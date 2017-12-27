كلية التقنيات في الكوفة إلى أين ؟

لطالما طالبنا بحقوقنا المسلوبة الا وهي اضافة سنة الخامسة لانصاف هذه الشريحة المظلومة كون ان معدلاتنا قد تجاوزت الـ 95 ولم نلق اي استجابة من قبل وزارة التعليم العالي الى الان،والى الله المشتكى ،على كل ، ناشدوني طلاب الجامعة التقنية الوسطى لنشر مطلب لم اجد منفذاً اعلامياً ذا مهنية ومصداقية يفوق مهنية جريدتكم الغراء

وذلك بعد ان استنفذنا رصيدنا من الكتب الرسمية على مختلف الاصعدة ،مطلبنا هو النظر في حال طلاب الجامعة التقنية الوسطى /الكوفة/كلية التقنيات الصحية والطبية ،الى وضعهم المزري والذي يخلو من كل مظاهر التحضر نسبة لكونهم طلابا جامعيين متفوقين ،اذ انهم لا يملكون قاعات تدريسية سوى كرفانات لا تصلح حتى لادنى مستوى للتعليم في العالم، قابعين بين مطرقة المعهد الطبي والكلية الادارية مطلبنا هو التماس عطفكم والاتفاف حول طلابكم للنظر في امرهم والاسراع في ايجاد حل لهم نظر للتلوث الذي قد يصيبهم من قبل الكرفانات والتاثير على الجانب النفسي والدراسي والمعنوي للطلاب.

نرجو من اصحاب القرار التحقق من هذه المناشدة والنظر نظرة ابوية لحال الطلاب كون المرحلة الجامعية من اجمل مراحل العمر ،ايعقل ان يقضوا اجمل سنينهم في هذا الحال؟

اسامة زهير