مواهب أياكس تثير إهتمام كبار أوربا

{ امستردام – وكالات: امتلك أياكس أمستردام الهولندي في سبعينيات القرن الماضي جيلا تاريخيا حقق العديد من الألقاب المحلية والأوربية، كما عاد للواجهة الأوربية في التسعينيات بعدة نجوم حلقوا فيما بعد في سماء القارة العجوز. وعاد الفريق الهولندي لامتلاك العديد من اللاعبين الذين أبهروا عمالقة الكرة الأوربية في مختلف أنحاء القارة، لتبدأ عديد الأندية محاولة التعاقد مع هؤلاء النجوم. ومن أبرز نجوم أياكس المطلوبين من كبار أوربا. كاسبر دولبيرج الذي يبلغ المهاجم الدنماركي الصغير 20 عامًا فقط، وظهر بشكل لافت للنظر مع أياكس منذ الموسم الماضي. وفي الموسم الحالي شارك دولبيرج مع الفريق في 25 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 2 . وربطته تقارير، اللاعب بالانتقال لعدد من الأندية الأوربية على رأسها ريال مدريد الإسباني الذي يهتم مؤخرًا بضم الشباب، إضافة لعدد من أندية إنكلترا وألمانيا. ومن النجوم ايضا جاستن كلويفرت وربما هو الأشهر في الفريق الهولندي في الوقت الراهن نظرًا لكونه نكل اللاعب السابق في صفوف الفريق باتريك كلويفرت، الذي برز مع أياكس وبعدها مع برشلونة الإسباني. يملك كلويفرت الصغير من العمر 18 عامًا فقط، ولفت بمستواه المميز مع الفريق هذا الموسم وأواخر الموسم الماضي انتباه عدد من الأندية، على رأسها مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي يحاول ضمه خلال مدة الانتقالات الشتوية المقبلة. اما دافيد ناريس فهو برازيلي يافع يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، يلعب كجناح سواء على اليمين أو اليسار، ويمتاز بالمرواغة، وانضم للفريق مطلع 2017 مقابل 12 مليون يورو، من ساوباولو. ويتألق ناريس مع أياكس في الموسم الحالي بشكل ملفت للغاية فقد شارك مع الفريق في 22 مباراة فقط، سجل فيها 9 أهداف، وصنع 12 أخرى.