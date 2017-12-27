الإدارة الستراتيجية في المنظمات العامة – منى حيدر الطائي

تعد الإدارة الستراتيجية مجالاً من مجالات البحث الأكاديمي والممارسات التنظيمية التي تختبر العلاقات بين الأهداف والعمليات والمحتويات الاستراتيجية بشكل نموذجي عن طريق استخدام نماذج احتمالية موقفية تفترض أن المنظمات الناجحة تستخدمها للتأقلم مع بيئتها في سعيها إلى أداء أفضل .

وتجرى حالياً مجموعة من الدراسات النظرية والتجريبية التي تتناول الإدارة الاستراتيجية في المنظمات العامة لأختبار التساؤلات المتعلقة بالأهداف والعمليات الاستراتيجية والمحتوى الستراتيجي والعلاقات مع ممارسات الإدارة الداخلية وبيئة العمل الخارجية وتعتبر الدراسات التي تختبر النتائج المنطقية لستراتيجية الأداء من الدراسات الأحدث في هذا المجال المعرفي المهم في الوقت الحاضر على نحو خاص للمنظمات العامة .

أذ أصبحــــت الإدارة الاسترتيجية أكثر أهمية في المنظمات العامة بسبب التــــــــأكيد المتزايد على الحصول على مستويات أداء عالية وهذا ماأشار إليه (Richard M. Wallker, 2013:111) في ورقته البــــــــحثية “الإدارة الســـــــــتراتيجية والأداء في المنظمات العامة.

ويقع هنا التركيز على الأهداف وعمليات التخطيط والابتكار في جوهر الإصلاحات المتعلقة بالإدارة العامة الجديدة بينما تستمر توقعات المواطنين من الخدمة العامة بالتزايد وتتطلب مزيداً من الإستجابات الاستراتيجية لتلبية هذه الاحتياجات .

لقد تم تطوير عدد من نماذج الإدارة الاستراتيجية للمنظمات العامة . ويرى كل من” بوين ووالكر” Boyne) and Walker,2004).

أن العديد من تلك النماذج ضمت عددا من الجوانب المتعلقة بالاستراتيجية – الأهداف والعمليات والمحتويات وأقرب النماذج التي يمكن تطبيقها في المنظمات العامة هي نموذج “مايلز وسنو” مع بعض التعديل عليها كون هذا النموذج تم تطبيقه واختباره على مستوى مؤسسات قطاع الأعمال .

وبشكل محدد فإنه من المهم أن يتم التمييز بين كل من الأهداف ومحتوى الاستراتيجية وعمليات الستراتيجية حتى يتم استكشاف الروابط العملية بين كل منها على صعيد المنظمة العامة ,وهنا يجب على المؤسسات السياسية والأجهزة الرقابية وضع أهداف المنظمات العامة أمامها بشكل مباشر أكثر بكثير مما في قطاع الأعمال وهذا ما أكده (Hal G. Rainey,2010: 56). في مؤلفه ” فهم وإدارة المنظمات العامة .

وتعتبر تلك من الخصائص المهمة للإدارة الاستراتيجية في القطاع العام لأنها تحدد الصلاحيات والسلطات في المنظمات العامة . وتعد طبيعة أهداف المنظمات العامة خارجية إلى حد بعيد كما أنه يتم تحديدها بــــــشكل نموذجي بواسطة التشريع وبواسطة متطلبات الأولويـــــــات السياسية للحكومة المركزية ولابد أن يوضع ذلك بالحســــبان عند أي تقييم لأثر ومحتوى الستراتيجية وعملياتها في المنظمات العامة .