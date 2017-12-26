البعد المضني – ثابت الأعظمي

كل عام جديد يستذكرها ويحتفل مع نفسه ،، ببضع كلمات لا يملك شيئاً سواها ولا يملك وسيلة أنها الكلمات لا غيرها فيهديها لها ،، هي تقرأ ربما يبهجها بتلك الكلمات التي تجعلها هانئة سعيدة ، تسمعها بقلبها لا بأذنها وعينيها ماذا يفعل والشوق يدهمه لم يعد يهمه أن يراها .. وقد عصفت به السنوات المصادفة فقط هي الوسيلة .

دائماً يشعر أنها بقربه ، تراقبه ،، دون أن يراها قال ذات يوم ،، هل ابقى أشعر انها موجودة حولي وبدأ يتمنى المصادفة . ويبحث عن هذه المصادفة ويترقبها ليرسم لها صورة خاصة ، وأسم يليق بروعتها غير اسمها لآنه يعلم انها روح وحيدة كما هو يستدعيها بذهنه لتكون حاضرة معه ،، بجانبه يعيش معها لحظات الكتابة يناجيها، ويهتف بأسمها دون أن يسمعه احد أنه الحنين واللهفة ، والبعد المضني يبعث في نفسه ويده همة لمناجاتها بالحرف والكلمة،