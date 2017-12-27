دعوة لماركسية جديدة – حمدي العطار

في جلسة اتحاد الادباء التي ضيف فيها عبد الحسين شعبان تعد جلسة فكرية وثقافية وادبية متميزة،حاول الضيف ان يطرح ملامح رؤيته عن محاور عديدة منها (اللحظة الثقافية) (فقه التسامح)

(كسر احتكار الفكر والحقيقة)(العوة الى ماركسية جديدة) شعبان لا يزال يؤمن بأن العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الانسانية لا يمكن ان تصل الى البشرية من خلال الرأسمالية او الامبريالية،وطالما هو ضد الاستغلال فلا بد ان يكون ماركسيا، ولكنه يصر على السير في خط مستقل عن الفهم السائد للماركسية التي تتبنى نظريته الاحزاب الشيوعية ، وسياسي مثل شعبان أنخرط في الحزب الشيوعي العراقي وتثقف على اسلوب التنظيم اللينيني المنضبط الذي قد لا يقبل الاعتراض او الاختلاف بالتأكيد مارس رؤيته بعد خروجه من التنظيم الحزبي ووجد ان بعض الاخطاء التي اعترف فيها الحزب بمؤتمراته المتعاقبة كان هو او غيره حينما يفكرون بها يتم اتهامهم بأنهم (ضعفاء في صلابتهم ولديهم خلل في قناعاتهم او انحراف في افكارهم بسبب انتماءتهم الطبقية).

حينما كان شعبان يتحدث عن كتابه “تحطيم المرايا – في الماركسية والإختلاف” اثنى على الجهد الذي بذله محاوره الكاتب الراحل (خضير ميري) لأنه اجرى معه حوارا فلسفيا عميقا ولم تكن مقابلة تقليدية، كان الحوار بينهما حوار الند للند،وهذا يفرح شعبان ويصرح به في كتابه حينما يسأله ميري “هل تريد أنت شخصيا أن تصنع ماركسية أخرى مغايرة لماركس؟ هل تريد القول بأن ماركسية القرن العشرين كانت متطفلة على الماركسية” مثل هذا السؤال يثلج قلب شعبان ويفتح شهيته فيقول لميري “اعترف بأنك تقرأ بعض أفكاري أو ما أفكر في أن نصل إليه أو ما أتمناه!لو كان ماركس حيا لصار ماركسيا ضد ماركسيته السائدة أو بالتعديل عليها،فماركس هو القائل” كل ما أعرفه هو أنني لست ماركسيا”

الاسلوب الذي كان يصيغ فيه خضير ميري اسئلته يشبه طريقة الحوار بين كبار الفلاسفة فلو فرضنا التقى سقراط مع افلاطون ،يسأل أحدهم الاخر عن الصحة ويذهب السؤال عن الشيخوخة ومنه قد يصل الى الخبرة والمعرفة ! في ذلك الحوار بين ميري وشعبان كانت الاسئلة تولد اسئلة اخرى والاجوبة تخلق اسئلة اخرى والمتلقي تختلط عليه الامور ليرى نفسه امام حوار نظري ممتع ومفيد عن علاقة النظرية الماركسية بالثقافة وبالدين وبالجنس وبالمرأة وبالقومية وبالسلطة، وبمرارة يتحدث شعبان عن ضرورة الابتعاد عن احتكار الحقيقة فالماركسية ليست (طابو أو أيقونة وتعاويذ وأدعية) غير قابلة للنقاش والتعديل، هي معرفة ثقافية وليست نظرية بدوية، وعن علاقة الماركسية بالدين اوضح شعبان بإن الدين ظاهرة أجتماعية لا يمكن تجاهل تأثيرها، ومن لا يعترف بالدين (ليس شيوعيا)،وفي ذلك الحوار تعمق شعبان في طرح الديالكتيك التاريخي (المادية التاريخية) يعني صراع التاريخ مع نفسه، وديالكتيك الطبيعة (المادية الديالكتيكية) وهي صراع التاريخ مع قوى الطبيعة! واكد في محاضرته على ضرورة التميز بين الدين كقيم والدين كتصرفات من قبل رجال الدين!

مما لاشك فيه ان شعبان يعلم جيدا بإن ليس هناك حزب شيوعي يفرض على اعضائه حينما ينتمون الى الحزب ان يكونوا ملحدين! لكنه ينتقد السلوكيات الفردية التي تمارس بشكل يوحي بعدم احترام القيم الروحية للأنسان وعقائده “لقد استثمرت القوى الدينية وقوى أخرى في الصراع السياسي بعض نقاط الضعف ضد التيار الماركسي وعزفت عليها الألحان، وألفت عليها حكايات كثيرة ..لأمرار ما تريد من أطروحات سياسية، ساهمت إلى حدود غير قليلة في عزل أو تقليص نفوذ الحركة الشيوعية وتخفيض رصيد الماركسية”.