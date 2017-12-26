تعيين 425 شرطياً في صلاح الدين

سرقة 110 ملايين دينار خلال عملية سطو بديالى

بغداد – صباح الخالدي

تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على متهمين بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة للمتاجرة بها في محافظة ذي قار فيما أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط مسافر ايراني بحوزته كمية من مادة الترياك المخدرة في منفذ زرباطية الحدودي في واسط. وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته ( الزمان) امس ان (مكتب مكافحة مخدرات الشطرة تمكن من إلقاء القبض على المتهمين ن.ص.ن 30 عاما عمله منتسب شرطة وشقيقة المتهم أ.ص.ن 34 عاما عمله كاسب يسكنان مدينة الناصرية، خلال قيامه بترويج الأقراص المخدرة في قضاء الشطرة ضبط بحوزتهما 1070 قرصا معروفا محليا كبتي).

وأضاف البيان (كما تمكن مكتب مكافحة مخدرات سوق الشيوخ من إلقاء القبض على متهم يرمز لاسمه م.ع.جـ 21 عاما يسكن منطقة الصابئة بقضاء سوق الشيوخ ضبط بحوزته 16 قرصا مخدر).وتابع ان (مكتب مكافحة الجريمة المنظمة بالجبايش استطاع بالتعاون مع قسم الشرطة في القضاء ضبط سيارة صالون نوع كريستا ضبط بداخلها كمية من مادة الكريستال المخدرة بعد قيام سائقها بتركها والفرار في جنح الظلام خلال عملية مطاردته من قبل القوة) مشيرا الى انه (تم ضبط السيارة والمادة المخدرة بمحضر ضبط أصولي). وقالت هيئة المنافذ في بيان امس (تم ضبط مسافر يحمل الجنسية الايرانية، بحوزته 30 غراما من مادة الترياك المخدرة). وأضاف (تمت احالة المتهم الى القضاء).وكانت هيئة المنافذ الحدودية أعلنت عن إحباط محاولة تهريب عملة إيرانية عبر منفذ زرباطية الحدودي.

وفي الانبار قال قائممقام قضاء الخالدية علي داود الدليمي في تصريح امس ان (القوات الامنية نفذت حملة امنية شملت مناطق مختلفة من قضاء الخالدية شرقي مدينة الرمادي على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدد من مروجي الحبوب المخدرة في تلك المناطق).وأضاف ان (الحملة اسفرت عن اعتقال ثمانية من ابرز مروجي الحبوب المخدرة) مبينا ان (القوات الامنية ضبطت كميات كبيرة من الحبوب بحوزة المعتقلين).وأشار الى ان (القوات الامنية احالت المعتقلين الى المحاكم المختصة وان المواد المضبوطة تم تسليمها الى الجهات المعنية). موضحا ان (عملية الاعتقال جاءت وفق مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق المختص).وفي ديالى قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين هاجموا مكتب عقار وسط ناحية قرة تبة شمالي محافظة ديالى، وسرقوا 110 ملايين دينار). وأشار الى ان (المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة، فيما وصلت القوات الامنية الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة الجناة). الى ذلك اعلن محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري عن صدور أمر تعيين 425 بصفة شرطي في المحافظة. وقال بيان لمكتب المحافظ امس انه (صدر الأمر الاداري الخاص بتعيين 425 شرطياً على ملاك مديرية شرطة صلاح الدين والذين تم قبولهم عن طريق موقع الوزارة الالكتروني). ونوه البيان الى ان (هذه الوجبة ليست لها علاقة بمتطوعي مدينة تكريت وسوف يتم اصدار الامر الاداري الخاص بتعينهم قريباً من قبل المراجع). ومن جانبها قالت هيئة النزاهة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (معلومات وردت تفيد بوجود شخص ينتحل صفة العمل في الهيئة، لديه كرفان في ميناء أم قصر الشمالي لغرض تسيير المعاملات الكمركية). مبيناً أن (ملاكات مديرية تحقيق الهيئة في البصرة نفذت عملية الضبط بعد صدور أمر قضائي، إذ تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود). وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت عن ضبطها شخصاً ينتحل صفة الانتساب إليها من خلال استعماله باجا مزورا ويقدم نفسه على أنه (مفتش عام).