الشورى والمحاصصة – عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري

الشورى لغة بمعنى المشاورة وتبادل الرأي بين الجماعة ، واصطلاحا تعني فلسفة الحكم وصدقه في التعامل بين الناس ، وفي كلتا الحالتين أشار اليهما القرآن الكريم ( وأمرهم شورى بينهم ) ( الشورى آية 38 ) التي نزلت بعد معركة أحد التي نزل فيها النبي ( ص ) على حكم الأغلبية . وقوله تعالى ( وشاورهم في الأمر ) التي توحي الى تطبيق حكم الجماعة وضمان بناء الدولة في سياستها للمرعية في كافة شؤونها السياسية والعسكرية والأجتماعية ، وهي منهج تربوي وعلمي سار عليه الرسول ( ص ) في حكم الأمة حيث حرص على أن تكون الشورى نظاما للحياة وليس نظاما للحكم بخلاف (المحاصصة ) التي أوجدت مدرسة جديدة حولت الشورى من نظام للحياة الى نظام للحكم عزز فيه حكم ( الأقلية ) وفرض سياسة الأمر الواقع التي فقدت ثقة الانسان بنفسه ومبادئه وتحولت الشورى من وسيلة صنع المستقبل عن طريق الشعور بالمسؤولية الاجتماعية الى أداة معبرة عن مبادئ ومفاهيم ضيقة يتلقى فيها الانسان مصالحه الشخصية والفئوية ، وتموت فيها عملية انتقال السلطة وتداولها ، بخلاف مبدأ الشورى الذي وضع أسسه الرسول ( ص ) في أدارة الدولة التي كان يتمتع بها الافراد بحرية كبيرة خاصة في عملية انتقال وتداول السلطة ، حيث كان يحترم المعارضين ويستمع الى آرائهم ويعاملهم بالعدل ويجادلهم بالحسنى ، بخلاف نظام المحاصصة الذي يلزم المتحاصصين بالآراء الفردية التي تقتل عملية تنمية الحرية وتستأصل عوامل تبادل الرأي في الوقت الذي نرى فيه الشورى تضع الفرد في السياق العام لدفع الأمور العامة الى أمام ، وصنع المستقبل عن طريق تبادل الرأي والشعور بالمسؤولية واحترام أغلبية الآراء . أن مبادئ الشورى مستنبطة من القرآن ، وأسهمت في تقرير مكانة الديمقراطية وأصبحت شعارا مهما من شعارات المجالس النيابية ومنها مجلس النواب العراقي ، بخلاف نظام المحاصصة الذي أسهم في تعميق الفردية والفئوية والحزبية ، وأصبحت عرفا سياسيا ممقوتا بين الحركات السياسية الوطنية ، لأنها وضعت الرجل غير المناسب في المكان الذي يحتاج الى الرجل المناسب ، مما ساعد على تعزيز التخلف والتراجع في كل ميادين الحياة .

دعاة الشورى

لذلك حرص الرسول ( ص ) وأصحابه سابقا ، ودعاة الشورى من السياسيين الوطنيين لاحقا ، الأعتماد على الأتجاه الملزم بالشورى ، مستندين على ما ورد في القرآن الكريم من آيات كريمة تعزز هذا المبدأ السياسي الذي يجسد معنى ( الأغلبية ) في المفهوم الديمقراطي ، لأن الشورى في هذا المفهوم ليست شكلا فوقانيا كما يراه البعض في هذه الأيام ، وأنما هي قيمة من صميم المجتمع وجزء أساس من نسيجه الديمقراطي الأصلي من أجل أن تكون كل مستويات الحياة قائمة على الحوار الحر ، وصولا الى القرار والرأي النهائي الصائب ، بخلاف المحاصصة التي يسود فيها الرأي الفردي القوي ويضيع فيها رأي أهل ( الحل والعقد ) وأني أذكر الى السياسيين قصة من حياة الرسول ( ص ) ليدركوا أن شعار( وأمرهم شورى بينهم ) أو ( وشاورهم في الأمر ) ليس شعارا تمر من خلاله طموحات المحاصصة والمصالح الشخصية ، ففي غزوة بدر الكبرى ، وصل الرسول ( ص ) خبر مسيرة قريش الى المسلمين مما كان عليه ألا أن يستشير من معه من أصحابه ، فأبدى المهاجرون كلاما حسنا لكن النبي ( ص ) ظل ينظر الى القوم ويقول لهم أشيروا علي أيها الناس .

بعثك بالحق

فقال سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله فقال ( ص ) : أجل .

فقال سعد : لقد آمنا بك وصدقناك فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر نخضه لخضناه معك فسر الرسول ( ص ) بقول سعد . وهكذا كان رسول الله يستشير أصحابه في كل صغيرة وكبيرة ، كما حدث ذلك في غزوة أحد والخندق وغيرهما من الغزوات الأخرى . والسؤال متى يتحول شعار (وأمرهم شورى بينهم ) في العراق الى ممارسات صادقة في السياسة بدلا من (وأمرهم قسمة بينهم )؟ … وحتى يتحول شعار (وشاورهم في الأمر ) الى ممارسات ديمقراطية حرة وصولا الى القرار الصــائب بدلا من (وأقـــــــــنعهم فيما يريدون ) .

وأخيرا على السياسيين أن يدركوا أن الأمام علي ( ع ) كان يحث مواطنيه على ممارسة أدوارهم ومسؤولياتهم تجاه حاكمهم ونظامهم السياسي بقوله ( لا تكلموني بما تكلم به الجبابرة .. ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة ولا تخالوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالا في حق ….الخ ) .