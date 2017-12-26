إستقالة رئيس برلمان كردستان وتغيير تطالب بتدخل دولي

قوى سياسية تتجه لتشكيل جبهة ضاغطة على حكومة الإقليم

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

بدأت قوى سياسية كردية تحركًا لتشكيل جبهة تضغط بإتجاه تحسين الاوضاع في اقليم كردستان ، فيما قدم رئيس برلمان الاقليم استقالته احتجاجاً على تردي الاوضاع. واعلن عضو قيادة الحركة الاسلامية الكردستانية عبد الله ورتي عن سعي كتلته لتشكيل (جبهة سياسية) للضغط باتجاه اجراء إنتخابات مبكرة في الإقليم وبأسرع وقت ممكن.واضاف ورتي في تصريح امس إن (الحركة تجري حاليا لقاءات مع الاطراف السياسية بهدف تفعيل مشروع تشكيل جبهة سياسية لتتحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة)، لافتًا الى أن (حكومة الاقليم لن تستطيع حل المشاكل القائمة التي يعاني منها المواطنون خصوصا بعد إنسحاب الجماعة الاسلامية وحركة تغيير، كما ان الاتحاد الاسلامي الكردستاني هو أيضا على شفا إتخاذ قرار الانسحاب)، مؤكدا أن (حكومة الاقليم تتجه نحو الفشل يوما بعد آخر). وقدم رئيس برلمان كردستان يوسف محمد استقالته احتجاجاً على سوء الاوضاع.وقال محمد خلال مؤتمر صحفي امس (لم نكن نرغب في ان تصل الاوضاع في الاقليم الى ماهي عليه الآن)، مضيفًا(لقد حاولنا ان نعيد الرلمان الى مساره الصحيح في مراقبة اداء الحكومة والدفاع عن المواطنين وسيادة القانون ومكافحة الفساد، وانجزنا مهام كبيرة في هذا الصدد وفتحنا ابواب البرلمان بوجه جميع اجزاء كردستان).وتابع (نعلن اليوم استقالتنا بعد اتخاذ قيادة حركة التغيير هذا القرار احتجاجا على الاوضاع والازمات الراهنة في الاقليم )، مؤكداً انه (سيستمر في العمل السياسي داخل حركة تغيير بعد الاستقالة من رئاسة البرلمان). وافاد محمد ، بأنه لايملك مترا واحدا من الارض في كردستان وانه لايمتلك سوى سيارة من نوع كامري فقط، مشددا على (ضرورة العمل من أجل عدم فسح المجال لإخضاع الثروات العامة لخدمة بعض الاشخاص).من جهته، اكدت سكرتيرة برلمان كردستان بيكرد الطالباني عدم وصول استقالة رئيس البرلمان رسميا الى رئاسة البرلمان برغم ان وسائل الاعلام نشرت خبر الاستقالة. من جهته، طالب النائب عن كتلة تغيير هوشيار عبد الله بتدخل عاجل من الأمم المتحدة لوضع حد لاعتقالات وجرائم القتل والخطف التي تستهدف المتظاهرين . وقال عبد الله في بيان الثلاثاء إن (الشارع الكردستاني يشهد احتقاناً ينذر بتفجر الأوضاع في محافظات الإقليم والأقضية والنواحي التابعة لها، وحتى الآن استشهد شخصان وأصيب 80 آخرون بجروح في قضاء رانية)، مضيفًا أن (الحل الوحيد هو أن يكون هناك تدخل دولي لفك أسر المئات من المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات، وإيقاف ماكنة الموت التي تتصدى للمتظاهرين بالنار والحديد، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على حكومة الإقليم ويرغمها على احترام حقوق الإنسان وإيقاف هذه الحملة الشرسة التي تهدف الى إسكات الناس بالقوة)، على حد قوله. وأضاف أن (هناك حملة اعتقالات بالجملة طالت المئات من المواطنين العزل في مركز مدينة السليمانية وأقضية رانية وقلعة دزة وكرميان وجمجمال وكويسنجق، تتم بشكل عبثي وبدوافع انتقامية تستهدف كل من شارك في التظاهرات)، لافتًا الى أن (الإجراءات التعسفية شملت إغلاق مجموعة ناليا الإعلامية وبضمنها قناة أن آر تي، واعتقال رئيس حزب الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد الذي مازال مصيره مجهولاً حتى الآن، بالإضافة الى اعتقال النائب في برلمان الإقليم رابون معروف).ووجه عبد الله انتقادات الى الحكومة الاتحادية وقال أنها(مستمرة في تجاهل معاناة المواطنين الكرد وما يتعرضون له من قمع على أيدي القوات التابعة لحكومة الإقليم)، مشيراً الى ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي للأسف يتعامل مع قضية الإقليم بنفس سياسي ويسعى لاستخدامها ورقة رابحة في الانتخابات المقبلة، وهو بذلك يتنصل عن مسؤولياته الاتحادية تجاه الإقليم)، بحسب قوله. وحذر نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي من ان (المواطن الكردي تُرك ليتحمل نتائج وتداعيات استمرار الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بعد أن كان يُمنّي النفس بايجاد حلول عاجلة لموضوع تأخر الرواتب وهو ما أثر سلبا على وضعه المعيشي).

ونقل بيان لمكتبه عنه دعوته الى ( تحرك عاجل بهدف حسم ملف الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في ضوء المبادرة التي تقدم بها والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم)، في الاثناء، وصل وفد من مديريات الجوازات والجنسية والاقامة وبطاقة المعلومات في اقليم كردستان الى بغداد الثلاثاء لبحث مواضيع مختلفة مع وزارة الداخلية ، فيما تستعد لجنة من برلمان الاقليم لزيارة بغداد قريبا لمناقشة التزامات الحكومة الاتحادية ازاء تصدير نفط كركوك ودفع رواتب موظفي الاقليم ورفع الاثار المترتبة عن الاستفتاء. واوضح مسؤول قسم الاعلام في دائرة الجنسية بمحافظة السليمانية علي صباح في تصريح ان(زيارة وفد الجوازات والجنسية والاقامة وبطاقة المعلومات الى بغداد تأتي لحسم المشاكل الادارية بين بغداد والاقليم . الى ذلك، أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب استعداد لجنة من برلمان الاقليم لزيارة بغداد قريبا. وأوضحت نجيب ان (هنالك نية لتشكيل لجنة مشتركة من برلمان الاقليم وحكومته تضم جميع القوى السياسية الموجودة في برلمان الاقليم لزيارة بغداد ومجلس النواب ومن ثم لقاء عدد من الشخصيات السياسية في بغداد لمناقشة المشاكل العالقة وخاصة المتعلقة منها برواتب موظفي الاقليم والتزامات الحكومة الاتحادية في الموازنة)، مشيرة الى (عدم تحديد موعد للزيارة ، لكن الفكرة المطروحة يتم مناقشتها حاليا).واضافت ان (الوفد يعتزم لقاء اللجنة المالية ولجنة النفط والطاقة النيابيتيين لمناقشة تخصيصات الاقليم بالموازنة والتزامات الحكومة بالموازنة مقابل النفط المصدر من كركوك التي تم تثبيتها في موازنة 2017 اضافة الى مناقشة موازنة 2018 وتهيئة الاجواء للحوار مع الحكومة الاتحادية).