فصائل المعارضة ترفض مؤتمر سوتشي ووزير الدفاع الروسي : نؤسّس لوجود عسكري دائم في سوريا

موسكو – الزمان

اعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو امس إن بلاده بدأت التأسيس لوجود عسكري دائم لها في قاعدتيها البحرية والجوية بسوريا. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويجو قوله ان (هذه الخطوة تأتي مع تصديق البرلمان على اتفاق مع دمشق لتعزيز الوجود الروسي هناك). واوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف إن (الاتفاق الذي وقعه الطرفان في 18 كانون الأول يقضي بأن توسع روسيا منشأة طرطوس البحرية التي تمثل القاعدة الوحيدة لروسيا في البحر المتوسط وكذلك السماح للسفن الحربية الروسية باستخدام المياه الاقليمية والموانئ السورية).ونقلت الوكالة في تقرير منفصل عن شويجو قوله ان(القائد الأعلى – الرئيس فلاديمير بوتين – اعتمد الأسبوع الماضي هيكل القاعدتين في طرطوس وحميميم وقد بدأنا إقامة وجود دائم هناك).ويعود استخدام منشأة طرطوس البحرية إلى أيام الاتحاد السوفيتي وهي صغيرة لدرجة لا تمكنها من تضييف السفن الحربية الكبرى.وسيسمح الاتفاق لروسيا بالإبقاء على احدى عشرة سفينة حربية في طرطوس بما في ذلك السفن النووية.

ومدة الاتفاق 49 عاما قابلة للتمديد.ويسمح الاتفاق أيضا لروسيا باستخدام قاعدة حميميم الجوية لأجل غير مسمى. واستخدمت روسيا القاعدة في تنفيذ ضربات جوية دعما للرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب السورية. من جهة اخرى، رفضت جماعات سورية معارضة المؤتمر الذي تنوي روسيا تضييفه في سوتشي بشأن سوريا ، متهمة موسكو بأنها تسعى للالتفاف على عملية السلام التي تجرى في جنيف برعاية الأمم المتحدة كما اتهمتها بارتكاب جرائم حرب في سوريا. وجاء في بيان لنحو اربعين جماعة بينها بعض الفصائل العسكرية التي شاركت في جولات سابقة من محادثات السلام في جنيف إن (موسكو لا تمارس ضغوطا على الحكومة السورية للتوصل إلى تسوية سياسية).وقال البيان إن (روسيا لم تسهم ولو بخطوة واحدة في تخفيف معاناة السوريين ولم تضغط على النظام).وحصلت روسيا على دعم من تركيا وإيران لعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية يومي 29 و30 كانون الثاني .ووصف البيان روسيا بأنها دولة معادية ارتكبت جرائم حرب ضد السوريين وساندت النظام عسكريا ودافعت عن سياساته وبقيت على مدى سبع سنوات تحول دون إدانة الأمم المتحدة لنظام الأسد.وتقول موسكو إنها تستهدف المتشددين لكن المعارضة وسكان يقولون إن الضربات الجوية التي تنفذها روسيا منذ أن بدأت حملة جوية كبيرة قبل ما يزيد عن عامين تسببت في مقتل مئات المدنيين في قصف عشوائي لمناطق مدنية بعيدة عن جبهات القتال.وكشفت بعض فصائل المعارضة عن إنها لم تحسم أمرها بعد بشأن المشاركة في مؤتمر سوتشي.وقال مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا ستافان دي ميستورا إن (خطة روسيا لعقد المؤتمر يجب تقويمها من خلال قدرتها على الإسهام ودعم محادثات جنيف التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في سوريا).