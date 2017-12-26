إستمرار الأمطار والثلوج في المناطق الشمالية

هزة أرضية جديدة تضرب حلبجة دون أضرار

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس العراق في اليومين المقبلين غائماً واستمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية، وضربت هزة ارضية مدينة حلبجة بقوة 5-4 درجات على مقياس ريختر. فيما سيكون طقس اليوم الاربعاء غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى صحو. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس (استمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية ، وسيكون طقس اليوم الاربعاء غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى صحو)، واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 19 درجة مئوية والصغرى 11درجات وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 10-8كيلو مترات)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الخميس سيكون في الوسطى غائما جزئيا يتحول تدريجيا في االقسام الغربية الى غائم ممطر، وفي الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا ، مع ثلوج في اقسامها الجبلية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الجنوبية غائما جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة)، وأشار البيان الى ان (طقس يوم الجمعة المقبل سيكون في المناطق كافة غائماً جزئياً، يتحول تدريجياً الى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق)، وتابع البيان ان (المراصد الزلزالية سجلت ، حدوث هزة ارضية تبعد 36 كيلو مترا جنوب شرق حلبجة في محافظة السليمانية وان قوة الهزة بلغت 5،4 درجات على مقياس ريختر)، واضافت الهيئة ان (المواطنين في حلبجة والمنطاطق المحيطة شعروا بالهزة التي لم تحدث اي اضرار مادية وبشرية)، ودعا البيان (المواطنين الى اخذ الحيطة والذر والابتعاد عن الشائعات والاخبار الكاذبة)، مشددا على (ضرورة الالتزام بالوصايا الزلزالية)،