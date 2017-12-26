الأولمبية تشيد بجهود فرمان

عبد الإله: اللجنة تحظى بإسناد الحكومة الحقيقي

بغداد – الزمان

اثنى الامين المالي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية سرمد عبد الاله على الجهود القيمة التي بذلها حيدر فرمان ممثل اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي من خلال اللقاءات الايجابية والمثمرة التي تخص الرياضة العراقية مع السادة المسؤولين في الحكومتين التنفيذية والتشريعية واللجنة الاولمبية الوطنية .

وقال عبد الاله ان الجهود القيمة التي بذلها فرمان كان لها الاثر البالغ في تقريب وجهات النظر بين جميع المؤسسات الرياضية بدء بلقاء امين عام مجلس الوزراء الدكتور مهدي العلاق ثم دولة رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري واللقاء المميز بين وزارة الشباب والرياضة و رعد حمودي في المؤتمر الصحفي لتختتم بلقاء نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عامر الفايز و النائب رحيم الدراجي

وأضاف الامين المالي ان كل تلك اللقاءات شكلت مدخلا لتجاوز كل العوائق التي تواجه الرياضة العراقية ولاسيما في ايجاد الحلول الناجعة للخروج من الحرج القانوني الذي أثير بشأن اللجنة الاولمبية مبينا الى ان هناك رغبة واضحة على التكاتف والتعاضد من اجل الصالح العام وان يتم الدعم والاسناد لرياضة الانجاز العالي عبر مواصلة اللقاءات للخروج بافضل الحلول التي تتيح لرياضة العراق الاستمرار في عطائها والحفاظ على الانجازات التي تحققت خلال السنوات الاخيرة .

وتابع الامين المالي ان الامانة اصبحت اكبر على عاتق اللجنة الاولمبية بعد الاجواء الايجابية والاسناد الحقيقي من قبل الحكومة العراقية والذي جاء على لسان الدكتور مهدي العلاق الذي رحب بالحضور معربا عن استعداده الكامل لتقديم الدعم كما ابدى احترامه الشديد لجهد الاولمبية الدولية لمساعدة العراق ناقلا تحيات رئيس الوزراء الدكتور العبادي وحرصه الكبير بعدم المساس باللجنة الاولمبية واحترامه لمكانتها بالمجتمع مؤكدا بان مجلس الوزراء سيتحرك وبسرعة لتقديم جهود استثنائية للرياضيين العراقيين وقيادات اللجنة الاولمبية .

وشكر الامين المالي رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري الذي اكد خلال اللقاء به بان هناك خارطة طريق لمعالجة جميع المشاكل بسلة واحدة ، حيث حدد جلسة اجتماع مشتركة برعايته يوم 3 كانون الثاني المقبل تضم لجنة الشباب واللجنة القانونية في مجلس النواب ووزارة الشباب واللجنة الاولمبية لحسم ملفات قوانين اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية ، ووعد بأن تشهد جلسة يوم الرابع من كانون الثاني موعدا لقراءة رفع مصطلح اللجنة الاولمبية من الكيانات المنحلة ، كما اكد للحضور تبنيه بحكم مسؤولياته انهاء حالة التشظي والجدية في وضع الرياضة بحالة استقرار كامل ، مؤكدا دعمه وثقته بقيادات الحركة الاولمبية لما يمثلونه من تاريخ مشرف.

وبذلك تكون اللجنة الاولمبية قد وضعت اوزار الازمة تمهيدا لحالة من الاستقرار الرياضي وهذا هو عهدنا بحكومتنا في تذليل العقبات والصعاب امام الرياضة العراقية التي سجلت حضورا طيبا في جميع الاستحقاقات الدولية .

وأشاد عبد الاله بالدور الكبير الذي يمارسه عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة بدعمه المتواصل في كل الاوقات ولجميع الاتحادات الرياضية فضلا عن حمله لواء رفع الحظر عن الملاعب العراقية وعمله الدؤوب في مواصله بناء المنشأت الرياضية هذه مما يدلل على ان الرياضة العراقية بخير ما دام فيها شخوص بحجم وزير الشباب ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي .

وقدم الامين المالي للجنة الاولمبية الشكر والتقدير الى اعضاء لجنة الشباب والرياضة والنائب رحيم الدراجي مبينا ان النقد والتحري عن كل الامور من قبل السادة النواب هو محط احترام وتقدير بالنسبة للجنة الاولمبية ولن تتطير في توضيح اي من الامور التي يمكن الاستفسار عنها لاننا على يقين ان الجميع يعمل لما فيه خير عراقنا الذي دحر الارهاب الداعشي بهمة أبنائه الغيارى .