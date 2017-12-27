كلام * كلام

إنهم مسؤولون – فيصل جاسم العايش

المسؤولية ليست كلمة بسيطة في معجم اللغة ، فهي في الحياة قدرة على اداء معناها لتكون معبرة عن المغزى الحقيقي لإعتبارها اللغوي ، والمسؤول قائد في حدود مسؤوليته ، معبّر عن مكنون قيادته لجميع من هم تحت امرته ، باحثاً من خلال مكانته عن كل مايفترض أن يخدم مجتمعه ، فهو الرجل الذي اصبح مسؤولاً عنهم وعن تطلعاتهم وآمالهم في الحياة .

لكن المسؤول أول مايسأل عن نفسه ، فهل هو قادر على تحمل هذا العبء وهل هو قادر على قيادة الجمع البشري في دائرة عمله ومحيطها الاداري والانتاجي ، فإذا كان كذلك فقد تحقق السقف العلوي من مهامته ، وان لم يكن كذلك فأنه سرعان ماسينهار وتّنهار معه حدود عمله ، فيعود واحداً من الجمع الذي سيباشر الى تقديم ميؤول آخر بدلاً عنه .

لذلك فأن المسؤول ينبغي أن يُسائل ، وفي النص القرآني (وقفوهم انهم مسؤولون ) من سورة الصافات في الذكر الحكيم ، وهذه المسائلة لا تتم الا إذا اخطأ هنا او هناك ، أو إنه لم يباشر بإداء مهماته المنوطة به كما ينبغي له ان يؤديها ، أو انه غلّب فئة على فئة او استخدم سلطته ومسؤولياته لخيانة العهد الذي انيط به ، فمال الى الرشوة والمحسوبية والمنسوبية ، او انه اصلاً لا يمتلك مقومات الادارة الحصيفة لموقعه الوظيفي ، جهلاً او تجاهلاً.

قال الشاعر الافوه الاودي :

لايصلح الناس فوضى لاسراة لهم

ولا سراة إذا جهالهم سادوا

تلفى الامور بأهل الرشد ما صلحتْ

فإن تولوا فبالاشرار تنقادُ

وهذه الحكمة الشعرية تحيلنا الى حقيقة اجتماعية ، هي ان اي مجتمع لابد له من قيادة ومن مسؤول يرعى شؤونه ، وهذا المسؤول لابد ان يكون من أهل الرشد والمشهود لهم بالحصافة والاخلاق الحميدة واكتمال الرؤية لقضايا المجتمع وخصوصياته ، لا ان يكون جاهلاً فإذا ساد الجّهال فسد المجتمع برمته ، حيث لا تصلح الامور الا ان يكون اهل الرشد هم المسؤولون .

ترى كم ينطبق هذا البيتان الشعريان على واقع مسؤولينا وقدراتهم في إدارة المؤسسات والدوائر ، في ظل هذا التحاصص الحزبي والطائفي الذي جعل من بعض الجهلة قادة ومسؤولين ، وهم لا يمتلكون المؤهلات الكفيلة بإدارة شؤون دوائرهم ومؤسساتهم .