمقراطية الأمريكية ؟ ثم يذكر لنا تلك السيدة المعارضة لسيسة أمريكا الداخلية لأنها اتخذت من خيمة صغيرة لها على بعد امتار قبالة البيت الأبيض كدليل على ديمقراطية بوش السابقة واوباما اللاحقة . ونسي الكاتب ان عشرات ومئات الأزاب والتكتلات والشخصيات الوطنية المستقلة داخل المنطقة الخضراء أو خارجها تعارض المسيرة السياسية وجها لوجه وعلى بعد أمتار قليلة جدا ودون أن تنصب السرادق أو الخيم اضافة الى فصائل المقاومة الوطنية التيتعارض وتقاوم الأحتلال الأمريكي . ثم مذا يضير الكاتب ارتداء العلم العراقي ويسمسه القديم من قبل الزيدي في مؤتمره الصحفي .

مدارس رومانيا

واذا كان الزيدي يحلم بسيارة حديثة وبيت جميل وعائلة مرفهة فبماذا تحلم (مادونا) ملكة البوب الأمريكية وهي تتبرع بحذائها لمدارس رومانيا بعد ان وقعت على كعبيه وخرجت من الحفل حافية القدين على طريقة المطرب العراقي كاظم الساهر حافية القدمين ؟ وسواء كان الفعل الذي فعله الزيدي مقبولا أو غير مقبول فهناك سلوك مهني وصي عليه وقانون عادل يعطي الرأي فيه وأني أرى أن الشئ الوحيد الذي يشكر عليه الكاتب انه ذكر في مقله (صحفيو ا القنادر) ومفردها (قندرة) أشد وقعا في اهانة المحتل من كلمة (حذاء) الذي وقعت على كعبه ملكة البوب الأمريكية (مادونا) بعد افتتاح الحفل الخيري من قبل السفير الأمريكي في أحدى مدارس بخارست رومانيا …ولكن المهم ان (بوش ودع القصر الأبيض بالحذاء الأسود الذي أصبح تاريخا يذكره الأمريكيون والعراقيون على الدوام) بعدها عاد بوش الى مزرعته بخفي حنين كما يقول العرب الذين يسميهم الكاتب (بالأعراب) وأشباه الرجال وأصحاب العروبية الفارغة .