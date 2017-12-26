كاتيوشا

زيادة مقاعد النواب .. جريمة – هاشم حسن التميمي

ادرك الشعب العراقي بمكوناته كافة باستثناء المنتفعين من الفساد والمحاصصىة بفشل مجلس النواب واستاثاره بالمال العام لاعضاء اغلبهم من المفسدين المتخلفين وكتلهم السياسية على حساب الفقراء والعاطلين عن العمل..

ان هذا المجلس الذي تاسس مع الهيئات والمفوضيات ومجالس المحافظات والبلديات تحت لافتة الديمقراطية يكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة ويتسبب بفساد وصراعات مصالح قادت البلاد للخراب والافلاس المالي والاخلاقي، وادرك الخبراء والبسطاء من الناس عدم جدوى هذا النظام ولابد من البحث عن انظمة بديلة، وفي المقابل تصر القوى المهيمنة لتوسيع سلطاتها وزيادة عدد الاعضاء بحجة كاذبة هي النمو السكاني وزيادة عدد السكان لاكثر من 37 مليون نسمة ويعني ذلك المطالبة باضافة خمسين نائبا جديدا من حثالات المحاصصة، والتبرير ان النص الدستوري ينص لتمثيل كل مئة الف مواطن بنائب محاصصي، وكأن الدستور كتاب مقدس لايمكن تعديله ،وكان من الصحيح ان نراعي الظرف الاقتصادي للبلاد ونقلص اعضاء المجلس للنصف ونعدل الدستور استنادا لذلك ونلغي كل المجالس والهيئات ولسنا بحاجة لهذا التمثيل الكاذب، بما في ذلك مفوضبة الانتخابات والتي يمكن للجنة قضائية مؤقتة القيام بهذه المهمة خلال شهور قليلة وبنفقات لاتذكر قياسا لهدر المليارات المنتزعة من افواه الجياع وملايين الفقراء.

خذوا الديمقراطية وهيئاتها ومجالسها لانها نهبت ثرواتنا وقتلت شعبنا واذلته بالارهاب والعوز والخوف ، واعيدوا لنا دكتاتورية عادلة توفر الامن وتضع الانسان المناسب في المكان المناسب ولاتنصب الجهلة والمزورين قادة وبدرجات خاصة تحركهم النزوات والشهوات والارادات الخارجية وتخرجنا من هذا النفق المظلمن فلا ديمقراطية في ظل الجهل والتخلف وتحت رحمة اللــــــــصوص والقتلة الذين يتولون صناعة القرار الذي يقودنا للخراب..!