الأوساط الدبلوماسية تودّع شخصيتين مخضرمتين

رحيل الجبوري والعنّاز بعد رحلة حافلة بالأحداث

بغداد – الزمان

نعت الأوساط السياسية العراقية شخصيتين وطنيتين رحلتا مؤخراً، فقد توفي في لندن الوزير والسفير السابق حامد علوان الجبوري عن 85 عاماً، كما توفي في عمان السفير السابق محمد غانم العناز عن 85 عاماً ايضًا. وولد الجبوري، الذي ينتمي الى عشيرة الجبور العربية المعروفة، في منطقة الطليعة بالقرب من مدينة الحلة في محافظة بابل في آذار عام 1932 وأنهى دراسته الثانوية في بغداد عام 1948 ثم درس العلوم السياسية. وانتمى في العام نفسه إلى حزب البعث ثم ترك الحزب بعد انقلاب حسني الزعيم في سوريا عام 1949، وفي العام 1951 اشترك في تأسيس حركة القوميين العرب. تخرج في قسم العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1952 ثم عاد بعدها بعام إلى العراق وبقي ناشطاً في حركة القوميين العرب. وفي كانون الأول 1958 اعتقل للمرة الأولى في عهد عبد الكريم قاسم بتهمة التآمر ضد السلطة. خرج من السجن في آب 1961 وعاد إليه مرة أخرى ليبقى فيه إلى منتصف 1962. أسس صحيفة الشعب اليومية في عهد حكومة احمد حسن البكر الأولى بعد الانقلاب على قاسم عام 1963 وبدأت علاقاته تتوطد بالبعثيين وتدرج في تنظيماته حتى أصبح وزيراً للثقافة والاعلام.

مناصب عدة

ففي العام 1967 عين مديرا للإعلام في وزارة الثقافة والإعلام. وفي تموز عام 1967 التقى للمرة الأولى مع صدام حسين وشارك في الترتيب لانقلاب تموز عام 1968 وعين في الحادي والثلاثين من تموز 1968 وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية ومديرا لمكتب الرئيس البكر، وفي 1969 أصبح وزيرا للثقافة والإعلام حتى 1971 ثم وزيرا للشباب حتى 1972 وفي منتصف 1973 عاد مرة أخرى وزيرا للقافة والإعلام حتى منتصف حزيران 1974 وفي المدة نفسها انتخبًا رئيسا للاتحاد العام لشباب العراق.وفي 1975 أصبح وزير دولة وجرى تكليفه بالتنسيق بين السلطة المركزية ومؤسسات الحكم الذاتي لكردستان العراق حتى العام 1977 حيث أصبح مدير مكتب صدام حسين الذي كان نائبًا لرئيس مجلس قيادة الثورة وفي 1978 عين وزير دولة للشؤون الخارجية وبقي في منصبه إلى أيلول من العام 1984 حيث أعفي بمرسوم رئاسي من صدام.في العام 1986 عين سفيرا للعراق لدى سويسرا حتى العام 1989 ثم مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرا للعراق لدى تونس ومنظمة التحرير الفلسطينية وأعلن انشقاقه على نظام صدام في مؤتمر صحفي عقده في لندن إثر دخول القوات العراقية الكويت عام 1991، وكان رافضاً لهذا الاجتياح وما ترتب عليه، مثلما ظل رافضاً لإحتلال العراق بعد عام 2003 .

وله صوت في البيانات الموقعة ضد الاجتياح الامريكي الى جانب صلاح عمر العلي ووميض جمال عمر نظمي وعبد الحسين شعبان .عاش سنوات إنشقاقه في العاصمة البريطانية منذ عام 1993 حتى وفاته، وكان الراحل قد أصدر عام 1959 كتاباً بالاشتراك مع الحكم دروزة عكس فيه رؤاه المناهضة للشيوعيين . عمل وزيرا بالوكالة للخارجية والداخلية والصحة والإسكان والعمل والتعليم والبحث العلمي ورئيسا لديوان رئاسة الجمهورية ومثّل العراق في كثير من المؤتمرات العربية والدولية طوال خمسة وعشرين عاما.

إعتزال العمل

أما العناز الذي توفي امس الاول فهو أحد ابرز قدامى البعثيين في العراق وعمل سفيراً للعراق في رومانيا وقطر وأميناً لحزب البعث في الموصل في التسعينات من القرن الماضي وكان قد اعتزل العمل السياسي قبيل سقوط النظام عام 2003، وينتمي الراحل الى إسرة موصلية معروفة هي اسرة آل العناز التي كان الفقيد عميدها، وبرز منهم شيوخ وأولياء وعسكريون وسياسيون في خلال قرن من الزمان . عمل في التعليم واصبح محافظا لواسط لمدة ستة اشهر من عام 1970 وحتى 3-10-1970.

وآل العناز، أسرة موصليةعربية عريقة، قدمت الكثير لهذه المدينة في مجالات العلم والدين والتجارة والسياسة والدبلوماسية والثقافة والاجتماع. وقد اشتهر آل العناز بالتجارة.عمل العناز في النشاط القومي العربي مع تاج الدين العمري وقد اسهم مع آخرين بفتح مكتبة باسم (مكتبة الشباب القومي) سنة 1949 في محلة الباب الجديد وقد صدر عن المكتبة مجلة تحمل اسم الابتكار .