جنّبوا كربلاء المزايدات الإنتخابية – طارق حرب

يوم 25/12/2017 تناقلت وسائل الاعلام ما قرره مجلس المحافظة بشأن تشريع اصدره يسمى قانون قدسية كربلاء وهذا الاجراء ابتعد عن حقيقة قدسية المحافظه اذ ان قدسية كربلاء لا تحتاج الى تشريع محلي لاعلان هذه القدسية او لاثباتها او للمحافظة على قدسيتها فهي مقدسة بما حصل فيها وبتاريخها واثرها باجتماع اسباب عديدة منحتها هذه القدسية ولا تحتاج الى دستور او قانون من البرلمان او تشريع من مجلس المحافظة لقانون يقرر قدسيتها ويشير الى عقوبات وتصرفات تخالف القدسية مما يعني للاخرين ان هذه الرذائل والافعال التي جرمها التشريع اصبحت ظاهرة كبيرة في كربلاء المقدسة ومتفاحشة بحيث يتطلب الامر اصدار تشريع بهذا المآل كما ان اصدار هذا التشريع يوحي للبعض ان كربلاء لم تكن مقدسة حتى اوجب الامر اصدار تشريع لاعلان القدسية لكربلاء المقدسة وماذا سيكون القول عند تعديل هذا التشريع وهل يقال تم تعديل قدسية كربلاء عند تعديل هذا التشريع لا بل ماذا يقال عند الغاء تشريع قدسية كربلاء وهل يقال تم الغاء القدسية وغير ذلك من التفسيرات والتأويلات على مجرد الاسم قدسية كربلاء اذ لا تحتاج قدسية كربلاء الى قول من مجلس محافظتها كما حصل باصدار قانون قدسية كربلاء من مجلس للمحافظة وهل يمكن ان تكون قدسية موضوعا تشريعيا وقانونيا لا بل ودستوريا ذلك ان قدسية كربلاء متحققة في القلوب قبل تشريع مجلس المحافظة وستبقى بالقلب حتى لو صدر دستور او قانون يمس هذه القدسية ولانعلم هل ان المراجع العليا كان لها رأي في ذلك او عل ان ذلك بناء على اقتراح من المراجع المقدسة والذي يبدو لي ان ذلك قد حصل وان كان الافضل ان يأخذ هذا التشريع اسما اخرا غير ارتباطه بالقدسية كأن يسمى التشريع الكربلائي او تشريع الخاص بالتصرفات في كربلاء المقدسه او اي اسم اخر من غير اسم قانون قدسية كربلاء اذ من العيب ربط قدسية كربلاء بقانون او تشريع كما فعل مجلس محافظة كربلاء بتسميته باسم قانون قدسية كربلاء اذ على العموم لا بد لنا ان نبعد قدسية كربلاء عن التشريع والقانون كونها مقدسة بطبيعتها وجوهرها وبارادته سبحانه ولا يقف ذلك على تشريع من مجلس المحافظة او مجلس النواب او اية جهة اخرى حكومية او غير حكومية اتحادية او محلية عاصمة او محافظة وصدق من قال اختلاف الاسماء يقود الى اختلاف المسميات وتباين العبارات يؤدي الى تباين الاعتبارات وتغاير الالفاظ يترتب عليه تباين المصطلحات القانونية اذ هنالك فرق بين عبارة قانون قدسية كربلاء وبين عبارة قانون كربلاء المقدسة فالعبارة الاولى تعلق القدسية على القانون والثانية تؤكد قدسية كربلاء او اية تسمية اخرى شرط ان لاتوحي التسمية بان القدسية معلقة على القانون كما ورد في تسمية قانون بدسية قانون قدسية كربلاء وكان من اللازم تجنيب هذه المدينة المقدسة الدعاية الانتخابية والاغراض السياسية اذ لايمكن ان تكون القدسية بضاعة في سوق الانتخاب وسوق السياسة يؤكد ذلك ان جميع ماورد في قانون قدسية كربلاء موجودة في قانون العقوبات العراقي ولا يحتاج تطبيقها الى قانون من مجلس المحافظة لتطبيقها كذلك بكلمة بسيطة ان المادة (122) من الدستور منحت المحافظات كمحافظة كربلاء صلاحيات ادارية ومالية واسعة وليس صلاحيات تشريعية واسعة كاصدار القوانين لاسيما وان المادة (7/ ثالثا) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 منحت مجلس المحافظة اصدار تشريعات محلية وليس قوانين.

بغداد