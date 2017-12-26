الحكومة: المشروع ترشيد للإستهلاك وضمان تقديم الخدمات

أهالي ذي قار يتظاهرون إحتجاجاً على خصخصة الكهرباء

ذي قار – باسم الركابي

بغداد – تمارا عبد الرزاق

منعت قوات مكافحة الغب في محافظة ذي قار متظاهرين من اقتحام دائرة توزيع الكهرباء في المحافظة فيما وتظاهر العشرات من المواطنين في محافظة ذي قار احتجاجا على مشروع خصخصة الكهرباء, فيما اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي تطبيق مشروع الجباية في جميع المحافظات دون استثناء كونه ضرورة لتمكين الدولة من الحفاظ على الطاقة وترشيدها. وقال بيان امس ان (أهالي المحافظة خرجوا في تظاهرة في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية مركز المحافظة، وسط اجراءات امنية مشددة), واشار الى ان (المتظاهرين توجهوا الى مديرية توزيع كهرباء الناصرية، رفضا لمشروع خصخصة الكهرباء، فيما رفعوا لافتات تدين المسؤولين في الوزارة), وتابع البيان ان (العشرات من اهالي الناصرية، خرجوا في تظاهرة حاشدة احتجاجا على خصخصة الطاقة الكهربائية في وقت سابق فيما قطع العشرات من اهالي منطقة الشعلة وسط الناصرية الطريق الرئيس صوب الشامية، احتجاجا على مشروع خصخصة الكهرباء بأسم الاستثمار وهددوا بالتصعيد اذا لم تتخذ الحكومة موقفا حازما من المشروع ورفعوا لافتات كتب عليها – منطقة الشعلة تقول كلمتها، كلا كلا لمشروع الخصخصة وعين الظلم لفقراء تقاتل بالصحراء والحكومة تسرق عوائلهم بالكهرباء).

رفض مشروع

وقال الناشط المدني خالد ثامر الناصري في تصريح امس ان (التظاهرة جاءت رفضا لمشروع خصخصة الكهرباء جملة وتفصيلا، فيما رفع المتظاهرون لافتات تدين المسؤولين في الوزارة وان التظاهرات سارت وسط اجراءات امنية، فيما اقدم المتظاهرون على حرق الإطارات أمام مبنى دائرة توزيع الكهرباء). وكان اجتماع خاص ببرنامج جباية الطاقة الكهربائية، الذي ترأسه العبادي، اكد تطبيق مشروع الجباية في جميع المحافظات دون استثناء كونه ضرورة لتمكين الدولة من الحفاظ على الطاقة وترشيدها.وقال مكتب العبادي في بيان إن (الاجتماع ضم الخبراء بشؤون الطاقة، والأكاديميين والجهات الرقابية وإعلام الدولة، وتم خلاله اجراء مراجعة شاملة لتجربة الجباية، وذلك من خلال الاستماع لما طرحه القائمون على البرنامج وتشخيص بعض السلبيات ونقاط الضعف التي ظهرت بالتطبيق ووضع الحلول لها), واضاف البيان انه تم (التأكيد ان مشروع الجباية لم يعد اجراءً ثانويا، بل هو ضرورة لتمكين الدولة من الحفاظ على الطاقة من خلال ترشيدها بوصفها ثروة وطنية، وان نجاح البرنامج يُمكّن الدولة من ضمان تقديم فضلى الخدمات للمجتمع في مجال الكهرباء وجميع المجالات الخدمية والتنموية المرتبطة بتوفير الطاقة الكهربائية)، وتابع (وعلى ضوء المناقشات تقرر دعم وتشجيع القائمين على تنفيذ البرنامج وتطبيقه في جميع المحافظات دون استثناء), فيما اكد الوزير قاسم الفهداوي ان (مشروع جباية اموال استهلاك الطاقة عن طريق المستثمرين المتعاقدين مع الوزارة سيكتب له النجاح عاجلاً ام آجلا والمواطن ليس له سوى هذا المشروع الذي سيخفض استهلاك عموم البلاد الى 30 بالمئة), واشار الى ان (قوائم الكهرباء لن تصل الى مئات آلاف الدنانير بل الى نحو 20 الف للتشغيل المعتدل), مؤكدا ان (كثرة الضوضاء أرعبت المواطن من المشروع).

علي صعيد اخر ناقشت المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة وبالتعاون مع مجلس محافظة بغداد ماهية مشاركة القطاع الخاص والمهام التي يقوم بها تجاه المواطنين، والمشكلات التي تواجه وزارة الكهرباء والاسباب التي جعلت الوزارة تستقطب الشركات الخاصة في مجال الجباية .وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (المديرية ناقشت خلال ندوة موسعة في معهد الادارة الرصافة بحضور عميدة المعهد بتول جعفر وعدد من التدريسيين وطلبة المعهد محاور كان في مقدمتها عدم فهم بعض المواطنين لماهية مشاركة القطاع الخاص والمهام التي يقوم بها تجاه المواطنين، والمشكلات التي تواجه الوزارة والاسباب التي جعلتها تستقطب الشركات الخاصة والتي من اولى مهامها القضاء على التجاوزات والضائعات التي بلغت اكثر من نصف المنتج من الطاقة فضلا عن ثبات التسعيرة ولا علاقة للشركة المشاركة بزيادة او نقصان التسعيرة كون قوائم الكهرباء تصدر من الوزارة وهي مدعومة بنسبة 94 بالمئة).

خدمة وجباية

واضاف ان (على المواطن ان يعرف اتجاه الوزارة بهذا الخصوص هو فقط للخدمة والجباية وليس الخصخصة كما يعتقدها البعض والتي روجت لها بعض وسائل الإعلام في عدد من المحافظات لان الخصخصة هي بيع مؤسسات الدولة للقطاع الخاص وهذا لم يحصل وليس من خطط الوزارة الحالية او المستقبلية), واوضح البيان أن (المشاركة هي في حقيقتها جاءت من اجل الطبقات الفقيرة لان نظام التسعيرة يتضاعف بازدياد الصرف، وقد تم قراءة نتائج الاستبيان الذي اجري في منطقة زيونة بخصوص اراء المواطنين عن مدى رضاهم عن هذه التجربة وبالارقام). فيما نظم مكتب الاعلام والاتصال الحكومي في الوزارة ندوة تثقيفية بشأن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص عقود الخدمة والجباية بمقر وزارة الخارجية بحضور عدد من منتسبي الوزارة. ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس القول ان (الترشيد في أستهلاك الطاقة الكهربائية و ما له من دور ثقافي ووعي في النهوض بواقع الكهرباء والتقليل من الأسراف, حيث يعد الترشيد من اهم خطوات وتوجهات الوزارة لديمومتها, كما تطرق عن الشراكة مع القطاع الخاص عقود (الخدمة والجباية) وما له من دور مهم في الحفاظ على الطاقة الكهربائية والتقليل من الأسراف والتبذير), واضاف البيان ان (مكتب الاعلام نظم ندوة مماثلة في مقر وزارة الداخلية وفي كنيسة الصعود, لشرح مفهوم مشروع الشراكة مع القطاع الخاص عقود الجباية والخدمة). واضاف ان (ندوات للغرض نفسه عقدها المكتب في كلية التربية للبنات وفي مديرية توزيع محافظة صلاح الدين واكدت تلك الندوات ان مشروع الخدمة والجباية هو مشروع مشاركة مع القطاع الخاص وليس خصخصة كما يروج لها البعض وان مفهوم الخصخصة هو بيع جميع ممتلكات الدولة من البنية التحتية إلى القطاع الخاص ويكون القطاع الخاص هو صاحب القرار الأول والأخير, أما فيما يخص عقود الخدمة والجباية فالامر كله بيد الدولة ووزارة الكهرباء وان التسعيرة هي تسعيرة حكومية).