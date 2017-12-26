تحذيرات من حدوث أزمة إقتصادية إذا لم تقر الموازنة

خبير يرجّح لـ (الزمان) إستمرار إنخفاض معدلات التضخم نتيجة الإستقرار الأمني

بغداد – شيماء عادل

رجح الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري استمرار انخفاض معدل التضخم نتيجة الاستقرار الامني في البلاد ما انعكس بشكل ايجابي على الوضع الاقتصادي، محذرا من حدوث ازمة اقتصادية وارتفاع الاسعار في حال عدم اقرار الموازنة. وقال المنذري لـ (الزمان) امس ان (انخفاض التضخم الشهري يعود الى حدوث متغيرات عدة منها تحسن الوضع الامني الذي انعكس ايجابيا على الاقتصادي المحلي واستقرار سعر الصرف للدينار)، واضاف ان (انخفاض وارتفاع التضخم مرتبط بقوة الاقتصاد ومؤثرات السوق وعادة تكون مرهونة بقلة الطلب على السلع الاساسية التي تبنى عليها تلك المعادلة)، متوقعا (انخفاض معدل التضخم خلال المدة المقبلة نتيجة الاستقرار الامني في البلاد)، وعن الوضع الاقتصادي في اقليم كردستان اكد المنذري (ارتفاع معدلات التضخم في الاقليم بسبب وجود ازمة اقتصادية وسياسية)، محذرا من ان (تأثيرات عدم اقرار الموازنة قد تتسبب بخلق مشكلة اقتصادية وارتفاع في الاسعار نظرا لعدم توفر السيولة المالية). واعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض معدل التضخم لشهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 0.1 بالمئة .وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان امس إن (الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة أنجز تقرير التضخم للشهر الماضي على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة بمنافذ البيع في المحافظات كافة)، مبينا أن (تلك المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك)، واوضح الهنداوي ان (مؤشرات التضخم شهدت انخفاضا بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه)، لافتا الى ان (ذلك جاء نتيجة انخفاض قسم السكن بنسبة 1.9 بالمئة وقسم النقل بنسبة 0.1 بالمئة وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.7 بالمئة)، مؤكدا ان (التضخم السنوي ارتفع الى 0.7 بالمئة مقارنة بشهر تشيرن الثاني من العام المنصرم)، مبينا ان (الارتفاع السنوي جاء نتيجة ارتفاع قسم المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.2 بالمئة وارتفاع مجموعة اللحوم بنسبة 0.1 بالمئة اضافة الى ارتفاع الالبان والبيض بنسبة 0.3 بالمئة وكذلك ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 5.2 بالمئة)، وتابع ان (المسح لم يشمل محافظتي الانبار ونينوى بسبب الوضع الامني الذي تشهده تلك المحافظتين). على صعيد اخر كشف عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر عن أن صندوق النقد الدولي أبدى ملاحظات وتحفظات على موازنة العام المقبل بسبب عدم تطابقها مع المعايير التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين الطرفين. وقال حيدر في تصريح امس إن (اللجنة كانت قد عقدت اجتماعا مع الصندوق في الأردن لمناقشة إصلاح الواقع الاقتصادي والمالي في العراق، إضافة الى بحث قضية الموازنة المقبلة)، مبينا أن (الحوارات تضمنت مناقشة الإصلاح الاقتصادي و تقديم بيانات عن مستوى القطاعات الخدمية بالعراق وخاصة التعليمية والصحية والبيئية وكذلك الاستثمارية مقارنة بالدول ألاخرى)، لافتا الى ان (تلك البيانات اوضحت ان وضع العراق سيء في تلك القطاعات)، وتابع أن (الصندوق رأى أن الموازنة لا تدخل بمحتواها ضمن إطار الاتفاقات الماضية حيث ابدى ملاحظاته عليها كونها لا تنسجم مع اتفاقات الطرفين)، مشيرا الى أن (الهدف الأساس للصندوق هو إجراء إصلاحات إدارية ومالية ضمن البرنامج المتفق عليه بالقطاعين العام والخاص وجعل العراق بيئة استثمارية جيدة لجذب رؤوس الأموال وتحسين وضع القطاع المصرفي وزيادة الإيرادات غير النفطية والتحول من الواردات الأحادية الى تعدد الموارد).