الحكومة تعد صيغة بديلة إذا لم يشرّع القانون

خبير لـ (الزمان): الموازنة إستغلّت لإغراض سياسية وصراعات حزبية

بغداد – داليا احمد

اكد خبير اقتصادي ان الموازنة خرجت عن اهدافها الاقتصادية لتدخل ضمن صراعات الكتل والاحزاب السياسية ما ادى ذلك الى تأخير اقرارها، مشيرا الى ان الصيغة التي اعدتها الحكومة هي احتياطي لاكثر من عام. وقال الخبير باسم انطوان لـ (الزمان) امس ان (وضع الحكومة صيغة 1/12 تعني احتياطيا لاكثر من سنة ولاسيما ان الصراعات السياسية بشأن الموازنة ادخلتها بصفقات سياسية بعيدا عن اهدافها الاقتصادية والثوابت الموجود كايرادات والنفقات والقروض وكذلك الموازنة الاستثمارية).

لافتا الى ان (هناك بعض الجهات تصرح بالاتفاق مع الكتل بشأن الموازنة وهذا يعد خرقا قانونيا لان الدستور لم يشر الى اخذ رأي الكتل والاحزاب بل اخذ موافقة اعضاء البرلمان بعدهم الجهة الاساسية).

ويستأنف مجلس النواب عقد جلساته الأسبوع المقبل لمناقشة الموازنة بعد اعادتها من قبل الحكومة دون تغييرات تذكر بسبب عدم توفر الاموال.

اجراءات تغييرات

وقال بيان امس ان (مجلس النواب سيستأنف جلسات السنة التشريعية الرابعة للفصل التشريعي الثاني اليوم الاربعاء ).

وكشف النائب جاسم محمد جعفر عن أن الحكومة ستعيد الموازنة الى البرلمان من دون اجراء أية تغييرات.وتابع جعفر في تصريح امس إن (الحكومة ستعيد القانون إلى مجلس النواب من دون إجراء اي تعديل عليها بسبب عدم توفر مبالغ فائضة ولان الأزمة الاقتصادية مستمرة والحرب على الإرهاب لم تكتمل فضلا عن إعادة الخدمات الأساسية للمناطق المحررة ما يعني ان اية زيادة ستكون على حساب تلك القطاعات)، لافتا الى ان (الحكومة اعطت تعليمات بصرف المبالغ المالية وفق صيغة 1/12 ما يعني انها متأكدة من عدم إقرار الموازنة خلال العام المقبل) على حد قوله. وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد أعلن خلال زيارته لمحافظة البصرة الايام الماضية ان الجلسة المقبلة سيتم عرض القانون على المجلس للقراءة الاولى. لافتا الى مطالبة مجلس الوزراء تضمين عدد من الفقرات في الموازنة قبل إرسالها الى البرلمان.

على صعيد اخر بحث الجبوري مع السفير الكويتي لدى العراق سالم غصاب الزمانان ملف اعادة اعمار المناطق المحررة التي دمرها الارهاب، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الدول المانحة في الكويت العام المقبل.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بما يضمن مصالح الطرفين، واخر المستجدات على الساحتين المحلية والاقليمية، كما تم بحث ملف اعادة اعمار المناطق المحررة التي دمرها الارهاب والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الدول المانحة في الكويت العام المقبل).

تذليل عقبات

على صعيد اخر شدد الجبوري على ضرورة تذليل العقبات التي تعترض رفع المستوى المعيشي لاهالي مناطق حزام بغداد. ونقل البيان عن الجبوري خلال استقباله وفداً من شيوخ ووجهاء العشائر القول ان (المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع وعلى وجه الخصوص العشائر مزيداً من التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة من اجل النهوض بالواقع الامني والخدمي للعاصمة).مشددا على (اهمية ان ياخذ اهالي تلك المناطق دورهم الحقيقي في ضبط الامن والاســـــــتقرار من خلال نبذ لغة العنف والعمل على تغليب لغة الحوار وطـــــــني صفحة الماضي).

داعيا الى (الاسراع باعـــــــادة النازحين الى مدنهم وتوفير كل الخدمات الاساسية والضرورية التي تصب بمصلحة المواطن بدون استثناء).