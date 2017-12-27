الإعمار والإسكان تنجز أعمال تأهيل عدد من شوارع البصرة

بغداد- شيماء عادل

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن انجاز اعمالها بأعادة تأهيل وتطوير وتبليط عدد من الشوارع الرئيسة في مركز القضاء بمحافظة البصرة.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية والفنية والخدمية العاملة في مديرية بلدية أبي الخصيب التابعة لمديرية البلديات العامة أحد تشكيلات الوزارة انجزت اعمالها في اعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسة شارع جرداخ الشيخ في مركز القضاء بطول 650 متر وبعرض 6 مترا اضافة الى مباشرتها بأعمال توسعة المدخل الرئيسي لقضاء أبي الخصيب وبطول 3.5 كيلومتر وبعرض 6 متر).

مبينا أن (أعمال الأكساء شملت تسوية الشوارع وفرش الحصى الخابط والحدل فضلاً عن أكساء الشوارع). مشيراً الى ان (هذه الاعمال تأتي ضمن خطة البلدية المعدة للعام الجاري 2017 وبالآليات العائدة لبلدية أبي الخصيب). الى ذلك انجزت الوزارة أعمال صيانة وإكساء الشارع الرابط بين قضاء الزبير ومصفى الشعيبة في المحافظة).

اكساء طريق

واوضح البيان (مديرية بلدية الزبير التابعة لمديرية البلديات العامة أحد تشكيلات الوزارة انجزت أعمالها بصيانة وإكساء الطريق الرئيسي الرابط بين قضاء الزبير ومصفى الشعيبة في المحافظة الذي يعد احد الشوارع الرئيسة والحيوية كونه يربط مركز القضاء بمصفى الشعيبة والذي يسهم في انسيابية حركة المارة والسيارات).

وأضاف أن (أعمال الصيانة شملت قلع الطبقة الترابية القديمة وفرش الحصى الخابط وأعمال الحدل والاكساء أضـــافة الى أعمال تخطيط الشارع وأعمال ألانارة بطول أجمالي للشارع 2000 متر وعرض 12متر ضمن الموازنة التشغيلية لبلدية الزبير خلال عام 2017 وبكلفة أجمالية بلغت 1 مليار دينارعراقي وبمدة عمل 60يوم) وتواصل الوزارة تنفيذ اعمالها في مشروع المنتجات النفطية في محافظة كربلاء ولصالح وزارة النفط.

وقال البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في شركة الرشيد العامة أحد تشكيلات الوزارة متواصلة في تنفيذ اعمالها في مشروع المنتجات النفطية في المحافظة ومستمرة في تسريع العمل وانجازه).

مشيراً الى ان (الكلفة التعاقديـــــة للمشروع بلغت اكثر من 6 مليارات دينار) وان (المشـــروع يتكـــــــــــون مـــن بناية تتألف من ثلاثــة طوابق بمساحــــــــة 2250 مترا مربعا لكــــــل طابق اذ تضـــم البناية مكاتب الموظفيـــــن وقاعـــات مختلفـــــــــــة فضــــلا عن تنفيــــذ الخدمـــــــات الهاتفيــــــــة والانترنت ومنظومـــات الحريق والمجاميــــــــــع الصحيــــــة فــــي كـــل طابق).