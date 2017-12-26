أقتربت الإنتخابات وكَثرت الزيارات – سامي الزبيدي

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات نشط السياسيون والمسؤولون وأعضاء مجلس النواب ورؤساء الكتل والأحزاب السياسية وكثرت زياراتهم التفقدية للمحافظات والاقضية والنواحي وحتى القرى وكثرت لقاءاتهم بأهالي تلك المناطق وهم الذين لم يقوموا بأية زيارة تفقدية لمناطق العراق التي تحتاج الى وجود مسؤول حكومي أو سياسي ليطرحوا عليه معاناتهم واحتياجات مناطقهم ولم يقوموا بزيارة حتى مناطقهم التي كانت السبب في وصولهم الى مناصبهم منذ انتخابهم والى يومنا هذا ،والمشكلة ان أبناء تلك المحافظات والمناطق يقوموا باستقبال هؤلاء السياسيين ويحضروا لقاءاتهم ويستمعوا الى خطبهم الرنانة ووعودهم الكاذبة وكأن هؤلاء السياسيون هم من سينقذهم في المرحلة المقبلة ونسوا ان هؤلاء هم سبب كل مأساة لحقت بالعراق وشعبه فهم سبب الفساد وسرقة أموال العباد ، وهم سبب نهب ثروات العراق .

وهم سبب الفقر والجوع والأمراض التي تفتك بالعراقيين ،وهم سبب البطالة والضياع ،وهم سبب سوء كل الخدمات وفي المقدمة منها الصحية و البلدية والاجتماعية ، وهم سبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصناعية والزراعية ،وهم سبب تدمير العملية التعليمة وتدمير العلم وهجرة العلماء والأكاديميين والأطباء لبلدهم والعيش في دول المهجر ،وهم سبب هجرة شبابنا عماد مستقبل الأمة ومشاريع نهضتها وتقدمها الى خارج الوطن للبحث عن مصدر رزق وحياة آمنة ،وهم سبب فقدان الأمن والأمان وموت الآلاف من العراقيين بالتفجيرات والعمليات الإرهابية ، وهم السبب في ارتفاع أعداد الأرامل والأيتام والمشردين ، وهم سبب سطوة الميليشيات والعصابات وكثرة الجرائم والسرقات والقتل والاغتيالات،وهم سبب عدم احترام القانون والنظام وفقدان هيبة الدولة ،وهم سبب الفوضى وانتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة بصورة منفلتة وما يسببه هذا الأمر من نزاعات مسلحة مستمرة بين المواطنين وبين العشائر من تهديد لأمن المواطنين وامن الوطن ، وهم سبب إثارة النعرات والصراعات الطائفية وتدمير نسيج المجتمع المتآخي وتدمير التعايش اسلمي والأخوي بين مكونات الشعب المختلفة، وهم سبب تدمير الروح الوطنية والانتماء للوطن وأبدلوها بالانتماء للطائفة والمذهب ،وهم سبب تدمير قيم المجتمع الراقية وعاداته وأعرافه الرصينة ، والاهم من هذا كله هم سبب التفريط بسيادة الوطن والتفريط بأراضينا ومياهنا الإقليمية وثرواتنا النفطية التي أصبحت نهباً لدول الجوار ،واغاب هؤلاء السياسيون كان السبب في تسليم محافظاتنا ومدننا لداعش بسبب سوء إدارة الدولة والملف العسكري والأمني وإناطة قيادات الجيش والأجهزة الأمنية بقادة فاشلين وفاسدين مثلهم وغير مهنيين فكانوا السبب في كل المآسي والكوارث والجرائم التي ارتكبتها داعش بحق أبناء شعبنا من جميع القوميات والأديان والمذاهب والطوائف ،وكانوا السبب في نزوح ملايين العراقيين عن مدنهم ومنازلهم والعيش في مخيمات النزوح تحت ظروف معيشية وصحية وجوية صعبة بل قاهرة ، ويتحمل سياسيو الصدفة أمام الله مسؤولية كل قطرة دم سالت وكل شهيد سقط دفاعا عن الوطن في معارك تحرير محافظاتنا ومدننا من قبضة التنظيم التكفيرى المتطرف .

والغريب والعجيب من بعض أبناء شـــــــــعبنا في المحــــــــافظات والمنــــــــاطق التي تشهد زيارات متكررة للسياسيين استعداداً للانتخابات انه وبعد كل هذا الذي فعله هؤلاء السياسيون بشعبنا وبعد كــــــــــل هذه المآسي والكوارث التي حلت به وبالوطن وبعــــــــــــد كل هذا الـــــــــظلم والجور والفـــــــــقر والعوز والـــــــــذل والحرمان وسوء كل الخدمات وبعد أن عرف الداني والقاصي العراقي والعربي والأجنــــــــــبي بفساد الطـــــــــــغمة السياسية التي تســــــــلطت على رقاب الشعـــــــــب وسرقاتها الكبرى لأموال العراق وثرواته وتدمــــــــيرها لشعبها وبلدها هناك من يستقبل هؤلاء السياسيين ويحضر مؤتمراتهم للدعائية المبكرة للانتــــــــــخابات ويستمع الى كلامهم ويصفق لهم ويقيم لـــــــهم الولائم الكبرى فأي شعب نحن ؟ وماذا نستحق ؟

وكيف نقبل ان تعود نفس الوجوه ونفس الشخصيات ونفس الأحزاب التي ظلمتنا وجوعتنا وأمرضتنا وفرقتنا وشتتنا وضيعتنا وقتلتنا وسرقة أموالنا الى الحكم ثانية .

وماذا بقي من جرائم وسرقات ومبوقات لم يرتكبها هؤلاء السياسيون بحقنا حتى نستقبلهم ونصفق لهم ونتعهد بانتخابهم ثانية ، وأين ذهبت تظاهراتنا واعتصاماتنا والدماء الزكية التي سقطت في هذه التظاهرات والاعتصامات التي كانت تنادي بتغيير الوجوه الكالحة والطغمة الفاسدة التي دمرت الشعب والوطن ؟

فإذا نسينا هذا كله ونسينا أفــــــــــعال هؤلاء السياسيين وجرائمهم بحقنا وبحق وطننا لمجرد سماعــــــنـــا لكلامهم المعسول ووعودهم الكاذبة كــــــــــسابقتها وإذا وضعنا مصالحنا الشخصـــــــــــية والفئوية فوق مصــــــــلحة الوطن والشعب فنحن نستحق أكثر مما فعله هؤلاء السياسيون بنا ولنقرا على وطننا وشعبنا (الفاتحة) وليس السلام لان شعباً يكرم وينتخب سارقه وظالمه ومذله وقاتله لا يستحق السلام.