القدس تنتصر – حسن عاتي الطائي

صفعة سياسية جديدة شديدة التأثير يتلقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ان صوتت غالبية الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار عربي اسلامي يدين القرار الذي اصدره في السادس من الشهر الحالي الذي اعلن فيه اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.. ودعا القرار الذي تم التصويت عليه يوم الخميس الماضي21/12والذي نال تأييد 128دولة واعتراض 9 دول فقط وامتناع 35 دولة عن التصويت الى رفض اية اجراءات احادية من شأنها تغيير الوضع القانوني في مدينة القدس العربية المحتلة والحفاظ على القرارات الدولية السابقة التي تعتبر القدس الشرقية عاصمة لفلسطين مع دعوة الدول الى عدم نقل سفارتها اليها وتنشيط الجهود الدبلوماسية من اجل ايجاد حل للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين.. ان تصويت غالبية الدول في الامم المتحدة الى جانب ذلك القرار في الوقت الذي يعتبر فيه إدانة صريحة للسياسة التي تتبعها الأدارة الأمريكية الحالية المنحازة للكيان الصهيوني والمتجاهلة لحق الشعب العربي في فلسطين فانه يعتبر بكل المقاييس انتصارا باهرا للقدس ولفلسطين لم يسبق له مثيل في تاريخ القضية الفلسطينية منذ اكثر من سبعين عاما..ان موافقة الجمعية العامة للأمم بالأغلبية على رفض القرار الأمريكي وسط تهديد امريكي صريح بمعاقبة اية دولة تصوت ضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني والذي هو ابتزاز خطير لحق الدول المستقلة في ممارسة حقها جاء ردا على استخدام الولايات المتحدة لحق النقض(الفيتور) ضد مشروع القرار العربي الذي قدمته مصر نيابة عن المجموعة العربية في المنظمة الأممية الذي حظي بموافقة 14 عضوا من اعضاء مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا وهو من الحالات النادرة في ذلك المجلس منذ قيام الأمم المتحدة في العام 1945 وهو مايشير بوضوح الى رفض المجتمع الدولي للسياسة الامريكية القائمة على الغطرسة والتهديد والوعيد وتجاهل الحقوق المشروعة للشعوب وخاصة المستضعفة منها واستخدام القوة ضدها دون وجه حق.. ان قرار الرئيس الأمريكي الأعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني قد حول الولايات المتحدة من دولة راعية للسلام كما تدعي وهي ليست كذلك على الاطلاق الى دولة شريكة في العدوان على الشعب العربي الفلسطيني مما جعلها غير جديرة بالثقة وهو مادفع بالسلطة الفلسطينية الى رفض مشاركتها في اية مباحثات حول السلام اذ لم تتخل عن قرارها وانحيازها التام للعدوان الصهيوني ..لقد احدث توقيع ترامب على قرار نقل السفارة الامريكية الى القدس واعتبارها عاصمة ابدية للكيان الصهيوني عاصفة سياسية عالمية من الرفض والشجب والأستنكار مازالت تزمجر بقوة في شتى انحاء العالم.. وبدلا من ان يستجيب للمطالب العربية والإسلامية والدولية بعدم الإقدام على توقيع ذلك القرار الذي لامبرر له خاصة بعد ان قوبل بالرفض التام من اصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها الطبيعيين في الإتحاد الأوربي اضافة الى الرفض المطلق الذي اجتاح الوطن العربي والعالم الإسلامي فانه قد اثر الأستمرار في موقفه البالغ السوء الذي وضع امريكا في زاوية ضيقة وعزلة سياسية شبه تامة مما يدل على ان الرئيس الأمريكي ليس سياسيا متمرسا ولايتمتع بخبرة كافية يعتد بها في التعامل مع الشؤون الدولية ولاسيما الكبرى منها مثل القضية الفلسطينية التي كان لأمريكا الامبريالية الدور الأول في قيام الكيان الصهيوني وتثبيت دعائمه في الوطن العربي وطرد الشعب العربي الفلسطيني من ارض الاباء والاجداد التي عاش فيها منذ الاف طويلة من السنين فهو ممثل سابق وتاجر عقارات تهيمن على عقليته المغامرة حسابات الربح والخسارة ولهذا جاء توقيعه على ذلك القرار الذي رفضه العالم شرقه وغربه متناغما مع فكره البرغماتي الذي يحركه معتقدا انه يذلك سيكسب المزيد من عطف اللوبي الصهيوني الذي يقف خلف القرار الامريكي من وراء ستار.. ومهما يكن من أمر فان رفض المجتمع الدولي لقرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني سيجعل من ذلك القرار لاقيمة واقعية له ولن يغير من واقع القدس شيئا ولن يعطي شرعية لذلك الكيان العنصري المصطنع..

ان القدس التي انتصرت انتصارا مشهودا في اكبر معركة سياسية خاضتها القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة منذ احتلالها في العامين 1948و1967 ستبقى عربية الوجه واليد واللسان كما هي فلسطين وهذه حقيقة تاريخية لن تتغير بتغير الظروف والأحداث اواصدار قرار امريكي او ارفض صهيوني قرار مهما حاولت قوى الشر والعدوان الإفتئات على التأريخ وتزوير وتشويه الحقائق التي لايمكن حجبها بغربال رئيس امريكي احمق مثل ترامب وكيان استيطاني ارهابي مثل الكيان الصهيوني…