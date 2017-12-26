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الفوز يكون بالنقاط وليس بالضربة القاضية – فاتح عبدالسلام

هل وصلت الأمور الى حالة الجمود المستعصي بين بغداد واقليم كردستان؟. واذا لم تصل الى هذه الدرجة ، فما التوصيف المناسب لعدم الاستجابة لنداءات دولية وأخرى عربية ومحلية في اطلاق الحوار وطيّ مرحلة الاستفتاء . هناك عدة تفاسير لما يحدث ، حيث يبدو المشهد مقفلاً على رفض مستمر من الحكومة العراقية، من دون أن يكون هناك بديل لهذا الرفض . التطويل في القطيعة ستأكل من النقاط التي أحرزتها الحكومة في معركة ما بعد الاستفتاء ، مع التذكير لمَن مسّه الغرور بأنّ هذه الصراعات السياسية المزمنة في العراق لن يكون فيها لأحد الفوز بالضربة القاضية، وانّما بالنقاط حصراً . ملك الاردن توسط ورفضت وساطته، بحسب تصريحات نائب للرئيس العراقي . وكذلك الرئيس الفرنسي توسط وقدّم الدعم للحوار ،لكن بغداد وضعته على الرف. بعد موافقة الاقليم على قرار المحكمة الاتحادية ببطلان الاستفتاء ، واعلانهم الالتزام بوحدة الاراضي العراقية ،لا يمكن قراءة رفض بغداد للحوار على انه رفض من اجل الرفض ، ذلك ان المكاسب (الدستورية) تحققت والبقية متفق على تنفيذها ولا خلاف عليها . بيد إنه من الممكن قراءة الرغبة في رفع سقف المطالب ، وهذا في السياسة حق أيضاً لكل الاطراف ، حتى المنهزمة في الصراعات، لكن من خلال طاولة مفاوضات. والأمر يجب أن يكون بالتفاوض ولا طريق سواه ،لاسيما عندما يكون بين الفرقاء المحليين . والملمح الثاني الذي يمكن قراءته من تكرار الرفض المستمر للحوار في بغداد، هو انتظار اشارة ما لإطلاق الحوار، وهذه الاشارة لم تصل بعد . ولا أريد التفصيل في هذه الجزيئة تفادياً لخدش حياء السيادة وسوء التفسير المرجح. الإبطاء في التقدم بخطوة من بغداد تكسر الجمود بوصفها الأكبر والأحق بتبني المبادرة، جعل اللاعبين السياسيين المتربصين في الظل يأكلون شيئاً فشيئاً من نقاط المنتصر الحكومي لصالح أوضاعهم الانتخابية ووضعهم التحالفي المستقبلي في مغازلة الاقليم الكردي . اذا كانت نيتكم رفع سقف المطالب أكثر على طريق تحصيل نقاط أعلى ليكن ذلك بالحوار ، لكن أن يتم الرفع من جانب أحادي الى أمد مفتوح ،فإنّ ذلك يشبه عمارة لا يكفينا سقف الشقة الارضية فيها ونطالب بسقف الشقة الثانية والثالثة والرابعة ثم العاشرة والأخيرة ، وبعد ذلك نكون وحدنا على سطح البناية . ولابد من تأمين طريق للعودة للطابق الارضي ،لأنّ من البديهيات أن يفكر أيّ صاعد في العمل السياسي بطريق آمن للنزول، حتى لايضطر للقفز غير الآمن من فوق العمارة مثلاً ، أو النزول من الباب الخلفي عبر سلالم الطواريء أو بوابة الخدم ،وهذا غير لائق .