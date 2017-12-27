رسالة إلى سميي حيدر العبادي – حيدر حاشوش العقابي

اعرف جيدا ان الاستاذية تليق بالفرسان واعرف انك تحاول التحليق بطائرة العراق نحو الامان .وان النسور كثيرة لكنك ستبقى وانا على يقين فوق الغيم وستمطر غيمتك تغسل ذنوب البعض الذين اتخمونا بالوجع ذات يوم قالت امي عن جدي رحمها الله .قالت بني اذا اردت الدعاء على الظالم فاتجه لله وقل الاهي انه اراني قدرته فيا ..فارني قدرتك فيه ,فان الله سيستجيب دعاءك قلت هناك الكثير من الادعية ياامي,فلماذا هذا الدعاء بالذات ..لترد ما بالك يابني انه دعاء الحسين. الحقيقة كنت ادعو بهذا الدعاء واكرره دائما على انسان سأحتفظ باسمه ..فالله اعلم بالسرائر ما دعاني لهذه (السالفة)اتصال احد الاخوة الذين عملت معهم في الشرطة وهو يطلب المعونة مني بسبب عقوبة نالها من آمره المباشر, وهذه الرجل الحقيقة استنجد بي اولا لأني اعمل بقسم العلاقات والاعلام ..وايضا كوني اديبا معروفا على الساحة الواسطية وبدوري حاولت ان ان اتصل فعلا بشخص المدير الذي اصدر العقوبة واتصلت بعد الحصول على رغم هاتفه ,السلام عليكم ..يشلونك الغالي ..معك ملازم اول حيدر حاشوش العقابي …ليرد بصوت مليء بالاستغراب لحظة …لحظة ..ملازم اول ويخاطبني حبيبي ولماذا لا تقول لي سيدي …الحقيقة ياصديقي حيدر العبادي ربما كدت اصاب بالجلطة لما وصلنا اليه ..هذا الرجل لا ألومه ابدا فهو اكيد لا يعرف شخصيتي الحقيقة وسأعذره بالتأكيد ولكن ياسميي واقعنا مولم جدا ..ان سبب اوجاعنا هي اخطاء ارتكبها بعض السياسيين الذين تسنموا مناصب قيادية في الدولة العراقية ..هذا الرجل لا عتب عليه فلو علم اني عمري تجاوز الخمسين لاعتذر لي …ولو علم ان في لحظة ولادته كنت انا برتبه ملازم اول ايضا لاعتذر ..ولاالومك ياصديقي الفنان والاعلامي جلال الشاطئ الذي نشر صورتي وكتب مقالة ادهشتني وابكتني في نفس الوقت ..وكتب فوق الصورة التي نشرها هذا اقدم ملازم اول في العالم وربما سأدخل موسوعة غينيس للخيبات في عراقنا ياسيدي رئيس الوزراء كل شيء قاتل ومؤلم ..ولكني استغربت كثيرا انني ما زلت ادعو بهذا الدعاء على من ظلمني ولم يستجب لي واستغفر الله فعنده الحكمة وهو عالم الغيب والشهادة ..ولكني تمنيت ان ارى دعائي وهو يطيح بجبروت وسلطان من اراد لنا الموت البطيء والذلة ..وهيهات منا الذلة ..كما قالها مولانا الحسين عليه السلام ,استاذي الغالي وسميي..هي رسالة اليك وافعلها لوجه الله تعالى ..واعد لي ماء وجهي الذي لم تبق منه سوى قطرة واحدة ..افعلها لوجه الله كي لايتكرر الموقف ثانية ..وليس لي ذنب سوى انني صرت شريفا في زمن غير شريف ..فأقراني اليوم برتبة عميد زائد خمس سنوات في كل صنوف القوات المسلحة ..افعلها لوجه الله ..لتمسح بمنديلك اخر قطرات الخجل من وجهي …

تقبل مودتي ومحبتي الغالية وادامك الله ذخرا للعراق المعافى بوجودكم.