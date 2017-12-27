الحركة الكردية بين الزعامة والتآمر السياسي – خالد محسن الروضان

الحرب العالمية الاولى

1914-1918

دخلت اوربا والعالم من ورائها في حروب ضروس استمرت اربع سنوات في الفتره مابين 1914-1918 ودخلت الولايات المتحدٍٍة الامريكية هذه الحرب سنة 1914 بعد ماكان الرئيس ويلسون يصر على الحياد. وفي اكتوبر من هذه السنة قامت الثورة البلشفية في روسيا بقيادة لينين الذي فضح اتفاقية سايكس بيكو السرية.

تداعى قادة الدول المنتصرة لعقد مؤتمر للصلح في ضاحية فرساي باريس، انتهى الى التوقيع على معاهدت فرساي باعتبار نتيجة اعماله في 1919/12/18 كان هدف المؤتمر انهاء الحرب قانونياً وقد تمخضت عن فرساي المعاهدات سيفر/ سان ريمو / لوزان / رابالو

معاهدة سيفر : وقعت هذه المعاهدة في 10 اب 1920 في مدينة سيفر في ضواحي باريس ركزت هذه المعاهده ذات 250 مادة على اقتطاع اجزاء من الدولة العثمانية التي كانت تدعى (برجل اوربا المريض)، ومنحت مملكة الحجاز اعترافاً دولياً وان هذه المعاهدة اضفت الشرعية على اتفاقية (سايكس بيكو) السريه التي كانت نتائجها استيلاء بريطانيا على العراق وحصولها على امتيازات كبيرة في شركة النفط التركية التي سيطرت عليها بريطانيا واعادة تسميتها بعدئذ لتصبح شركة نفط عراقية i.p.c . كما اعلنت أرمينيا دوله ذات سيادة، واعتبرت مضيق الدردنيل ممراً دولياً ليس للامبراطوريه العثمانيه سلطان عليه، وحولت بعض المواني الغربية من اسطنبول الى مناطق حرة.

فشل معاهدة سيفر بمعالجة القضية الكردية

فقد كان هناك اتفاق مبدئي على حدود كردستان، لكن الاكراد رفضوا ذلك بسبب عدم ادخال منطقة (فان) وهكذا صار الامر الى ابقاء قسم من الاكراد في تركيا كمواطنين اتراك، والقسم الاخر في العراق كمواطنين عراقيين.

وقد ساهم الكرد العراقيين في بناء الدولة العراقية وادارتها منذ تأسيسها عام 1921 وشكلت الحركة الكردية جزء من الحركة الوطنية العراقية وكان لها دور في النضال ضد الاستعمار والتحرر من كل اشكال التبعية الاجنبية.

وفي 1932 انتهى الانتداب البريطاني وتم الاعتراف بالعراق كدولة مستقلة، وبدء النفوذ البريطاني بالانحسار أثيرت مسألة الملاحة في شط العرب من جديد من قبل ايران ومطالبتها (بخط التالوك)

وفي يوم 1937/7/8 وقع ميثاق (سعد أباد) وهو اتفاقية امنية مشتركة بين اربعة اقطار في الشرق الاوسط هي تركيا والعراق وايران وافغانستان وهذا الاتفاق ساعد العراق وايران على ابرام معاهده جديده لتنظيم الملاحة في شط العرب بتاريخ 1937/7/4 لكن هذه المعاهدة لم تحسم القضايا المتعلقة بين الطرفين بشكل رئيسي وادت الى حدوث انتهاكات متكررة من قبل ايران تحولت الى توترات شديدة بين الطرفين

الحرب العالمية الثانية

في عام 1939 اندلعت الحرب العالمية الثانيه واجبرت منطقة الخليج العربي وبضمنها العراق وايران على الدخول في الحرب بحيث عانى الكل من الاحتلال العسكري الذي دام من عام 1941-1946 عندما تم سحب القوات من المنطقة. وفي عام 1941 تخلى الشاه رضا خان مؤسس السلالة البهلوية في ايران عن عرشه لولده محمد رضا الذي حاول تعزيز حكمه واتباع سياسة التحديث مستغلاً النفوذ الاميركي لتعزيز حكمه الاستبدادي، بحيث ادى ذلك الى ان تنظر الدول العربية السياسة الامبراطورية للشاه بعين الارتياب وعدم الاستحسان من خلال تأييده لحركة التمرد الكردية في شمال العراق مما دفع بالحكومة العراقية للتحالف مع الغرب وفي الدخول بحلف بغداد للحفاظ على الامن والتخلص من حركة التمرد الكردية وتطويق قادتها واجبارهم للهرب الى الاتحاد السوفياتي وكان فيهم ملا مصطفى البرزاني الذي اقام هناك لغاية عام 1959 وقد اثارت هذه السياسه الخارجية للحكومة العراقيه غضب الشعب العراقي لانها دفعت البلاد للتحالف مع الغرب السبب الذي ادى الى تذمر الجيل الجديد كما حصل في ايران ايضاً حيث نشأت تحالفات بين الفئات الساخطة اطاحت بالنظام القديم من دون مشاركة الجيش الايراني بخلاف ماجرى بالعراق حيث استطاع الضباط في الجيش العراقي القيام بثورة 1958 ثورة 14 تموز. كان موقف الشاه من الثورة غير متجاوب ولم يكن راغباً حتى الاعتراف بها لانه كان يأمل ان تسقط عن طريق التدخل الاجنبي، وبعد اسبوعين اعترف بالنظام الجديد في العراق حاول الشاه تعزيز موقفه مع الولايات المتحده الامريكية ضد النفوذ السوفياتي المتزايد في الاراضي العربية محاولاً تشويه الحكم في العراق من خلال اثارة المشاكل المتزايده والقضايا التي كانت قائمه بين البلدين منذ القديم، كالنزاع الحدودي حول مياه شط العرب خصوصاً بعد انسحاب العراق من حلف بغداد 1959 وبدأ التوتر يحدث بين البلدين، وعند انتقاد الشاه للعراق في مؤتمره الصحفي بتاريخ 28 تشرين الثاني 1959 فيما يتعلق بموقف العراق ورفضه تسوية قضية الملاحه بالوسائل السلميه، السبب الذي ادى ان يصرح عبد الكريم قاسم من جديد بسيادة العراق الكاملة على شط العرب.

وبتحريض من ايران تفجرت القضية الكردية مرة اخرى حيث اعطى عبد الكريم قاسم الوعود لحلها الا انه لم يفي بها مما ادى الى سوء العلاقة بين بغداد والقيادة الكردية، السبب الذي ادى الى استئناف القتال بين الحكومة والاكراد لتحقيق طموحات الاكراد في الحكم الذاتي وبدعم واسع من ايران، وبعد سقوط نظام الحكم في العراق 1963 واستلام قيادة جديدة عام 1968 خف التوتر بين البلدين الا ان الحكم في ايران كان يشعر بعدم الاطمئنان بالحكم الجديد بالعراق خوفاً من افكاره الوحدوية والقومية ومناداة بسياسة عدم الانحياز اضافة الى ان الشاه اعتبر الاتحاد السوفياتي المستفيد الوحيد من نظام الحكم الجديد بالعراق باعتباره لم يكن معادياً لايران فقط وانما للغرب بأسره

وفي نيسان 1969 اعلنت ايران بأن اتفاقية 1937 تعتبر منسوخة من جانبها لذلك طلب العراق بعرض القضية على محكمة العدل الدولية من اجل اخذ رأيه الاستشاري ولفشل الشاه في تحقيق غرضه بالوسائل القانونيه لجأ الى الضغط والتأمر السياسي، وساند الاكراد في الحرب لعرقلة تطبيق الحكم الذاتي (المحلي) لهم بعد اعلان تطبيقه من قبل الحكومة العراقية بدعوه انه حكم ذاتي ناقص .

غير ان الملا مصطفى يعرف بأن الشاه لايميل بدرجة كبيرة الى الاكراد في العراق لاسيما انه حارب الاكراد في ايران، رغم ان الشاه اعلن استعداده الكامل لمساندتهم كمتمردين ضد الحكم وليس كمواطنين ينشدون اقامة وطن قومي كردي في العراق من اجل اضعاف النظام القائم بسبب ارائه الصريحه حول الصراح العربي الاسرائيلي ومع هذا كان من غير المحتمل ان يقع البرزاني بسهولة في شرك الشاه او قبوله المساعدة من اسرائيل قبل ان يحصل مبدئياً من وعود الشاه سوف تكون مشرفه، لذلك تعهدت امريكا بتطبيق سياسة تستجيب لشكل لازم لالتماس البارزاني وقد اكد وزير الخارجية الامريكي هنري كيسنجر لهم ان الشاه سوف يلتزم بوعوده تجاههم، وفي ضوء ذلك لجأ الشاه الى تشجيع بعض العناصر المعارضة للبعث للتعاون مع الاكراد جبهة عربية كردية تجبر البعض على الاذعان لمطالب الاكراد، وخلال هذه التوترات والمناورات السياسية اعلن الاتحاد السوفياتي باعتباره المصدر الوحيد لتجهيز العراق بالسلاح ايقاف ارسال الاسلحه المطلوبة واعلى وقوفه على الحياد في حرب الاكراد مما ادى الى تضاؤل تجهيزات الحرب. وفي الجلسة الختامية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (اوبك) في الجزائر اذار 1975 التقى الرئيس العراقي شاه ايران لتسوية الخلافات القائمة بينهما، ومن خلال المفاوضات تم الاتفاق حول اهم القضايا (اعتبار خط التالوك خط الحدود في شط العرب)، وموافقة الشاه على ايقاف مساعدته للاكراد مقابل معالجة العراق لقضية الاكراد والتعاون لحفظ الامن والسلام ووضع حد لعمليات التسلل والتخريب على جانبي الحدود وكانت الاتفاقيه قائمه على عدم انتهاك الحدود وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، في حينها انهارت كل القوى الكردية المسلحة وخرج الملا مصطفى البارزاني خارج العراق الى امريكا حيث توفي هناك.جلال الطالباني قائد الرجعة الثانية للحركة الكردية

في عام 1976 تبدأ الحركة الكردية من جديد بزعامة مام جلال الطالباني.

عنصر بارز

جلال الطالباني بدأ حياته السياسية وهو طالب في الدراسة الجامعية وكان عنصر بارز في اتحاد الطلبة وشارك في الحركة الكردية بقيادة ملا مصطفى البارزاني منذ عام 1960 وفي عام 1963 وجه انتقادات لقيادة الحركة وعقليتها العشائرية الاقطاعية المتسلطة، مطالباً بأن يكون دور للشباب مع تطوير وسائل النضال الديمقراطي الوطني لغرض تحقيق الاهداف، لكن الملا مصطفى البارزاني رفض ذلك وامر بحجز جلال الطالباني مع زميله محمد عبد الكريم الكزنزاني واراد تنفيذ حكم الاعدام بهما وبعد تدخل الشيخ عبد الكريم الكزنزاني تراجع الملا مصطفى عن قرار الاعدام واعفى عنهم بشرط تخليهم عن اي نشاط سياسي. وفي عام 1964 تحالف جلال الطالباني مع الرئيس عبد السلام عارف رئيس جمهورية العراق، وشكل جلال الطالباني افواج الفرسان لمقاتلة القيادة الانفصالية العشائرية المتمثلة بالملا مصطفى البارزاني وحزبه الديمقراطي الكردستاني واستمر يقاتل الى جانب الجيش العراقي لغاية اعلان الهدنة بين الحكومة والملا مصطفى وبعد توقيع اتفاقية بيان 11 اذار 1970 التي تشترط نزع السلاح الثقيل من البيشمركه والفرسان عندها طلب من رئيس الجمهوريه السماح له بالخروج خارج العراق لحماية نفسه من التصفيات الجسدية التي كان يمارسها الملا ضد كل من يعارض سياسته. وفي عام 1976 بدأ الطالباني حركته الجديده معتمداً على تنظيم الحزب الاتحادي الوطني الكردستاني الذي اسسه وانظم اليه جناح كومله برئاسة نوشيروان مستفيد من دعم الرئيس السوري حافظ الاسد ومستغل الظروف الدولية والاقليمية وكذلك حصل على دعم من معمر القذافي الرئيس الليبي وبعد تسلله الى داخل الاراضي العراقية تبدأ عملياته العسكريه من مناطق ليليان وتمتد الى مناطق اخرى، وينطبق ايضاً الحزب الديمقراطي الكردستاني من جانب اخر وتتسع عملياتهم بعد قيام الحرب العراقية الايرانية عام 1980 مستغلين انشغال الجيش العراقي في هذه الحرب. وبعد احداث الكويت سنة 1991 حيث اتخذ مايسمى بالبرلمان الكردستاني بتاريخ 1992/4/10 قرار يقضي بتبني النظام الفدرالي للعراق خصوصاً بعد ان اعلنت الاغلبية الكردية في شمال العراق تحررها كما تزعم من السلطة المركزية في بغداد بدعم من قوات التحالف الدولية مستغلة الظروف الدولية المشبوهة التي احاطت بالبلاد وفي عام 1996 يتفجر القتال الكردي في شمال العراق بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة مام جلال الطالباني ويستعين مسعود البارزاني بالرئيس صدام لقمع وتحجيم دور جلال الطالباني وحزبه من خلال تدخل الجيش العراقي الى جانب مسعود البارزاني. وبعد سقوط المعسكر الشرقي وتفككه قادة الولايات المتحدة الامريكية عملية التغيير الدولي خصوصاً بعد احداث 11 ايلول 2001 من خلال عملية استراتيجية كان العراق اول ميدان لتطبيقها حيث قامت الولايات المتحدة بعملية اجرامية باحتلال العراق وتفكيكة واعادة تكوينه حسب نظريتها من جديد قومياً وطائفياً وادارياً بما يتناسب وموقف القرار الامريكي. وخلال 14 عاماً التي مضت كانت القياده الكرديه متصدره لكل التغييرات مستغلة نقص الخبرة لدى الاخرين من الاحزاب الاخرى محققه اكبر استفادة وحصلت على مغانم كانت تحلم بها وبمباركة من الولايات المتحدة الامريكية، لكل اعمالها وليس غريباً ما نلاحظه اليوم مطالبة مسعود البرزاني بالانفصال والعمل على تقسيم العراق وبدعم صهيوني، فهو يمثل امتداد لدورهم المشبوه منذ البدأ الذي استعرضناه فيما تقدم في تنفيذ مشاريع التأمر السياسي والضغط على الحكــــــــومات العراقية المتعاقبة لتعطيل الجيش العراقي واشغاله لكي لايقوم بدوره في مواجهة العدو الصهيوني.

علماً ان هذا التوجه لايمثل الاغلبية من الشعب الكردي والمصلحة العامة انما هو من مأساة المصلحة الفردية لحكم العائلة الواحدة (عائلة مسعود البارزاني) التي استغلت غياب مام جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق السابق هذا الرجل القائد الوطني والقومي للحركة الكردية الذي حارب النزعات الانفصالية والاســـتبدادية، وناضل من اجل تحقــــــيق الاهداف الوطنية والقومية لكرد العراق والتي يراها في اتحاد اختياري مع العراق والحفاظ على وحدة العراق شعباً وارضاً وثروات وكان بحق كما سمي (صمام امان وحدة العراق).