كربلاء تنصب شجرة الميلاد للمرة الأولى وسط المدينة

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

تشهد محافظة كربلاء، للمرة الاولى نصب شجرة لمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية في منتجع وسط مركز المحافظة. وقال شهود امس ان (طول هذه الشجرة يبلغ 8 امتار، وان نصبها جاء تضامنا مع المسيحيين الذين يحتفلون باعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية). واضاف البيان ان (عددا من ابناء المحافظة طالبوا الحكومة المحلية بتأهيل كنيسة الاقيصر الواقعة غرب المحافظة وهي تعد من الاثار الخالدة في بادية كربلاء).

الحكومة تقرّر إعتماد نظام ألكتروني

في الكمارك للحد من الفساد

بغداد – قصي منذر

قرر مجلس الوزراء اعتماد الية الضرائب الكترونيا للمكارك للحد من عمليات الفساد ووافق على انشاء مصنع لاصدار البطاقة الوطنية وجوازات السفر. وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ (الزمان) امس ان (المجلس اقر حزمة من الاجراءات برئاسة حيدر العبادي حيث تم تكليف الجهات الحكومية بأخذ الاجراءات اللازمة للخطة الوطنية لاعادة الاعمار وايضا توفير التخصيصات لتأهيل مستشفى ابن القف الخاص باصابات الحبل الشوكي لجرحى القوات الامنية)، مشيرا الى انه (تمت الموافقة على تمويل مشاريع مستشفيات ذات 400 سرير التي توقفت خلال المدة الماضية بسبب الظروف المالية)، واضاف ان (المجلس وافق على انشاء مصنع لاصدار البطاقة الوطنية والجوازات وكذلك قرر استثمار جزيرة الاعراس السياحية وتوجيه هيئة الاستثمار باكمال هذا الامر)، واكد الحديثي ان (الجلسة شهدت اقرار قانون دمج الوزارات وايضا تعديل نظام دور رعاية المسنين بالاضافة الى الموافقة على التفاوض لشراء الحنطة من المستوردين على المستوى الدول من قبل وزارة التجارة)، وتابع انه (تم تخويل وزارة المالية التوقيع مع السويد بشأن القروض المقدمة من السويد لدعم مشاريع الكهرباء)، لافتا الى ان (المجلس قرر اعتماد نظام ضريبي الكتروني لقطاع الكمارك للحد من عمليات الفساد). بدوره ، قال العبادي ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد .

واكد العبادي خلال مؤتمره الاسبوعي عقب جلسة المجلس ان (ايقاف الهدر في استخدام الطاقة هدف اساسي في مشروع الجباية)، واضاف (لم اطلع على اي حساب ختامي لصادرات نفط كركوك)، لافتا الى ان (الحكومة ملتزمة بالاستحقاقات الدستورية بشأن اجراء الانتخابات في موعدها المحدد)، مبينا ان (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكدت استعدادها لاجرات الانتخابات النيابية والمحلية في وقت واحد)، وكشف العبادي عن (ارتفاع ايرادات الكمارك الى ثلاثة اضعاف خلال المدة القليلة الماضية)، وتابع ان (صادرات النفط من اقليم كردستان تغطي رواتب موظفيه)، مؤكدا (وجود تواصل مع اجهزة امنية في كردستان ودعوناهم لحضور اجتماعات في بغداد)، وبشأن اخر طالب العبادي بعثة الامم المتحدة في العراق بـ (عدم تبني مشاريع مصالحة خارج البلاد والالتزام بقوانين الدولة).