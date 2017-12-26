حزيران.. قصة الإنتصار والهزيمة

الإرهاب الإسرائيلي في عين الأحداث- طارق النجار

نغفو كل مساء على اوجاعنا ، ومصائبنا نجترها كل يوم .. نصحو باكراً على اصوات القتل يعبق المكان برائحة الموت وطلقات نار طائشة تصيب البعض من الناس في غفلة منهم ، والارهاب ما ينفك يزيدها عنفاً ودماراً ، في مشهد يومئ بحزن لم نجد فاعله ، ويسجل ضد مجهول ، يأخذ بالبابنا وعقولنا ، الى حيث الاسى في فواجع تترى نوائبنا تمرق في أحوال تمور بغول المرض والفاقة والتجاهل ، يساهم بوعي او جهل في تسييس مجتمعنا في بلد، اقعدته الشكوى والهوان، رابضاً بين حنايا الضلوع، لم يستطع المواطن الاستغناء عنها، من غير ان يتلمس جوارحه واشياءه. أدمن عليها في صباح ومساء، دونما ان تكون له رغبة في أحداثها.. فشهد حزيران في التاريخ حسب توقيتاته الزمنية والمكانية ..آلاماً مبرحة ، تمثلت بمذابح، وانتهاكات، اقترفتها الصهيونية وعصاباتها الاجرامية ” اليد الضاربة للكيان اليهودي” أو الاداة الاستراتيجية الفاعلة له منذ ولادتها في القرن المنصرم .. والارهاب قرين سلوكها في السياسة الاسرائيلية في تجسيد ما قامت به الحركة الصهيونية من جرائم منظمة لاتغتفر .. في ارهاب وحشي لايقل فضاعة ووضاعة عن ما تمارسه المجاميع الارهابية في وقتنا الحاضر، إن لم نقل اشد قسوة وايلاماً وسوءاً.. فأستباحت التراب الفلسطيني في صعيده الطيب في غاية تبرر الوسيلة ، تطبيقاً لمبدأ ميكافيكي في مسوغه الشيطاني التي تؤمن به على صعيدها الايديولوجي لتحقيق مآرب في افعال وحشية ، يصعب وصف احداثها لدمويتها ناهيك عن سطو مسلح على البنوك وسرقتها لتموين نفقاتها و أعتدائها على المقدسات الاسلامية والمسيحية بما تضمه من قبور الانبياء والاولياء ، واضرحة الصالحين، وقيامها بسرقة أفنان الارض ، وبواطنها من كنوز أثرية ، لا نواميس تحكمها وتهديم اطلال تاريخية ، وتخريب معالمها ، التي تحكي قصة الانسان الفلسطيني عبر الازمنة السحيقة.. فأفعال واعمال الحركة اليهودية منذ ولادة مشروعها الاسرائيلي ، جاءت تطبيقاً لشريعتها اللاهوتية الثوراتية ، التلموية، ذات تصور خرافي وبعد اسطوري مزيف في عقائد يهودية دخلت عليها الكثير من الخرافات والبدع والضلالة على مر عصورها..مع التلاعب في نصوصها ، بما يخدم اغراضها الدينية في القمع والتهجير القسري لعموم شعب فلسطين ، وسلب الارض وتهويدها ، وفك ارتباطها بالمواطن في إسقاط فرائض انتسابه للتراب والهوية، اضافة الى محاولاتها اجتثاث منابته من جذوره التاريخية والجغرافية .. لا يمكن القول بأن الارهاب سائح في سطوح الارض العربية والفلسطينية ، بغتة من غير سابقة تذكر ، دون ان تكون له خلفية تاريخية توحي بأرهاصات سياسية ودينية بسمات وصفات ذات عناوين شتى ، توحدها الغاية والوسيلة .. والتطرق يجول الارض منذ عام 1944 ، مبتدأ تاريخه الاجرامي في تصاعد وتائره ، يتعاظم شانه وشروره في الاعوام التي خلت وعلى نحو واضح في قتل احد كوادرها عام 1933 والايام التالية من 3 ، 4، 5، 6 من حزيران عام 1948، لتكتمل صورة الاغتيال في مروق فكري قزمت في افعال شائنة لهذه الحركة فهذه التجليات المأسوف عليها في التاريخ الفلسطيني يخجل منها التاريخ المعاصر في ادانة اممية للعصابات الصهيونية بما قامت من سلوكيات فجة مشينة ومنكرة، يندى لها جبين الانسانية فالارهاب الاسرائيلي له شأن كبير في سجله التاريخي الاجرامي الحافل بالتصعيد الخطير وبدموية ، حيث تركت بنانه بصمات واضحة في الزمن الفائت، كهدف استراتيجي لتحقيق عنصرية اسرائيل في مشروعها الاستيطاني . وما اقترفته من مذابح ومجتزر دموية بحق الشعب الفلسطيني، وتدمير قراه ومدته في استهداف لعشرات المنازل، وتفجيرها، وتجسد ذلك في مذابح دير ياسين، ونابلس، وبلد الشيخ، والدوايمة، ومجزرة قرية سعسع، وبلدة جنين التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، وطولكرم، واللد والرملة، ويافا، وعرب السواركة، وعين الزيتون، ووادي عربة، وقرية صلاح الدين.. وغيرها من عشرات المجازر بعد إعلان قيام الكيان الصهيوني في فلسطين، ولم تسلم من عصابات اسرائيل حتى الشجر، فالهجمات الوحشية، التي كانت امتاداً طبيعياً لجرائم الحركة الصهيونية، وفي مقدمتها، ما ارتكبته من مذبحة عتيل عام 1938، ومذبحة الخصاص، والعباسية في عام 1947، اضافة الى قيام العصابات الصهيونية بتصفيات المناضلين العرب من شعب فلسطين، واغتيال القيادات الوطنية.. وفي مقدمتهم اعدام كل من محمد جمجوم، وعطا الزير، وفؤاد حجازي، في سجن عكا في 17 حزيران 1934، والشيخ القائد عز الدين القسام ورفاقه، قرب مدينة جنين في 20/11/1936.. كما قامت بإعدام القائد محمد سعيد العاص في قرية الخضر قرب مدينة بيت لحم عام 1936، واعدمت المجاهد الكبير الشيخ فرحان السعدي في عام 1937، واعدمت ايضاً المجاهد يوسف ابو دية عام 1939.. وكان لهذه العصابات وفي مقدمتها الهاغانا، ومن ابرز قادتها “اسحق شامير” زعيم اللكود ورئيس وزراء اسرائيل لاحقاً، دوراساسي ورئيسي في تلك المجازر، وفي قيام الكيان الصهيوني عام 1948.. وكذلك عصابة “واتسل” الذي اطلق عليها هذا الاسم الارهابي الصهيوني جابو تبنكي ، ومن ابرز قياداتها “مناحيم بيغن” رئيس وزراء اسرائيل الاسبق وغيرت هذه العصابة اسمها الى “لو حمي حيروت اسرائيل” وختصارها “ليحي” التي اغتالت الوزير البريطاني اللورد “موين” وقتله في شهر تشرين الثاني عام 1942، لأنها اعتبرته السبب الرئيسي في عرقلة الهجرة اليهودية الى فلسطين وتأييده للحقوق العربية بعد قوله المشهور ..

” أن العرب عاشوا وقبور موتاهم في فلسطين على امتداد خمسين جيلا، ولن يسلموا بلدهم لليهود عن طيب خاطر …” فأعتبرت الحركة الصيهونية هذا القول تحريضاً لمشروعهم في قيام دولة اسرائيل في ارض فلسطين.. وادت ايضاً جماعة “شتيرن” نسبة الى قائدها الارهابي “ابراهام اشتيرن” دوراً رئيسياً في اغتيال ممثل الامم المتحدة “الكونت برنادوت” السويدي عام 1947 ، الوسيط الدولي المكلف بمهمة رسمية في فلسطين، وكذلك فرقة”البالماخ” بزعامة بنسحاق سادية” التي اصبحت فيما بعد الذراع العسكري الضارب لعصابات بني صيهون.. وان اغتصاب ارض الميعاد في المعتقد اليهودي، هو إمتداد طبيعي لحكمائهم من ابناء الماسونية في نقابتهم البنائية في جذورها الايطالية في روما في ما قبل الميلاد بقرون او بعقود من سنوات التيه التي ظلت ايهودية في ظلاله تبحث عن ضياعهم فيه، وعن كيانهم المزعوم.. فظهورهم على سطح الاحداث المريرة، بداية الارهاب التاريخي المشؤوم وكانوا السباقون في إيقاد حرائق العنف والقتل والاغتيال خلسة للطرف الآخر من معارضيهم حتى لم يسلم منهم ابناء جلدتهم.. وانفلاته من عقاله على امتداد المنهج التأسيسي للحركة الصهيونية التي اعلنت عصاباتها الارهابية مبادئها العام، بأن اليهود هم شعب الله المختار، في وطنهم فلسطين” الميعاد” المنصوص عليها في التوراة كما يزعمون، لإقامة مملكتهم الثالثة بعد جمع شتاتهم وان مايدعون من حقوق في ماورد في معتقداتهم الزائفة المطلق.. فالارهاب الصهيوني بما خلفه من آثار ماساوية على سطح الواقع العربي الفلسطيني يتطابق في مثيلاته من احداث راهنة ، فالمقاربات في مقارناتها واضحة بين مايحصل اليوم من اعمال وحشية شديدة الشراسة والعنف يقوم بها الارهاب المدجن بأفكار ونواميس لا تمت بصلة بالاسلام وبين الماضي وما تركه الغزو المغولي لبلد الرافدين وبعض اقطار عربية واسلامية لشيء عجيب في السابع الهجري خلال القرن الثالث عشر الميلادي من دماء وويلات ومآس دامية وطمس لمعالم حضارية وثقافية وعلوم معرفية في مختلف الصنوف العلمية والفكرية والانسانية ..

خراب ودمار

ومن مجازر راح ضحيتها آلاف الابرياء ليعم ارجاء الوطن الخراب والدمار. وتعج الاوضاع العربية وفلسطين كجزء مهم من هذه البانورامية بحالات الاحتقان، الذي افرزته الممارسات المدانة الاسرائيلية في سياساتها العجفاء في اكثر من موقع فلسطيني وارض عربية لا ترغب بالتخلي عنها، والتهجير لابناء الشعب الذي فقد الامل في اصلاح حاله ووضعه المزري والذين تركوا بلادهم هرباً من الاستهداف والقتل والاعتقال التي كانت تنال منهم، وشراذم اسرائيل من شتات الآفاق يقبعون في ارض لم تكن لهم يوماً في سعي حثيث لاقامة مزيد من بناء مستوطنات يهودية لمهاجرين جدد الى ارض المعياد.. ولم يسلم من السادية الصهيونية، حتى اليهود انفسهم، فكيف بحال شعب أعزل لاحول له ولا قوة في مجابهة غير متكافأة لأعتى دولة قمعية تمارس الاعتقال والتصفية والعنف والقتل ، وتمثل ذلك في حادثة تصفية الدكتور “يسرائيل يعقوب” في 30 حزيران عام 1924 على يد عصابات الهاغانا وهو شاعر يهودي وصحفي ويعد احد أعمدة الكيان الصهيوني ومن زعماء قادة ” آغووات اسرائيل” من مواليد هولندا..وكان سبب تصفيته الجسدية- التي تنتهجها هذه المجاميع السائبة اللاهثة وراء كل معارض لسياساتها محاولاته في إقامة جبهة يهودية عربية مناهضة للمشروع الصهيوني في فلسطين العنصرية على اليهود انفسهم وما يلحق بهم من أذى ، بعد ان كان متحمساً لمشروعهم الاستيطاني في جزء من الالم العربي وللافكار التي تحمل بذرة الكراهية والبغضاء لكل ما هو فلسطيني عربي، وفي هذه الصلة ، صرح وزير الدفاع الاسرائيلي “افيجدور ليبرمان” العنصري بأن التهجير القسري للفلسطيميين ، هو السبيل لحل الصراع مع ابناء فلسطين على اساس تبادل الارض والسكان كجزء من تسوية اقليمية شاملة ، وهو ما ينسف عملية السلام، واسقاط دور المرجعيات وحيثات الشرعية ادولية.. واضاف (ليبرمان” ان معادلة السلام مقابل الارض مصيرها الفشل.. وان حادثة مقتل يسرائيل سبقتها حادثة مماثلة تمثلت في اغتيال “حاييم آولوزورف” رئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية، واحد قادة الحركة الصهيونية في حزب “ماباي” على يد الحركة التصحيحية الصهيونية في 6 حزيران من عام 1933..

وما نلاحظه من اهمية شهر حزيران ، الذي شهد الكثير من الحروب العربية الاسرائيلية وآخرها حرب الايام الستة من حزيران 1967 واكثر من جريمة تخللته ، كمدلول حسي ومعنوي في المعتقد اليهودي التي تؤمن بالكثير من الخرافات والبدع لاهميتها لشعوب مهزوزة تؤمن بالخرافة واساطيرها، ليطمئن شعب اليهود نفسه بالسكينة كالتفاؤل بيوم الاثنين ، والشؤم يوم السبت.. وهنا نورد آراء لبعض اليهود داخل المجتمع الاسرائيلي في الضد من سياساتها وعدم الرضا لاعمال الساسة اليهود في متاجراتهم السياسية مع ابناء فلسطين فظهرت جماعات من داخل الحركة الصهيونية ، تندد بجرائمها وافعالها المنافية للانسانية ، واعمالها المشينة والمدانة من قبل الاوساط الدولية والاقليمية.. مثلقيامها بإغتيال بعض كوادرها من الذين وقفوا امام تمددها الارهابي في الارض العربية ومزيداً من الاستيلاء على التراب الفلسطيني منذ عام 1933.. كما قامت هذه العصابات بتفجير سفن وبواخر ، كباخرة :باتريا” وقتل ركابها “267” شخص كما تم تفجير باخرة اخرى قبالة السواحل التركية وقامت ايضاً الهاغانا بتفجير “فندق داود” في القدس في 12 تموز عام 1946 ، ولم يستثن من جرائمها حتى ممثل الامم المتحدة ، في ظاهرة بائنة لمعتقداتهم التي انسلخ عنها بعض زمر اليهود من ذوي العقول والكفاءة العلمية والثقافية والسياسية التي كانت في لحظات تجمعهما اراء لا خلاف فيه ، لا ترتضي لمثل هكذا تصرف ولا تطمئن لحالها وقلوبها وجلة من بعض العناصر الشاردة والمتزمتة برايها وعمها الاجرامي التي امتهنته كحرفة سياسية ودينية في بعض الاحوال ، لتحقيق مصالح اسرائيلية لمجاميع مطلقة في إيمانها ببدع وضلاله لمعتقدات واردة في النص التوراتي في زعمهم بأن فلسطين هي المختارة لجمع شتاتهم .. وهذا البعض المعارض في مواقفه يتعرض للابادة والتسفير من غير رضا اليهودية بهم وبما يعتقدون .. ففي لحظة تاريخية مأزومة من عام 2017 ، لا تنفك اسرائيل تمارس اللعبة نفسها إبان انطلاقها من اكنانها في سنوات الضياع بتغيير وجوده اللعبة التي غادرت التاريخ ، حيث كانت تتحمل على عاتقها العبء الثقيل من مخططات ارهابية من مسار عمل الحركة الصهيونية بعصاباتها المستوحشة ..

مسارات دينية

وهنا يؤدي الخامات دوراً آخر اساسياً في ما كانت تقوم به من مسارات دينية كحليف استراتيجي للحكومة الاسرائيلية لتتصدر المشهد القمعي ، في تبادل الحلفاء في سياساتها بعد استبدال حليف الامس بريطانيا الداعم الرئيس والاساس للكيان الاسرائيلي منذ التكوين دونما الافراط في تحالفاتها الاستراتيجية في إنشاء دولة اسرائيلية ، ولظروف اللعبة ومتطلباتها في تغيير مناخات السياسة اقامت اسرائيل تحالف جديد، بعد ان وجدت في تحالفها القديم بعض التغييرات في المسار السياسي البريطانيا التي كانت تعاني الشيخوخة والعجز والهزيمة وفقدان هيمنتها على بعض الدول العربية والاجنبية ولم تستطع مقاومة انفراط عقدها وخسرت الشيء الكثير من مستعمراتها ، مما ادى الى انسلاخ تحالفها مع اسرائيل التي وجدت في الحليف الامريكي مبتغاها في تحقيق نبؤاتها في الدين والسياسة وجغرافية البلدان والارض ، لتعيد سياستها القديمة في تقليد افعالها السابقة في ضوء تغيير التحافات الدولية منذ قيام دولة اسرائيل في عام 1948 ، مروراً بحروب 56 ، 67 ، 73 ، وحرب المقاومة اللبنانية والفلسطينية في غزة ، وفي فترات اخرى تخللتها مناوشات عسكرية متقطعة بين حين وآخر ، الحقت الضرر بالدولة اليهودية وكبدتها خسائر بشرية ومادية ، وشهد عام 2017 وما قبله من بضع سنين معارك جانبية ذات طابع سياسي .. اضافة الى ما شهدته اعوام سابقة من تسعينيات القرن الماضي، من انتفاضات الشعب الفلسطيني واندلاع شرارتها في كافة المدن الفلسطينية في تحدي شجاع لسلطة الاحتلال الصهيوني وسياسته القمعية في ضرب المواطن الفلسطيني المطالب بحقوقه المشروعة في الحرية واعادة الارض المسلوبة وغيرها من المناطق التي تشعر بالضيم والجماهير الفلسطينية في غزة والضفة الغربية في انتفاضاتها لا تملك غير الحجارة والعصي والسكين في بعض الاعمال الفردية، لتجابه القوة الامننية الاسرائيلية المدججة بالسلاح والعتاد، وبنادق المسيلة للدموع للتأثير على معنويات الشعب الفلسطيني للتخلي عن ارادته في مقاومة الكيان الصهيوني ، ضد الظلم والقتل والاعتقال وتهديم بيوت المواطنين الفلسطينيين على رؤوسهم .. إنه عمق انساني مبلول تاريخه بالقهر ، ولم يبخل بالتضحيات حين العيون ترنو شاخصة الى ما يجري من احداث مريرة وحالة حزن دائم في مشاهد حروب سقطت دونها شخوص وطنية وقومية تطأطأت لها الرؤوس .. في اجواء يتعرض ابناء فلسطين الى انتهاكات انسانية ذات طابع اجرامي وقسوة وكراهية ومظلمة دفعت بهم الى تلك الانتفاضات الشعبوية كنوع من الرفض الجماهيري والممانعة لسياسة الاستيطان واجريمة المنظمة والاعتقال والاغتيال والتشريد والحبس المنفرد لسنوات يتعرض فيها الفرد الى كل العذابات الجسدية والانسانية التي اعتمدتها اسرائيل كسياسة يومية لاخضاع المواطن الفلسطيني واجباره على الانصياع والطاعة لاوامرها .. في ظل صمت دولي دونما حراك داعم لجهود الشعب الفلسطيني وما يرقيه من اذى وضرر الا في بعض مواقف دول غربية ضد ما يعانيه الفلسطيني من ظلم وقهر انساني ..

عنف وموت

ومرت سنوات عاصفة على الالفية الثانية في امتداد مسارها الفلسطيني والعربي والاسرائيلي في مستهل الالفية الثالثة حاملة العنف والموت.. فالاولى يهودية المذهب ، ماسونية الفكر والتصرف. لطرد المواطن القلسطيني من ارضه في تهجير قسري، بعد ان جاءوا أفواجاً من الشتات الى فلسطين، لاقامة دولتهم الكبرى من الفرات الى النيل ، وتحقيق مشروعهم الاستيطاني في ارض الميعاد وبناء هيكل سليمان ..

والاخرى أسلاب من عناصر متأسلمة منطقة من معتقدات دينية واهية في رهاب ديني اجتاح اكثر من دولة عربية بأسم الشريعة الدينية وتؤمن هذه الفئة من خوارج تبرأ منها الحاضر بمعتقدات شخصية لتأسيس دولة الخلافة في اجتهاد متزمت وتعصب في شرود ذهني وعقلي قاتم يحمل صور مأساوية وفواجع في ضلاله المعتقد، تسرح هذه الافكار الضالة لتحقيق نبؤاتها في إقامة مشاريعها بقسوة وظلم مع سفك دماء مسلمة دونما الانصياع والطاعة لدين الله، تحمل معها لافتات سوداوية تبشر بنهاية التاريخ العربي والاسلامي . مع ضرورة الوقوف بوجه الملة الشاردة عن الدين بما تحمله من شرائع سمحاء وتعاليم تضيئ قلوب المسلمين بالايمان ، وتتطابق صور الماضي مع حواضر اليوم في مقاربات صهيونية في خلسة تاريخية ، دونما ان يكون للمذهب او المعتقد طرفاً في الصراع الديني والسياسي ، تتأبط الموت في مستقبلها بأجتهادات زائفة ، وفتاوي جهادية في مرجعيتها لعهود سالفة وفي عصور نجد السكين واحدة في ذبح الانسان المسلم، دون ان تكون هويته اساساً في الاستعلام عن وضعه الانساني في شتات المجتمعات الاسلامية والعربية في المذهب والعرق والدين .. قابلة للصدأ في ممارسات تسيء الى قيم السماء لتشتد الفتنة على الناس وتدنى الاعناق ، وترخص الارواح . في الفعل والقول .. وهنا نتساءل في سرنا عن ماهية العلاقة الجدلية بين ماض موهوم بافكار راهبة لا تمس الواقع الاسلامي بشيء ، يمكن أن يدحض مفاهيم بالية ، لصقت بالدين التصاقاً عشوائياً في محاولة تغيير مسار الايمان بأتجاه مغلوط ومسيء ..

هذا الارهاب الماضوي في تشنجاته تجاه شعب اعزل يعاني الثبور ، والقتل ، وسلب ارضه، ومحاولة النجاة من دعاوي تنادي بتحقيق الهدف في الاستيلاء على ارض ، لم تكن يوماً جزءاً أو مكاناً يهودياً تبحث عن اسرائيل في كافة ممارساتها طوال سنوات اجترارها الزماني والمكاني لارهاب المواطن العربي الفلسطيني وحتى الاسرائيلي واليهودي من فصيلتها في الادعاء والاحقية بجمع الشتات اليهودي في هذه الارض المقدسة لم يسلم منها .. وارهاصات حاضر استباحت فيه ضفاف الاوطان عنوة وقسراً دونما ان تكون هناك نوازع تحد من ايماءات في افتراء تاريخي وكذب ديني زائف بعنف وخوف ..؟

قد يبدو للوهلة الاولى علامة فارقة في مشيب العرب بجمعهما قاسم اعظم، وعنوان جامع لشتى الاعمال المدانة، تستوطن بقاع العرب مؤجرة بافعالها .. ولم يكن في الحسبان ان تسقط دولة الخلافة المؤمنة بالتعصب ، والغلو في الدين .. ولم يجل يوماً في خلد أحد ، او في الخاطر ، بأن هذه التجمعات السائحة في الارض تثير الفزع والرعب والخوف ان تسقط بعد ان تركت ركاماً من الخراب والدمار والنقص في الانفس، وملاحقة العامة بالقتل والسجن، وهنا يقول كيسنجر في استطراد صحفي في مقالة نشرتها صحيفة ” كاب آكس″ أنه بمجرد هزيمة داعش .. فأن النتيجة يمكن ان تؤدي الى ظهور امبراطورية جديدة .

ونعتقد بفكر ثاقب.. بأن الارهاب ، قد يغادر الاوطان العربية، ومدنها وحواريها وازقتها وامكنتها المظلمة الى اوربا في سفرة دينية ، لإثارة الكراهية والحقد لكل مسلم، والحاق الضرر والسمعة بالدين الاسلامي لنشر الانتقام والارهاب لمواقف سابقة في تسلطها على رقاب العرب والمسلمين بهمجية لم تكن يوماً تمثل الاسلام ..