التعاون الإسلامي يثمّن قرار تعيين مبعوث خاص في ميانمار

الوقف السني يناقش زيادة وارداته عبر إستثمارات جديدة

بغداد – قصي منذر

ناقش ديوان الوقف السني عددا من المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تهدف الى زيادة الواردات عبر خطط ستراتيجية خلال العام المقبل .

وقال بيان امس ان (هميم ناقش خلال ترؤسه هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف محاور عدة أبرزها عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى زيــــــــــادة واردات الديوان).

وأكد هميم أن (هناك مشاريع ستراتيجية ستقام ضمن خطة عمل موضوعة للعام المقبل تسهم في زيادة الواردات وتنـــــــــعش الاقتصاد المحلي).

فكر وسطي

وضمن الحملة الوطنية الكبرى لمناهضة الغلو والتطرف والإرهاب (استقبل هميم وفدا من رابطة التدريسيين الجامعيين وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بنشر الفكر الوسطي بين أوساط الشباب والطلبة، فضلاً عن آلية التعاون بين الرابطة والديوان لتحصين الشباب وحمايتهم من الأفكار المنحرفة والدخيلة).

وشدد هميم على (ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسة الدينية والتعليمية لنشر الفكر الوسطي المعتدل لمحاربة الأفكار المتطرفة).

عيا الى (محاربة الفكر من خلال اعداد برامج متكاملة وتعاون مثمر من جميع الأوساط الدينية والثقافية والأكاديمية).

بدوره ، اشاد الوفد بـ (جهود الدكتور هميم في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف ، فضلا عن مواقفه في خدمة النازحين وتبني مشروع مصالحة وطنية بين مختلف أطياف المجتمع من خلال الخطاب الديني المعتدل الذي يدعو الى الوحدة وينبذ التفرقة).

كما وعد هميم بتلبية احتياجات اهالي الضلوعية واعادة تأهيل المساجد المتضررة من داعش. واستمع هميم خلال لقائه وفدا من اهالي القضاء (لمعاناة اهالي القضاء ووعد بتلبية الاحتياجات واعادة اعمار المساجد التي تضررت من قبل الارهاب بالاضافة الى تهيئة كرفانات ومساعدات اخرى). مثمنا (التضحيات التي قدمها اهالي القضاء وتصديهم لداعش).

من جانبه اكد الوفد (التصدي لهذا الفكر الإرهابي من خلال منابر الجوامع وتثقيف المجتمع بمبادئ الدين الاسلامي الوسطي المعتدل عبر الحملة الوطنية الاسلامية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب).

على صعيد اخر رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعيين مبعوث خاص لميانمار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (القرار جاء نتيجة متابعة المنظمة للموضوع الذي اعتمدته الجمعية العامة من خلال 122 صوتًا).مشيرا الى ان (تلك الخطوة مهمة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المنظمة للعمل مع جميع الشركاء الدوليين لحل الأزمة التي تواجهها أقلية الروهينغا في ميانمار). وكانت المنظمة قد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ايلول الماضي إلى تبنّي قرار أممي بشأن قضية مسلمي روهينغيا في إقليم أراكان غربي ميانمار).

مطالبة مجلس الأمن الدولي بـ (اتخاذ إجراءات بشأن أعمال العنف ضد تلك الاقلية المسلمة على يد الجيش الميانماري).

تقصي حقائق

مشددة بالقول على (حكومة ميانمار قبول بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان الأممي لإجراء تحقيق شامل ومستقل وتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة).

حثت المنظمة السلطات في ميانمار على (الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بإنهاء العنف فوراً، ومنع الاستخدام المفرط للقوة في حق المدنيين).

واضافت (لابد من ايقاف عمليات التشتيت والممارسات التمييزية ضد هؤلاء فضلاً عن المحاولات المستمرة لطمس هويتهم وهدم أماكن العبادة والمؤسسات والمنازل الخاصة بالأقليات المسلمة). داعية الى (إيجاد حل عادل ودائم لتلك المسألة، والامتناع عن إنشاء مخيمات جديدة للنازحين في ولاية راخين بالاضافة الى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عودة دائمة لهؤلاء اللاجئين).