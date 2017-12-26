هذا ما تركه مسيحيو العراق من ملامح على وجه عام 2017 -2

فعاليات وأنشطة تجمع أهالي سهل نينوى وتشّجعهم على العودة لمنازلهم

الموصل-سامر الياس سعيد

يوشك عام 2017 على الرحيل لذلك تبقى كل الانظار موجهة تجاه ما واجهته ايام العام من انباء سارة واخرى حزينة لكل من يستعرض ايام العام ليبحث في اوراق روزنامته على ما شهدته ميادين الحدث لذلك ومن اضطلاع جريدة (الزمان) بتسليط الضوء على الاحداث التي مر بها مسيحيو العراق فانها ستسلط الاضواء على الاحداث التي مروا بها خلال العام الموشك على الرحيل وستنطلق برحلته بجزئين حيث سيتحدد الجزء الاول من اليوم الاول للعام حتى 30 حزيران منه على ان تستكمل الزمان جولتها بين احداث مسيحيي العراق بجزئها التالي الذي سيستعرض احداثهم من مطلع تموز حتى نهاية العام ..ففي الاول من كانون الثاني التهبت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وثقت جولة لاحد الناشطين ممن ارادوا ان يقضوا اخر ليلة من ليالي عام 2016 بشكل مختلف حينما ارتدى شاب عراقي بدلة بابا نويل وجاب اغلب الاحياء المحررة لمدينة الموصل حاملا فيها جوالا بلون احمر لايحتوي هدايا بل علما عراقيا صغيرا ..

وبحلول السنة البابلية الاشورية الجديدة التي توافق يوم1نيسان هنأ رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي الاخوة الكلدان الاشوريين، مؤكدا اعتزازه بالتنوع الحضاري والفكري الذي تزخر به ارض الرافدين، داعيا الى ضرورة الحفاظ عليه وتعزيز الوحدة والتعايش السلمي، ومشيدا بدور جميع ابناء الطوائف والاديان والقوميات بالمشاركة في الانتصارات التي تحققها قواتنا البطلة .كما هنأ رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري، الكلدان الاشوريين بمناسبة رئيس السنة البابلية الجديدة. واعرب رئيس مجلس النواب عن خالص التهاني والامنيات الصادقة بالخير والسلام والصحة لابناء الطائفة المسيحية من الكلدانية الاشوريين بمناسبة السنة البابلية الجديدة، متمنيا لهم الخير والسعادة والرفاء في ظل ربوع العراق العظيم.وفي يوم11نيسان قام المطران يوسف توما رئيس أساقفة كركوك والسليمانية للكلدان يرافقه الأب أياد توما والأب ينس بتزولد من رهبنة مار موسى الحبشي والسيد عماد متي ومجموعة من شباب الأبرشية، بزيارة إلى حي المأمون في الجانب الأيمن من الموصل لتقديم مساعدات مادية لمنظمة (مدخل العراق الصحي) التي تديرها السيدة هالة الصراف بإشراف السيد أحمد القيسي، وهي تقدم خدمات الإنقاذ والمساعدات ووجبات طعام طارئة لعدد كبير من الهاربين من أحياء الموصل والمتضورين جوعا واصطف الجميع لاستلام وجبة طعام ساخنة تم توزيعها بإشراف سيادة المطران يوسف، يحملونها إلى أسرهم المتعبة والهاربة قبل أن تقوم القوات العراقية بنقلهم إلى مخيمات مختلفة أقامتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئينHCR، لإيوائهم. كما قام سيادته بزيارة المراكز الصحية والإغاثية التي تم تشكيلها على عجل وتزويدها بصالات الطوارئ والعمليات والأشعة والصيدلية حيث يعمل فريق من الأطباء بكل تفان.

مشاركة ممثلين

بينما شهد يوم 13نيسان مشاركة ممثلي المكون المسيحي في مجلس محافظة كركوك، بمراسيم رفع علم إقليم كردستان على المباني الحكومية في المحافظة رسميا مع الأعضاء الاكراد في مجلس المحافظة وسط مقاطعة العرب والتركمان..هذا وكانت قائمة التآخي في مجلس المحافظة قد صوتت لصالح رفع العلم الكردي رسميا في محافظة كركوك ومطالبة إجراء استفتاء لاستقلال كوردستان الأمر الذي لاقى رفضا رسميا من بغداد والدول المجاورة وخصوصا تركيا وإيران.ويذكر أن من بين المصوتين والمشاركين في مراسيم رفع العلم ثلاثة أعضاء مسيحيين وهم ادور أوراها من المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري وكل من سلفانا بويا وسويتلاند اسطيفان من حزب الوطني الاشوري .. وبمناسبة حلول عيد القيامة الذي وافق يوم 16نيسان فقد هنأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة “عيد الفصح”.وربط العبادي بين الأعياد و”الانتصارات الكبيرة” التي تحققها القوات العراقية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي. بينما اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، المسيحيين “جزءاً عزيزاً من شعب كردستان”، وانهم سيشاركون في تقرير مصير إقليم كردستان.وقال البارزاني مخاطبا المسيحيين في بيان بمناسبة حلول “عيد القيامة” اننا نعيش في بلد واحد ولنا مصير واحد مشترك وأنتم جزء عزيز من شعب كردستان”، متابعاً “ستشاركون في تقرير المصير وممارسة الحقوق العادلة لشعب كردستان”.”.وفي يوم 17 نيسان وبعد ثلاثة أعوام من الحرمان أحيا المئات من مسيحي محافظة نينوى في العراق صلوات الاحتفال بأعياد القيامة في مناطق الساحل الايسر بعد طرد داعش “داعش” منها. ويقول رجال دين مسيحيون إن نحو 70 بالمئة من العوائل المسيحية المهجرة عادت الى مناطقها في سهل نينوى ومدينة الموصل، في المحاور المحررة، تحديدا الساحل الايسر الذي يضم المئات من العوائل المسيحية . ودقت أجراس عشرات الكنائس في وسط الموصل والساحل الأيسر للطائفة المسيحية من كلدان واشور وارمن في مشهد غير مألوف منذ يونيو عام 2014 بعد سيطرة تنظيم داعش على المحافظة وتهجير أهلها وتدمير الأديرة والكنائس للطوائف المسيحية وقتل أعداد كبيرة منهم بينهم رجال دين وقساوسة .بينما كشفت وثيقة صادرة عن مكتب محافظ نينوى،يوم 23 نيسان تتضمن تشكيل لجنة عليا لوقف مصادرة منازل المسيحيين في الموصل بساحليها الغربي والشرقي وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين، تأكيدا لتقرير سابق نشره “العربي الجديد” حول عمليات مصادرة وسرقة تجري في المناطق المحررة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” تنفذها مليشيات وفصائل تابعة لإيران. وفي يوم الاول من شهر ايار وثق موقع عنكاوا كوم صورة حصرية لدير النصر لراهبات بنات القلب الاقدس الكلدانيات تظهر خراب الدير وتدميره منذ 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 حيث قام عناصر تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بزرع غرف الدير بالعبوات الناسفة مما ادى الى تدميره بالكامل فضلا عن عدم تامينه من قبل القوات الامنية بعد تحرير منطقة الدير في حي العربي حيث حذرت القوات الامنية من مغبة الاقتراب من الدير بذريعة عدم تامينه من العبوات الناسفة وامكانية عدم تفجير عبوات اخرى تم زرعها بالدير وتشير شاهدة الدير الموضوعة في الفناء الخارجي ان الدير تم تشييده في ثمانينات القرن المنصرم حيث احتضن الراهبات ممن خصصن الدير لاستقبال النساء العجزة والمسنات بغية الاهتمام بهن وتدبير امورهن ..اما في يوم 4ايارفقد اصدرت قيادة عمليات نينوى بيانا بينت فيه شروع قواتها المؤلفة من قطعات الفرقة التاسعة المدرعة واللواء 73 من الفرقة 15 والرد السريع بعمليات اقتحام منطقة حاوي الكنيسة في الجانب الايمن من مدينة الموصل ..وتضم هذه المنطقة اقدم اديرة المدينة واكبرها على الاطلاق وهو دير مار ميخائيل الذي يبعد مسافة 6كم عن مركز مدينة الموصل ويرقى تاريخ تاسيسه للقرن الرابع الميلادي نسبة لمؤسسه الذي عاش في تلك الفترة والمدعو بمار ميخائيل رفيق الملائكة وفي يوم 6ايار فقد شهدت بلدة القوش هطول امطار موسمية هائلة ترافقها موجة حالوب عواصف رعدية شديدة واصابت احدى الصواعق دير مار يوسف البتول الواقع على سفح الجبل شمال شرق القوش. وفي هذا اليوم ايضا تداولت وكالات الانباء عودة الاهالي الى قرقوش وفيما يلي تفاصيل الخبر حيث يرى الناظر الى بلدة قرقوش المسيحية في شمال العراق دخانا أسود كثيفا يرتفع في سمائها، لكأن “بلدة الاشباح” التي نهبت ودمرت وأحرقت بعدما استولى عليها الجهاديون قبل نحو ثلاث سنوات تأبى عودة أهاليها اليها من دون إشعال حرائق تزيل آثار آلامها.ولكن هذا الاسبوع عادت الحياة لتنبض في شوارع قرقوش وكرمليس، القرية الصغيرة المجاورة التي كان يقطنها حوالى خمسة آلاف مسيحي نهبت منازلهم ومتاجرهم بالكامل وأحرق القسم الاكبر منها، ففي مطلع الأسبوع باشرت الكنيسة خطة لاعادة الاعمار سيبدأ تطبيقها عمليا مطلع الأسبوع المقبل.وشهد يوم11ايارسلم البطريرك مار لويس ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم وثيقة التسوية الوطنية مقدمة من السيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني بحضور شخصيات برلمانية وسياسية ودينية ونشطاء مستقلين مسيحيين ومسلمين من أجل دراستها وتضمين مطالب المكون المسيحي فيها. و في يوم 13ايار اتهم ديوان الوقف الشيعي جهات، لم يسمها، بمحاولة زرع التفرقة والفتنة بين أطياف الشعب العراقي، نافيا ما تم نشره مؤخرا بشأن تصريحات لرئيس الديوان حول “تكفير المسيحيين”.وبحسب بيان للوقف، صدر هذا اليوم، فإن المقطع الذي تضمن حديثا لرئيس ديوان الوقف، علاء الموسوي، والذي تطرق فيه إلى المسيحيين، كان “درسا فقهيا نظريا قبل ثلاث سنين واقتطع جزء منه، ولم يتضمن أية دعوة عملية للقتال أو الاعتداء على أحد من أتباع الديانات المذكورة”.يذكر أن بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت اليوم، شريطا مصورا لتصريحات نسبت إلى رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، مفادها أن “أحكام الإسلام تجاه المسيحيين هي إشهار إسلامهم أو دفع الجزية أو القتل”.اما في يوم 21ايار ففيه قال رئيس أساقفة كركوك والسليمانية، المطران يوسف توما، إن المسيحيين في العراق باتوا أقلية خائفة، نتيجة الصراعات الفكرية والطائفية؛ حيث ان ما يريده المسيحيون في العراق فقط هو العيش بأمان، مؤكدا تشجيعه “جميع المبادرات التي يمنكها أن تنقذ بلدنا العراق ومنطقتنا من المشاكل”.اما في يوم 24ايارفخلاله بدأت مجموعة من عوائل أبناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري بالعودة الى مناطقهم لمزاولة حياتهم الطبيعية، بعد تهجيرهم من قبل تنظيم داعش الارهابي لما يقارب ثلاثة سنوات، وشهدت المنطقة التي أغلب المنازل فيها مدمّرة ومحترقة ومنهوبة الى جانب اضرار كبيرة في البنى التحتية على أيادي التنظيم وبعض ضعاف النفوس من القرى المجاورة المتعاونين معه.

مسك الأرض

وعادت الى مدينة بغديدا اكثر من 40 عائلة وفق النقيب مازن بشير احد ضباط وحدات حماية سهل نينوى NPU، الذي زار عدد من العوائل العائدة اليها يرافقه عدد من مقاتلي الوحدات، التي شاركت في تحريرها ومسك الأرض فيها الى اليوم، مؤكدا ان الوحدات مسيطرة على ثلاثة بلدات للمكون الكلداني السرياني الاشوري وهي بغديدا وبرطلة وكرمليس، ومنتشرين فيها على شكل نقاط ودوريات لضبط الامن والأمان ليعود سكانها الأصليين اليها بكل ثقة وراحة، مشددا على ان عمل الوحدات وسعيها هو ضبطها امنيا لمنع ما حصل في عام 2014 من دخول الدواعش اليها، واطلع الوفد الزائر على متطلبات واحتياجات العائدين لدعم عملية عودة العوائل المهجرة.وافصح رئيس ديوان المسيحيين رعد كجة جي عن موازنة ديوان اوقاف الديانات المحدودة حيث تم تخصيص مبلغ (225) مليون دينار وذلك لغرض ترميم الكنائس والمزارات ودور العبادة للمسيحين والايزيديين والصابئة المندائيين في عموم محافظات العراق وضمن تخصيصات موازنة الديوان التشغيلية حيث تم اعداد كشوفات من قبل لجان مشكلة في الديوان وهي حاليا في مرحلة المباشرة بالتنفيذ، هذا فضلا على قيام كوادر الديوان الهندسية والفنية بأعداد الكشوفات التخمينية للاعمال الخدمية والبنية التحتية لمناطق سهل نينوى وسنجار وبالتنسيق مع الجهات الادارية المسؤولة في محافظة نينوى في هذه المناطق، ويتم تقديمها الى صندوق اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية لغرض التنفيذ وسيتم تقديم تقرير بها لاحقا، مع قيام قسم شؤون المواطنين في الديوان بمتابعة موضوع تعويضات المواطنين المتضررة دورهم في هذه المناطق من خلال تشكيل مكتب في الديوان لمتابعة المعاملات .وفي يوم27اياروتزامناً مع عودة النازحين الى ديارهم في ناحية بعشيقة والقرى التابعة لها، اقيم ماراثون (العودة والبناء) لمسافة 5كم للشباب من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف مناطق سهل نينوى.حيث رعت الفعالية الرياضية منظمة سنجار لرعاية الايتام لكلا الجنسين من مختلف مناطق سهل نينوى. واوضحت مديرة المنظمة في نازك شمدين في حديث لـ (كركوك ناو) نحن كمنظمة مجتمع مدني سررنا اليوم باقامة هذه الفعالية الرياضية التي جمعت اطياف المكونات من مناطق سهل نينوى ومن كلا الجنسين،وان ماراثون العودة والبناء جاء تزامنا مع عودة النازحين الى ديارهم في ناحية بعشيقة ومختلف مناطق سهل نينوى بعد قرابة ثلاثة اعوامî.وفي يوم 1حزيران افاد عدد من اهالي مدينة الموصل بان القوات الامنية عمدت للاستقرار بحواضر مسيحية مثل الاديرة ومقرات الكنائس والدوائر المختصة واضاف الاهالي بان الكراج الخاص بدير مار كوركيس الواقع بمنطقة حي العربي بالجانب الايسر من مدينة الموصل اصبح مرابا للعجلات العسكرية الخاصة باحدى الفرق التي تتولى امن المنطقة بينما تحول مقر ممثلية ديوان اوقاف المسيحيين الخاص بممثلية الموصل لمقر خاص بافراد تلك القوة من ضباط ومراتب.كما اكد موصليون ان مقر مطرانية السريان الكائن بمنطقة حي الشرطة تم تحويله لموقع احدى دوائر الامن الوطني رغم تخريبه من قبل تنظيم داعش.

وفي 4حزيران اصر عدد من اهالي بلدات سهل نينوى تل اسقف من القوش- تلكيف – باطنايا – باقوفة وبمشاركة شابات و شباب فرنسيين من منظمة SOS على اكمال مسيرة بدءوها الساعة السادسة صباحا من يوم امس السبت من القوش. ورافق المسيرة على طولها الاب سالار والاب ارام وعدد اخر من الاباء الكهنة .حيث تجمع المشاركين امام مقر المطرانية في القوش حيث التقى بهم سيادة المطران ميخائيل مقدسي راعي ابريشية القوش الكلدانية واعطاهم البركة.وشهد يوم 8 حزيران زيارة البطريرك مار لويس روفائيل ساكو الجانب الايسر من الموصل يرافقه السادة الأساقفة: مار رمزي كرمو ومار حبيب النوفلي ومار باسيليوس يلدو، كما رافقهم السيد دريد حكمت الطوبيا مستشار محافظ نينوى لشؤون المسيحيين والعميد فارس عبد الاحد يعقوب منسق المحافظة مع الكنائس.وزار الوفد كنيسة الروح القدس الكلدانية، ودير مار كوركيس للرهبان الكلدان، ودير النصر لراهبات قلب يسوع الاقدس وكنيسة مار افرام للسريان الأرثوذكس، وكنيسة البشارة للسريان الكاثوليك، وكنيسة مار بولس للكلدان ومطرنية الكلدان، وكنيسة الشهداء للكنيسة الشرقية القديمة وبيت راهبات بنات مريم في حي التأميم.كما شهد اليوم التالي خبرا سارا لعائلة الطفلة المسيحية المحررة من براثن داعش (كرستينا خضر عبادة) التي عادت الى أحضان والديها صباح هذا اليوم التاسع من حزيران 2017 والذي تزامن تحريرها في اليوم الذي دخل داعش الى مدينة الموصل في التاسع من حزيران 2014.واعلن مسرور البارزاني يوم 13/حزيران، خلال استقباله لوفد رفيع المستوى من رجال الدين المسيحي برئاسة المطران (بشار وردة و نيقوديمس داود شرف) أن إقليم كوردستان سيبقى ملاذا آمنا لجميع من توجهوا إليه جراء الحرب و أعمال العنف.و جرى خلال الجلسة التي حضرها (خالد جمال اùلبير) مدير عام شؤون المسيحيين في وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية بحكومة إقليم كوردستان، بحث أوضاع المناطق المحررة من أيدي داعش، ومرحلة ما بعد التحرير، وعملية الاستفتاء التي من المقرر إجرائها في 25/9/2017 في عموم إقليم كردستان.فيما قال المنسق السياسي لوحدات حماية سهل نينوى يوم 17حزيران ان تصريحات البطريرك مار لويس ساكو الاخيرة بخصوص عدم وجود فصيل عسكري او جماعة مسلحة للمسيحيين هو محاولة تحجيم دور ابناء شعبنا ممن حملوا السلاح ودعموا تشكيل قوات محلية من سهل نينوى للدفاع عن نفسها والتي اثبتت جدارتها في المشاركة في تحرير مناطقنا من ارهاب تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)ومسك الارض وحاليا تقوم بتامينها لضمان عودة سكانها المهجرين، مشيرا الى وحدات حماية سهل نينوى NPU تعد كقوات رسمية ضمن المنظومة الامنية العراقية.وكان يوم 22حزيران قد شهد تحرير كنيسة الساعة او دير الاباء الدومينكان في محلة الساعة بالجانب الايمن من مدينة الموصل بحسب مصادر عسكرية لقوات مكافحة الارهاب فيما لم تبين المصادر المذكورة سلامة الكنيسة من العمليات العسكرية الجارية في الازقة الضيقة لمدينة الموصل القديمة وتشير المصادر التاريخية الى ان الجامع المذكور كان كنيسة في السابق تعرف باسم كنيسة الاربعين شهيد ويقع الجامع في مفترق شارعي الفاروق والسرجخانة ويمثل رمزية كبيرة لدى التنظيم الارهابي اذ منه اطلق زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي خطبته لدى سيطرة داعش على مدينة الموصل في صيف عام 2014 .اما في يوم 25حزيران فخلاله كشف رئيس الطائفة الكلدانية في العراق والعالم لويس ساكو ،عن نسبة المسيحيين في العراق، فيما اعلن موقفه من مشروع التسوية الوطنية.وقال ساكو في تصريح صحفي له اليوم : لاتوجد احصائية دقيقة لعدد المسيحيين في العراق وبتقديري فإن نسبة المسيحيين في البلد كانت 4 بالمئة واصبحت الان 2 بالمئة، بينما كانت نسبة المسيحيين في المنطقة 20 بالمئة والان اصبحت 8 بالمئة، وفي مصر النسبة الاكبر للمسيحيين الاقباط والكثير هاجروا من المنطقة بسبب التنظيمات المتطرفة التي تحولت الى ارهابî.واضاف: ان اكثر من 100 بيت مسيحي مستولى عليه في بغداد من قبل مليشيات غير منضبطة، مبينا ان عدد المسيحيين في بغداد 200 الف مسيحي الان، في حين كان عددهم مليون مسيحيî.وحول مشروع التسوية الوطنية أكد ساكو: …التقيت رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، مشروع التسوية مهم فالبلد بحاجة الى تسوية، وبرأيي نحتاج الى لقاء مفتوح لمصالحة القلوب ومن ثم التسوية لبناء دولة على اسس الكل مندمج فيها والكل يتنازل من اجل الوطنî.وفي ذات اليوم نشرت وكالات اعلام خبرا مفاده حول ايقاف احد القضاة الفدراليين للابعاد المحتمل لـ114 مهاجر عراقي معتقل في ديترويت، يحاول عدد من المحامون طرح القضية في جميع انحاء البلاد. وقال محامون يمثلون المهاجرين والاتحاد الامريكي للحريات المدنية في ميشيغان امام المحكمة اليوم ان اكثر من 1400 مواطن عراقي قد يرحلون وقد يتعرضون بذلك للاضطهاد والتعذيب والموت وذلك بالاعتماد على تصرفات الحكومة الاخيرة. وتسعى الدعوى المرفوعة مؤخرا لوضع الفصل في القضية.ويرد في الشكوى المعدلة المقدمة الى محكمة فدرالية في ديترويت “هؤلاء الافراد والذين عاش كثيرون منهم في الولايات المتحدة لعقود عدة ولديهم ازواج واطفال امريكان، يواجهون الان الترحيل نتيجة قرار دائرة الهجرة والجمارك المفاجئ والقاضي بترحيلهم طبقا لأوامر الترحيل”.

تحرير مختطفين

وفي يوم 29حزيران اعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن تحرير عدد من المختطفين في حي الشفاء بالموصل. وقال النقيب رغدان سليمان مادو، في تصريح لموقع لـ(باسنيوز):” قامت قوة تابعة للواء الثالث فرقة التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية اليوم الخميس ومنذ الصباح الباكر بالسيطرة على مجمع الشفاء الطبي المجاور للمستشفى العام في مدينة الموصل”. مضيفا: “من خلال المداهمات وعمليات البحث والتفتيش تم العثور في احدى البنايات المهجورة على مختطفين ومختطفات من مختلف مكونات سهل نينوى وقد جرى انقاذهم جميعاً ” . مؤكدا ان المختطفين جلهم من الاطفال والمسنين. موضحا بالقول:”انهم بصحة جيدة وموجودون لدى الشرطة الاتحادية؛ وننتظر استكمال الإجراءات الادارية لغرض تسليمهم لذويهم ” . وكشف النقيب رغدان سليمان مادو عن اسماء بعض المحررين منهم :موسى خضر ابلحد (مسيحي من بعشيقة). وصبيحة بولص (برطلة). وسعد جمال سعيد (مسيحي) من الموصل حي المصارف. واسماء بركات (تل بنات) سنجار. واسراء بركات (تل بنات.) سنجار. ورقية بسام احمد(سنجار) حي التأميم . وعادل عباس (سنجار). والياس خضر (سنجار).