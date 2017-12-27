معالج روحاني ولكن

انتشرت في الفترة الاخيرة بعد 2003 ظاهرة استئجار مكاتب بل وحتى عمارات وفيها لافتات براقة فيها كتابات معالجة بالقران وشفاء جميع الامراض المستعصية بل وحتى السرطان من الرجوع الى فترة زمنية ليست بعيدة ان مثل هذه الظاهرة والتي كانت تعرف بالفتاح فال او قارئ الكف ام معرفة الطالع او معرفة اسرار الشخص من الاسم واسم الام وتاريخ الميلاد كلها عناوين تبغي معالجة ظاهرة صحية او نفسية بعيدة جدا” عن العلم وعن الجانب الديني اننا نعرف هذه الظواهر كانت منتشرة في القرى والارياف نتيجة للحالة الاجتماعية والاقتصادية لتلك المجتمعات اننا نجزم ان هذه الفئة من الناس بعيدة كل البعد عن عالم الروحانيات وان ممارسيها عندما تختلي اليهم وتعرف اسرارهم تكتشف انهم اناس بسطاء لهم قابلية على تصفيط الكلام المعسول الذي يتماشى مع رغبة المتلقي وحدثني احد المحامين من انه اتصل به في بداية التسعينات احد الاشخاص الذي كان موقوفا” في شرطة الكاظمية وعند الذهاب الى هذا الشخص تبين انه يمارس مهنة كاتبة الادعية وعمل الحجاب لبعض الناس وفي تلك الفترة تم شن حملة من قبل وزارة الداخلية على امثال هؤلاء الناس وسميت في حينها حملة محاربة الشعوذة وعندما ذهب صديقي المحامي الى ضابط التحقيق للاستفسار عن سبب توقيف هذا الشخص فاجاب الضابط انه يدعي السحر والشعوذة ويوهم الناس بان لديه امكانيات وبعد مناقشة ضابط التحقيق تبين ان هناك رغبة من ضابط الامن لتجنيد هذا الشخص كمخبر لدى الامن ومن ثم يمكن اطلاق سراحه فذهب صديقي المحامي الى الموقوف وبلغه بتلك الرسالة كما ان صديقي ابلغه بانه منسحب من هذه القضية انني ابين هذه الحكاية الان بعد انتشار هذه الظاهرة بل انها اخذت وسائل الاعلام بمعرفة فنانيين مشهورين يتولون تحديد مواعيد مقابلة هؤلاء الذين يدعون انه لديهم امكانيات روحية ويشفون من الامراض المستعصية بل ان هناك محطان تلفزيونية تتولى نشر هذه الاراء والترويج لها وان هذه الظاهرة خطيرة جدا” فقد حدثني صديق ذهب الى سوريا لمقابلة ابو …. حيث ان شقيقه كان يعاني من مرض السرطان في العامود الفقري بعد ان اجريت له عملية في شمال العراق تبين ان تلك العملية لم تكن سوئ سحب نموذج لاجراء التحليل والزرع عليه ولم يستفد من هذه العملية فذهب الى دمشق والتقى بالعالم الروحاني المزعوم ففي لقائه الاول طلب منه 6 اوراق واعطاه له علاجا عبارة عن مجموعة من اوراق الاشجار المجففة وطلب منه الرجوع اليه بعد 15 يوما” وعند مراجعته في المره الثانية طلب منه 36 ورقة واعطاه مجموعة اخرى من الاعشاب التي يدعي انها طبية وطلب منه المراجعة بعد 15 يوما” وعند المراجعة في المرة الثالثة طلب منه 76روقة واعطاه مجموعة من الاعشاب الطبية علما” ان المريض المذكور كان لاسيتطيع ان يتجرع تلك الادوية العشبية بل كان يقول انني مستعد ان اموت ولا اقبل شرب تلك الادوية وبعد فترة قصيرة توفى المرحوم علي وعند مراجعة الطبيب الروحاني لم يتمكن من تدبير الكذبة للمرة الرابعة لان الواقع كشف هذا الدجال وامثاله لان الاعلام مطلوب منه ان لايكون بوقا” لامثال هؤلاء الناس الذين يحسنون ( كما يقول المثل الشعبي جذب المسفط خير من الصدك المخربط ) اي انهم يحسنون تصفيط الكلمات التي تنسجم مع رغبة المراجع ويعرفون حق المعرفة انهم لايجيدون شيئاً سوء الكذب ان اجهزة الاعلام اولا” مدعوة الى ان تقف التعاون مع هؤلاء الاشخاص مهما اختلف اسمائهم وعناوينهم وشهرتهم لانهم مجموعة من المشعوذين كما ان وزارة الداخلية وعلى رأسها السيد الوزير مطالبة بغلق هذه المكاتب واحالة الاشخاص القائمين فيها والمروجين لهم الى المحاكم لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وان قانون العقوبات فيه كثير من المواد التي تدين هؤلاء بل ان وزارة الداخلية لها سلطة ادارية

صلاح الحسن