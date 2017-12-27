الإفراج عن 60 حدثاً ودمج آخرين ضمن منهاج التعليم المسرّع

العمل توقف التقديم على رواتب الرعاية لعدم توفر التخصيصات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

عزت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سبب ايقاف التقديم على الشمول برواتب الاعانة الاجتماعية الى عدم توفر التخصيصات المالية ، مشيرة الى الافراج عن 60 حدثا ودمج اخرين ضمن منهاج التعليم المسرع. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن المتحدث بأسم الوزارة عمار منعم انه (لا يوجد اي تقديم جديد على الشمول براتب الرعاية بسبب عدم توفر التخصيصات المالية)، واضاف ان (المناقشات جارية بشأن ذلك، ونأمل تخصيص الاموال في موازنة العام المقبل)، داعيا المواطنين الى (عدم الانخداع بوعود الشمول بالراتب من قبل المعقبين والاحزاب والتيارات التي تود استغلال الفقراء لمصالحها الخاصة كدعاية انتخابية او مقابل اجر معين)، وتابع ان (ضعفاء النفوس يوهمون الفقراء بإصدار البطاقة الذكية مقابل مبالغ مالية وان مجرد منحهم تلك البطاقات فانهم سيشملون براتب الاعانة الاجتماعية وهذا الامر غير صحيح لان البطاقة ستكون بلا تخصيص مالي).

عفو عام

مشددا على (ضرورة الابلاغ عن هؤلاء لإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل). من جهة اخرى اعلنت الوزارة الافراج عن60 حدثا من الاقسام الاصلاحية التابعة لدائرة اصلاح الاحداث خلال الشهر الماضي . وقال مدير عام الدائرة اركان ثامر صالح ان (الاحداث الذين افرج عنهم من الاقسام الاصلاحية توزعوا بين 42 حدثا موقوفا و12 حدثاً تخلية وخمسة احداث بالعفو العام وحدث واحد بقرار تمييزي)، لافتا الى ان (الدائرة رشحت 13 حدثا ضمن برنامج الرعاية اللاحقة الذي يضع الحدث تحت رعاية برامج ارشادية خاصة قبل وبعد الافراج بثلاثة اشهر)، واوضح صالح ان (هناك برامج صحية بالتعاون مع دائرتي صحة بغداد الكرخ والرصافة تمت من خلالها احالة 22 حدثا الى المستشفيات والمراكز الصحية وتسجيل 45 زيارة من قبل اطباء متخصصين في مختلف المجالات الطبية لاجراء معاينات والوقوف على حالة الاحداث الصحية)، مضيفا (إذ تم اجراء 698 معاينة طبية في الاقسام الاصلاحية)، مبينا ان (الاحداث يمارسون الالعاب الرياضية المختلفة باشراف مسؤولي النشاط الرياضي في الاقسام).

برامج تأهيلية

واكد صالح ان (الوزارة تدرس الوضع العام للمستفيدين من الاحداث فيما يتعلق بالجانب الصحي والنفسي وكيفية تقويم السلوك اذ ان دورها لا يقتصر على الايداع فحسب انما العمل على امكانية دمج الاحداث بالمجتمع من خلال البرامج التي تقوم بها وتنفيذ البعد الوقائي للقانون المتعلق برعاية المشردين للحيلولة دون وصولهم الى ارتكاب الجنح). وبشأن دمج احداث ضمن منهاج التعليم المسرع تابع صالح ان (الدائرة اشركت 95 حدثاً كطلبة يدرسون في المدارس التابعة لها ضمن منهاج التعليم المسرع بالتعاون مع وزارة التربية بالاضافة الى القاء محاضرات صحية لتعليمهم الاسعافات الاولية والوقاية من الامراض فضلا عن ادراج 51 حدثا في دورات محو الامية)، واشار صالح الى (تنفيذ برامج تأهيلية لمستفيدي الاقسام الاصلاحية تضمنت دورات في مجال الحدادة والنجارة والحاسبات والحلاقة والخياطة والخط والرسم والتأسيسات الصحية فضلا عن التدبير المنزلي التي شارك فيها 231 حدثاً). الى ذلك استحدثت دائرة التشغيل والقروض في الوزارة شعبة أنظمة المعلومات الجغرافية تعنى بإعداد قاعدة بيانات مكانية لجميع أنشطة الدائرة . وقال مدير عام الدائرة عمار عبد الواحد انه (تم استحصال موافقة الوزير محمد شياع السوداني على استحداث الشعبة).

مبينا ان (العمل الفعلي للشعبة بدأ فعلياً عبر تزويد لجان كشف العمل التابعة لقسم الخدمات الصناعية في الدائرة باستمارات أعدت لهذا الغرض من خلال اعتماد لجان الكشف برنامجاً تطبيقياً على هواتفهم المحمولة لتحديد مواقع المشاريع الصناعية الصغيرة وبناء قواعد بيانات جغرافية لغرض اجراء عملية التحليل المكاني بشأن تطبيق قانون 30 لسنة 2000 )، وتابع ان (البرنامج يوضح مواقع العاملين في لجان الكشف عند اجرائهم الزيارات الميدانية للمشاريع).