نواب سيارات الفولكا – نعيم عبد مهلهل

كانت مرجعية السيارات الفولكا الروسية اغلبها في الناصرية حتى أدواتها الاحتياطية متوفرة فيها .فيما اشتهرت النجف بسيارات الفولفو . والحلة بسيارات اللادا الروسية ، فيما أبقت البصرة ريادتها بالاحتفاظ بسيارات الدوج الخشبية من موديلات الأربعينيات والخمسينات عاملة في خطوطها الداخلية حتى اليوم ومنها السيارات الخشـــــــــبية الكبيرة والتي تسمى ( دك النجف ) . حيث اختص الحي الصناعي في مدينة النجف بصيانتها وصناعة ابدانها الخشبية ومنها موديلات لسيارات الفولفو السويدية. صبرت سيارات الفولكا مع صبر العراقيين وعاشت مـــــــــعهم كل شغف الحياة . وفي الثمانينات عندما كانت نشيطة ولم تهرم كما في تسعينات القرن الماضي .

وقد ذرفت انهارا من الدموع مع نحيب العراقيين وهي تنقل فوق قمارتها نعوش شهداء حروب العراق ، وهي السيارة الوحيدة في عالم السيارات منذ فورد وشيفروليه وحتى الهمر والتويوتا والبورش من تكيفت مع التحويرات التي أدخلت عليها لتلائم البلد المحاصر وعن طيب خاطر من أجل أن تعين الناس في حياتهم بعد ان مُنع على العراق ان يستورد أي ماكنة حيث سمح له ان يستورد الغذاء فقط ، واي أدوات احتياطية يحتاجها يتدبرها من سكراب أعوام الرخاء السبعينية او من مقابر السيارات المتضررة في الحروب واغلبها سيارات الايفا الألمانية الشرقية والواز والزيل والكاز 66 والأورال الروسي والداك الروماني . حتى وصل الأمــــــر عند بعض السواق أن جعلوا هذه السيارات الصبــــــورة تتعود على زيت الــــــــعام بدلا من زيت المحـــــــــركات لــــــتمشي.

تذكرت هذه السيارة الطيبة والمحصنة ضد كل دلال العولمة وكماليات التبريد والدفع الرباعي والكراسي المخملية وشاشات المرئية والفول أوتوماتيك وانا اقرأ عشرات المقالات التي كتبت عن سيارات النواب المصفحة التي تُشترى لهم من موازنة الشعب ونفطه.

حيث يقال ان بعض النواب لا يمتلكها ويريد ان يطالب بها قبل انتهاء الدورة الانتخابية لشعوره ان الناس لاتريده في دورة ثانية. ولم نرَ غير (عجاجة) السيارات المصفحة التي يصوت من أجلها الكل وفي نفس الوقت تبرأ منها الكل في مشاهد ساخرة شعر فيها النواب أن هذا الأمر هو حد السيف في مصداقيتهم واهتزوا فيه كثيرا بينما كانت هناك مواقف اكثر حراجة من تلك السيارات الميكانو لم تحرجهم . وكان عليهم ان يُفهموا الناس ان هذه السيارات المصفحة ليست بالأمر النادر في ليل وشوارع ونزهات بغداد ، فرئيس البرلمان لديه منها ووزراء الدولة لديهم والوكلاء والمدراء العامين ووكلائهم وبعض موظفي الدرجات الخاصة وأبناء بعض المسؤولين والكثير من النواب لديهم هذه السيارات التي أعطي لها سعرا مبالغا 160 الف دولار فيما الصــــــــــين تبيع الواحدة بذات المواصفات الأمريكية بـ (سبع دفاتر) يعني سبعين الف دولار. إذن الأمر كله من بعضِ كوميديا اليوم العراقي الساخر .اللعب بمشاعر الناس .الضحك على الذقون .استخفال البساطة الوطنية وشيمتها ، واختراع هكذا بند في الموازنة ثم تحريك الناس ضده من اجل أجندة لكتلة ما ويكون الضحية الرأي العام وهذا العراقي الذي تشفع له دمعته وابتسامته امام المرايا حين يحصي كم مرة يُخدعَ في اليوم من خلال برنامج الفضائيات ومؤتمراتها ومناظراتها وقنواتها الرسمية والحزبية والمنوعاتية. لا أريد ان أترحم على سيارات الفولكا ولكني امدح طيبتها ومتانتها وشيمتها لأنها حمت العراقيين وأوصلتهم الى شاطئ لم يبيعوا ثمن الوصول اليه اتداءهم وثيابهم . فقط هم باعوا طيبة قلوبهم ونقاءهم الى وجوه أرادوا ان يتحصنوا بها من كل ما كان يعانوه ومازالوا يعانون منهم .ولكنهم قد يشعرون بخذلان من هذه الوجوه التي قد أتت من المريخ وصوتت من اجل شراء السيارات التي لايعتربها الناس مصفحة بل مفخخة لأنها تفجر ما في بطونهم من جوع ………!