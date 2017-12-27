التربية تشمل نحو ثلاثة آلاف حالة بصندوق المساعدات

التعليم يعلن نتائج قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

بغداد – داليا احمد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلم نتائج قبول ذوي الشهداء في الجامعات بالدراسة المسائية للعام 2017/2018.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي،في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (تم قبول 785 طالبا من فئة ذوي ضحايا جرائم حزب البعث المنحل، و162 طالبا من ذوي شهــــــــداء الحشد الشعبي، و1431 طالبا من فئة ذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعلميات الارهابية وللجرحى في الجامعات للسنة الدراسية 2018/2017), واضاف انه (يمكن الاطلاع على اسماء الطلبة المقبولين في الجامعات عبر موقع البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة), فيما أستقبلت كلية الطب في الجامعة المستنصرية طلبة ثانوية السلام للمتميزين من تربية الكرخ الثانية برفقة الملاك التدريسي للثانوية . وتابع البيان ان (تدريسيي الفروع العلمية ومسؤول الأنشطة الفنية في الكلية وعدد من الطلبة من مختلف المراحل الدراسية ، اوضحو ا خلال الزيارة أهمية مهنة الطب السامية في المجتمع والخدمات الجليلة التي يقدمها الأطباء لأبناء وطنهم مما يجعلهم في مقدمة شرائح المجتمع وان احتياج البلد لكل الطاقات الشابة بمختلف الأختصاصات).

متمنين (من الطلبة بذل المزيد من الجهد والتفوق بغية وصولهم الى أعلى المستويات)،

واضاف البيان ان (هذه المبادرة هي لغرض تشجيع طلبة المرحلة الاعدادية بالتعرف على كيفية اجراء البحوث العلمية وتقصي الحقائق، وقام الطلبة بجولة داخل مختبرات الفروع العلمية الكيمياء الحياتية الطبية والأحياء المجهرية والأمراض والتشريح والطفيليات للاطلاع على أحدث ماتوصلت اليه التكنولوجيا العالمية في مجال الأجهزة والأدوات المخـــــــــــتبرية التي تستخدم في التجارب العلمية ).

مفردات منهجية

واضاف البيان ان فرع الكيمياء الحياتية الطبية في كلية طب اجرت الامتحان العملي الفصلي للعام الدراسي 2017-2018 لطلبة المرحلة الأولى على مختبرات الفرع، وتماشياً مع التطور الحاصل في دول العالم، ويشمل الامتحان تحليل معايرة الحامض والقــــــــاعدة ونسبة الوزن الى الحجم المئوية لحامض الخليك الموجود في الخل،

وان الامتحانات العملية للطلبة جرت بشكل سلس وتم تهيئة كافة المختبرات الخاصة بفرع الكيمياء الحياتية لغرض انجاز هذه المهمة).وتابع ان (فرع الفسلجة في كلية طب أجرى الامتحان العملي الفصلي لمادة الفيزياء الطبية للعام الدراسي 2017-2018 لطلبة المرحلة الأولى على مختبرات الفرع واجرى فرع الأمراض والطب العدلي في كلية طب تطبيق وتحضير تجربة نظام الأوسبي OSPE والتشخيص والمعاينة لغرض اجراء الامتحان العملي الفصلي لمادة الأمراض للعام الدراسي 2017-2018 لطلبة المرحلة الثالثة وعلى قاعة مختبر فرع الأمراض في الكلية وتم تقسيم الطلاب الى مجموعات وتوزيعهم بين 10 محطات باستخدام وعرض الشرائح الزجاجية ومختلف النماذج المختبرية لاختبار القابليات ومعرفة الطلبة لمختلف الحالات المرضية وإجراء تجارب عملية لقياس مهارات الطلبة وأسئلة شفوية من قبل لجــــــــنة من الأساتذة حول المادة العملية وغيرها).

وعلى صعيد اخر اكدت وزارة التربية سعيها لجعل صندوق التربية من اكبر المصادر الراعية لشريحة المعلمين والمدرسين والموظفين في بغداد والمحافظات . توفير رعاية

وقال بيان امس ان (الهيئة الادارية للصندوق برئاسة الوزير محمد اقبال صادقت على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لاكثر من 3000 حالة انسانية ومن جميع المديريات العامة التابعة للوزارة).

واضاف أن (الدعم المالي شمل 2000 حالة من العمليات الجراحية واكثر من 400حالة سرطان واكثر من 500 حالة وفاة اضافة الى شمول نحو 10 حالات تكريم وتحفيز للمبدعين لعام 2017).