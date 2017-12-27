ويمضي قطار العمر – فائز جواد

ايام وساعات ودقائق نودع عام ونستقبل آخر ويقينا ان قطار العمر يمضي بلاتوقف في محطة باستثناء محطات مراجعة النفس وماحققنا من منجزات شخصية خلال العام المنصرم متطلعين الى المحطات القادمة التي سنرسم في مخيلتنا وذاكرتنا وماسننجزه ونطمح اليه من مشاريع نرمي لتحقيقها ونعلن نجاحاتنا فيها ، ويقينا ان الصحة هي كما يقال هي تاج الاماني والطموح لكل منا ، فما اسعدنا ونحن نرفل باتم صحة وعافية ، نعم اذا صحتنا هي تاجا على رؤوسنا فالجاه والمال والمنصب والشهرة وغيرها لاتساوي شئ امام صحتنا وعافيتنا التي نستمد منها الاستمرار في محطات الحياة المتخمة بالمفاجآت التي ربما تعكر وتعثر مسيرتنا لاسامح الله وتجدنا دائما ماندعوا لانفسنا ولاهلنا واصحابنا واحبتنا وخاصة الذين يعانون الازمات الصحية بالشفاء العاجل ، لكن لابد ان ندرك ان السنوات وقطاره يمضي دون توقف فليس بالغريب والمفاجئ وانت تتابع صفحتك الشخصية على المواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك وهو يعيد لك صورا ومناسبات لاعوام مضت في نفس اليوم وعندها تدرك ان المناسبة او الصورة التي التقطت قبل سنوات ليس بالقليلة وفي ذات الوقت تشعر انك التقطتها قبل ثلاثة اشهر وليس ثلاثة اعوام مضت وان المناسبة حدثت قبل خمسة ايام او اشهر وليس خمسة اعوام وقتها فقط نعي ان الاعوام تمضي وتمضي سريعا دون ان نشعر بها وهنا لابد ان نشغل ايام السنة بالجهد والعمل وتحقيق المنجزات الشخصية لندرك ان سنتنا ليست كومضة تاتي وتذهب بل انها طويلة وان قطار العمر يسير بسرعة كيلومترا واحدا في الساعة وليس مئة كيلومتر لنودع عامنا ونستقبل آخر في لحظات لم نشعر بقيمتها باستثناء ساعة تحويل الساعة من مساء ليلة راس السنة الى فجر اليوم الاول من العام الجديد وبدلا من نحزن لاننا نودع عاما بكل متغيراته ونستقبل عام جديد ونفرح به لكنه في حقيقة الامر انه من عمرنا الذي اضيف له عام آخر .

ويقينا منجزاتنا وماحققنا من احلام خلال العام المنصرم هي التي تسعفنا ان نكون سعداء يضاف لها ماخططنا له من عمل ومشاريع مستقبلية تبدا عجلتها تدور في عامنا الجديد ، اذا فليكن عامنا الجديد متخم بالمنجزات والمشاريع وترك خلافاتنا بين جميع البشر ومهما كانت صلة القرابة ونبدا بمد الاكف للمصافحة مبتسمين مستبشرين بالخير والسعادة مصحوبة بدعواتنا لجميع المرضى بالشفاء العاجل باذنه تعالى وكل عام والجميع بالف خير وورد ومحبة تطرز ايامنا القادمة .