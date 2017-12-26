داعش يصدر بياناً يعد أتباعه بعودة البغدادي

فتح طريق بين حديثة وبيجي بعد إغلاق دام ثلاث سنوات

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت قوات الحشد الشعبي من صد اعتداء لتنظيم داعش في جبال حمرين، فيما كشفت مصادر عن اصدار التنظيم بيانا اعلن فيه عن عودة قريبة لزعيمه المدعو ابو بكر البغدادي. وذكر بيان لإعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ان ( قوات اللواء الثامن والثمانين في الحشد الشعبي دمرت عجلتين محملتين بالأسلحة والاعتدة لداعش في جبال حمرين).وأشار الى ان (القوات تمكنت ايضا من قتل عناصر التنظيم الذين كانوا يستقلون العجلات).

يذكر ان قوات الحشد الشعبي وبإسناد من مديرية شرطة العلم، والفوج 11، نفذت أمس ، عملية تمشيط وتعقب لعناصر داعش في جبال حمرين بمسافة سبعة كيلو مترات تمكنوا خلالها من قتل عنصرين من داعش وتدمير عجلاتهم فضلا عن العثور على غرفة طبابة، وأسلحة خفيفة. وقال قائممقام قضاء حديثة بمحافظة الانبار مبروك الجغيفي في تصريح امس ان (القوات الأمنية أعادت افتتاح طريق بيجي حديثة بعد إغلاق دام نحو ثلاثة أعوام نتيجة سيطرة عصابات داعش على الطريق الذي يعد من أهم الطرق الاستراتيجية الذي يربط محافظة صلاح الدين بمدن محافظة الانبار). وأضاف أن (إعادة افتتاح الطريق جاء على خلفية الاستقرار الأمني على الطريق المذكور الذي كان يعد من الطرق الخطرة، إلا أن قيام القوات الأمنية بتطهير الطريق من الخلايا النائمة وخطر الأجسام المفخخة أعاد الأمن والامان على طول الطريق الذي يبلع طوله150 كيلو مترا). وأوضح الجغيفي أن (إعادة افتتاح الطريق سيساهم في عملية دخول البضائع والسلع). مبيناً أن (جهود إعادة افتتاح الطرق الرئيسية ضمن خطة أعدتها القيادات الامنية بعد إعلان النصر النهائي على مجرمي داعش). ونقلت وسائل اعلام عن مصادر امنية قولها، ان (تنظيم داعش تبنى الهجوم على مدير شرطة منطقة الشريعة التابعة إلى ناحية الزاب العقيد فاضل السبعاوي، واغتيال شيخ عشيرة الجحيشات والقيادي في الحشد العشائري وليد نوري الجحيشي).

وأفادت مصادر أمنية في كركوك بأن السبعاوي قتل مع خمسة من مرافقيه بينهم ابنه عقب اعتداء شنه مسلحون جنوب غربي كركوك، فيما هاجم مسلحون الجحيشي وزوجته وابنهما على طريق الحويجة قادماً من مدينة الموصل، وأسفر الاعتداء عن مقتل الثلاثة. وتابعت ان (تنظيم داعش أصدر بيان اعترف فيه باغتيال الشيخ الجحيشي وزوجته وابنه والعقيد السبعاوي ومرافقيه). مشيرة الى ان (التنظيم أعلن في بيانه عن عودة زعيمه أبو بكر البغدادي قريبا).