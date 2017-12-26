هل عومل رحيم العكيلي كسيارة مفخخة؟ – نوزاد حسن

قيل في الماضي ان الفقر في الوطن غربة.وينقل هذا القول عن الامام علي عليه السلام.اذن الانسان في زمن الامام علي يشعر بالغربة اذا كان فقيرا.وعلينا ان نسال هل هناك شيء اخر يجعلنا نحس بالغربة غير الفقر.؟هل صار الفقر شيئا ثانويا الى جانب غربة اخرى نعانيها اليوم واعني بهذه الغربة حالة الحصار التي تفرض على النزيهين.وعلينا ان نقول بكل صراحة ان النزاهة غربة في هذا الوطن.وان النزاهة اخطر صفة يحملها انسان وادي الرافدين هذه الايام. ان الانسان النزيه خطير كسيارة مفخخة،او كمرض فتاك يجب التخلص منه.ان المجتمع لا يتحمل هذه الفئة من البشر ابدا.وعلى بعض الفاسدين ان يطاردوا النزيهين،وان يبعدوهم كي يرتاح الناس والمجتمع من شرورهم.اما السؤال الذي يجب ان يطرح هو:كم شخصا نام بعمق وراحة حين ابعد القاضي رحيم العكيلي من عمله.؟كم فاسدا تنفس برئة كاملة واحس بالرضا حين عومل العكيلي كمخرب.؟ هل عومل رحيم العكيلي كسيارة محملة باطنان من المتفجرات،وكان لا بد من ابطال مفعوله كي لا يدمر كل من حوله.وفعلا قاموا بمعاملته كاداة تدمير بكل معنى الكلمة،والتخلص منه ولو الى وقت محدد. لنقل اذن النزيه قنبلة موقوتة تنفجر في اية لحظة،ولا حل لهذه القنبلة الا باسكاتها وايقاف انفجارها بابعاد كل النزيهين من دوائر عملهم لانهم خطرون ويعرقلون انسيابية الروتين والتلاعب بالمال العام.وعلى هذا الاساس فلا بد ان ينفى اي شخص نزيه الى مصحة الاغتراب والحرمان.وما اوسع هذه المصحة في وطننا الديمقراطي الجديد.

نائب يزور محافظته ليستجدي

اخيرا فكر سيادة النائب ان يزور محافظته والتحدث مع بعض اهلها المعدمين.ببدلته الانيقة وقف يحيط به رجال حمايته..وكانت الصورة غائمة او مرسومة بموجات غبار شفاف كان يلف الحاضرين.الوعد نفسه تم استنساخه،وتكراره على جمهور قليل العدد.الجمهور صامت والنائب يتكلم.ماذا افهم من هذه الصورة.؟افهم منها شيئا محددا.بشر تائهون ونائب يستجدي كي يفوز في الانتخابات. التسول البرلماني هو خداع الناس للحصول على اصواتها.ولو ان احدا قال لذلك المتسول ان منظر المكان الذي وضعت به المنصة قبيح، ويفتقر الى ابسط اسباب التنظيم للابما شعر النائب الانيق بالحرج.لكن القدرة على الكلام تغيب وتنتهي امام سمو وشموخ هذا المتكلم المستجدي.لا يوجد انسجام في عناصر هذا اللقاء غير المنظم.والغريب ان الجالسين جاءوا لامر ما لا اعرفه بالضبط.كانوا يستمعون الى حكاية يرويها النائب،ويبدو انها تعنيهم.انها حكايتهم نفسها.الان ادرك الحاضرون انهم المقصودون بحديث هذا الشخص المبارك الذي نزل اليهم من سمائه البرجوازية. ربما في الانتخابات السابقة جاء اليهم وقال الشيء نفسه.وها هو الان يعيد القصة نفسها،وبالكلمات نفسها.للنائب وعود بقوة الرعود لكن بلا مطر.المهم الصمت هو سيد هذا اللقاء.الوحيد الذي يتكلم هو سيادته في مقابل لقطة بلا معنى ومكان بائس جدا غارق بالاهمال. انا استغرب كيف حضر من حضر..يبدو ان هناك من يعلق املا على مثل هذا النائب الذي يريد ان يحصل على اصوات للانتخابات القادمة.كنت اتمنى لو رفضوا لقاءه..الاهانة الاقوى لو ان هذه الجموع تركته على المنصة وحيدا.لكن لحظة الاذلال تلك لم تقع.

بغداد