كركوك تطلق حملة لملاحقة العصابات وتأمين أعياد الميلاد

ميسان توصي بإقالة قائد الشرطة بسبب النزاعات العشائرية

بغداد – محمد الصالحي

اطلقت عمليات فرض القانون في محافظة كركوك خطة أمنية لحماية المحتفلين بأعياد الميلاد والسنة الجديدة داخل المحافظة وتامين مخارج المدينة ، فيما كشف الخبير الامني هشام الهاشمي عن عمليات اغتيال وخطف تستهدف شخصيات عشائرية ومناطقية في المدينة. ومن جانبه ترأس محافظ ميسان بحضور ممثل رئيس الوزراء طورهان المفتي اجتماعاً استثنائياً للجنة الامنية العليا لبحث كافة الخيارات لانهاء النازاعات العشائرية المسلحة. وقال قائد العمليات اللواء الركن معن السعدي في تصريح امس ان (القوات الأمنية في المحافظة وعلى رأسها قوات مكافحة الإرهاب أطلقت خطة أمنية لحماية المدنيين والمحتفلين بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة).وأضاف أن (الخطة الأمنية تسمى عملية الأطواق الأمنية الثلاثة وهي سور كركوك الخارجي وطوقين في مركز المدينة).وأوضح أن (الخطة الأمنية داخل المحافظة ستبدأ وتستمر لغاية أسبوع واحد فقط). الى ذلك قال الهاشمي في تصريح امس ان (انتكاسة أمنية في المثلث المحصور بين (مناطق شمال وشرق محافظة ديالى وشمال محافظة صلاح الدين وجنوب غرب محافظة كركوك) مساحة 18 الف كم2 فيها تنوع جغرافي ومساحات زراعية واسعة وتنوع قومي وطائفي وديني).وأضاف ان (هذه المنطقة تحتاج الى حملات مكثفة ومتكررة من عمليات كركوك وصلاح الدين وعمليات دجلة وبمساعدة الحشود الشعبية والمناطقية والعشائرية). وأشار الى (استشهاد 6 عناصر من الحشد العشائري في مواجهات مع داعش غرب كركوك في قرية البزة التابعة لناحية الرياض واغتيال وخطف لشخصيات عشائرية ومناطقية موالية للحكومة). وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان ( قذيفة هاون أُطلقت من الجبال القريبة من قضاء طوزخورماتو شمالي محافظة صلاح الدين، سقطت قرب مدرسة ابتدائية وسط القضاء).وأضاف أن (القذيفة لم تسفر عن أي إصابات في صفوف المدنيين). مبيناً أن (القوات الأمنية أعلنت الاستنفار داخل المنطقة التي تم استهدافها تحسباً من إطلاق قذائف أخرى).وقال مصدر امس ان ( قوة أمنية ووفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من تحرير طفلة مختطفة في حي الضباط وسط مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين).وأضاف (تم إلقاء القبض على الخاطفين ونقلتهم إلى مركز أمني للتحقيق معهم ومعرفة من يقف خلفهم). وفي ميسان قال عضو مجلس المحافظة ياسر نعمة في تصريح أمس ان ( رئيس الوزراء اوفد مستشاره طورهان المفتي إلى محافظة ميسان). مبينا أن (المفتي عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين المحليين ).

دخول عجلات

وأضاف أن (قوات عسكرية من افواج المحافظات قوامها 30 عجلة وصلت خلال الساعات القليلة الماضية إلى المحافظة).

مؤكدا أن (قوات اخرى ستصل تباعا).واشار نعمة إلى أن (مجلس محافظة ميسان سيعقد في وقت لاحق جلسة طارئة لمناقشة تطورات الوضع الأمني على خلفية النزاعات العشائرية).

وقرر مجلس المحافظة تضييف المحافظ علي دواي وقائد شرطة المحافظة العميد نزار موهي الساعدي بشأن الوضع الأمني، فيما أكد أن قوات أمنية جديدة ستصل إلى المحافظة.من جانب اخر دعت مديرية المرور العامة اصحاب المركبات الذين لم يثبتوا لوحات التسجيل الى مراجعة مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات لتثبيت تلك اللوحات، فيما اغلقت قيادة عمليات بغداد عشر طرقا في شارع ابو نؤاس ومنطقة الكرادة رغم اعلان وزارة الداخلية عن خطة جديدة لاعادة افتتاح جميع الشوارع المغلقة مع حلول السنة الميلادية الجديدة. وقالت المديرية في بيان امس (على كافة المواطنين من اصحاب المركبات الخصوصي والاجرة والحمل الذين لم يثبتوا لوحات التسجيل لمركباتهم في بغداد وباقي المحافظات مراجعة موقعي الحسينية والتاجيات للوحات بغداد ومواقع التسجيل في المحافظات لتثــــــــبيت لوحاتهم يوم الثلاثاء المصادف 2/1/2018). وقال مصدر لـ (الزمان) امس ان (المرور اغلقت فروعا بداية شارع ابو نؤاس فيما اغلقت قيادة عمليات بغداد طرقا اخرى سبق ان فتحتها في الكرادة).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في تصريح امس ان (العمل في قضية رفع الحواجز الكونكريتية وفتح الطرق المغلقة يتم باستمرار وفقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي).

رفع حواجز

مشيرا الى أن (فتح الطرق في العاصمة بغداد يتم بتنسيق بين قيادة عمليات بغداد ومديرية المرور العامة إضافة الى أمانة بغداد ووزارة الداخلية).

وتابع (في منطقة الكرخ تم فتح ما يقارب 150 شارعا في حين بلغ عدد الطرق المفتوحة في منطقة الرصافة 100 شارع وهذه خطوة أولية لفتح باقي الشوارع الأخرى ما يعني ان مجموع الطرق المفتوحة و وصلت الى 250).واضاف أن (الجهد مستمر في فتح الطرق وهذه القضايا ستخفف العبء عن المواطنين وتزامنا مع النصر على داعش). ، مبينا أن (هناك نية بفتح طرق أكثر أهمية). واوضح معن ان (هناك خطة مع نهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة لن يكون هناك أي طريق مغلق في بغداد).