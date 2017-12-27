تجهيز الموصل والأنبار بالزيت والسكر

التجارة: الشلب المسوّق من الفلاحين يبلغ 70 ألف طن

بغداد – شيماء عادل

اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة عن ان كميات الشلب المسوقة من الفلاحين والمزارعين في المراكز التسويقية تجاوزت 70 الف طن.

وقال مدير عام الشركة هيثم جميل الخشالي في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (المراكز التسويقية في المحافظات الشلبية واصلت عملية استلام محصول الشلب من الفلاحين والمزارعين وبوتيرة عالية حيث بلغت الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين48.70 طنا توزعت بين المواقع الشلبية والتي تتصدرها محافظة النجف بكمية بلغت 51893 طنا شلب بانواعه وتاتي محافظة الديوانية بالمرتبة الثانية حيث سوقت 13248 طنا ثم محافظة بابل ثالثا والتي سوقت 4932 طنا واخيرا محافظة المثنى حيث بلغت الكميات المسوقة 461 طنا).

واضاف ان (الكميات المسوقة من محصول الشلب العنبر تصاعدت وبوتيرة عالية قياسا بالسنوات الماضية حيث بلغ اجمالي ماتم تسويقة من الشلب العنبر 15.499 طنا فيما بلغت كميات شلب الياسمين المسوقة 548.07 طنا اما شلب الفرات والعباسية فقد بلغت الكمية 224 طنا), واوضح الخشالي ان (مجرشة الحلة الحكومية في محافظة بابل تواصل عملية تصنيع الشلب المسوق للموسم الحالي 2017 والمحول من بنزات رز الحلة الى المجرشة الحكومية لتصنيعه وتحويله الى رز محلي ياسمين لدعم مفردات البطاقة التموينية).

ثورة ادارية

مشيرا الى ان (الطاقة الانتاجية الفعلية في مجرشة الحلة الحكومية تصل من 5 – 4 اطنان في الساعة حيث بلغت الكمية التي تم تصنيعها في المجرشة 672 طنا).

ومن جانب اخر اعلنت الوزارة انها تسعى للشروع بثورة ادارية شاملة لاتمتة عملها باستخدام التكنولوجيا الحديثة لاختزال الوقت والروتين في المخاطبات والاجابات الخاصة بمفاصل عملها. ونقل البيان عن (وكيل الوزارة الاقدم وليد الموسوي خلال اجتماعه بالاقسام الادارية والمالية والفنية بانه تم التوجيه بضرورة تقديم دراسة متكاملة بشأن كيفية ادارة الموارد بموجب خطة متكاملة من المقترحات والملاحظات والاجراءات والنتائج والمعوقات والحلول للنهوض بواقع عمل الدوائر والشركات وفق الامكانات المتاحة) . الى ذلك اعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة عن تجهيزها حصصا جديدة من زيت الطعام في مناطق الجانب الايمن من الموصل والسكر لمحافظة الانبار بالاضافة الى اعادة افتتاح مخازن ابوغريب بعد تعرضها للتخريب من قبل العصابات الارهابية .

وقال مدير عام الشركة قاسم حمود في بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان ( الشركة باشرت بتجهيز حصص جديدة من زيت الطعام في مناطق الشفاء و العريبي و الحدباء والمنصور في الجانب الايمــن من الموصل ولحساب البطاقة التموينية حيث بلغت الكميـــــــــات المجهزة الى وكلاء الواد الغذائية من زيت الطعام 90,329 كما تم تجهيز المواطنين في محافظة الانباربمادة السكرو بواقع 10.360).

واضاف ان (الشركة قامت باعادة افتتاح مخازن ابو غريب الغذائية بعد الاضرار التي لحقت بها خلال العلميات العسكرية ضد العصابات الارهابية حيث تم اعادة العمل بها وتاهليها من قبل الملاكات العاملة وبجهود استثنائية حيث تعد تلك المخازن من المواقع المهمة والستراتيجية وذلك لكبر حجمها واستيعابها لخزن المواد الغذائية وقربها من مركز المدينة), مشيرا أن (الشركة تسعى جاهدة الى تأمين مخازن لتوفير خزين ستراتيجي من المواد الغذائية من أجل تجهيزها الى المحافظات كافة ).

عمليات عسكرية

وتابع البيان ان ( دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة عقدت اجتماعها الدوري لخلية الازمة الفرعية لمتابعة مواقف الخزين ومواقف تجهيز المفردات التموينية للمناطق المحررة والتي شهدت عمليات عسكرية).

ونقل البيان عن مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط القول انه (استناداً لتوجيهات وكيل الوزارة الاقدم وليد الموسوي رئيس خلية الازمة تم عقد الاجتماع الدوري للخلية برئاستها وعضوية معاوني مدراء عامين دائرة الرقابة التجارية ودائرة التخطيط والمتابعة ومدراء اقسام التسويق في شركات الغذاء وتم التاكيد على تعزيز رصيد خزين المفردات التموينية لمحافظة نينوى من اجل تجهيز العوائل بالمفردات وبشكل كامل).

خلية رئيسة

واشار الى بانه (تم توجيه مدراء اقسام التسويق بضرورة تزويد دائرة التخطيط والمتابعة بمواقف اسبوعية للتجهيز والخزين من اجل ارسالها الى الخلية الرئيسة بالوزارة). فيما اعلنت دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة انها ملتزمة بتجهيز كافة المواطنين بمفردات البطاقة التموينية دون استثناء . واضافت صابط ان (ما أثير من لغط بشأن تحديث بيانات المواطنين من اجل استلام بطاقاتهم التموينية هو اجراء روتيني لايهدف الى حرمان المواطن من مفرداتها انما الهدف منه لتحديث بيانات البطاقة التموينية وذلك لوجود اعداد كثيرة من المواطنين لم يتم تحديث بياناتهم منذ انتخابات 2014 ومن اجل التاكد من وجودهم داخل الوطن لغرض تجهيزهم بالمفردات التي هي حق من حقوقهم). واضافت ان (التعليمات تقضي بالحجب عن المسافرين والمتوفين اذ يتم رفع الحجب عن المسافر بعد اثبات حضوره امام فرع التموين وذلك من اجل حصر الاعداد الحقيقية المشمولة بالبطاقة التموينية بحسب دراسات التخفيف من الفقر وايضا للحد من حالات التلاعب التي قد تحصل بهذا الخصوص).