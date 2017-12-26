لم نكن ننتظر أفضل من هذا – شامل حمدالله

ببساطة هكذا سارت وتسير الامور، فالعراق مشغول بمعارك من مضمونين، مضمون تغذيه طبقة” الربع″ الذين يعتقدون ان العراق ملك لأبيهم وبستان يشترطون العمل فيه ولحسابهم او الطرد، وطبقة تريد انتزاع البستان لتأكل ومؤيديها ثماره.

عد لأغلب التصريحات، والبلد بالاساس يمشي ويقوم وينام على تصريحات، واكثرها تصريحات لمن يعتقدون بأحقيتهم بالبقاء في السلطة وبين الذين يناورون للوصول لها، ولن تخرج القضية عن هذا الهدف.

بت مؤمنا ان الديمقراطية ليست من الاشياء التي يريدها العراقيون بل ان ثوبها لايلبس الا في مجاملات مع الاطراف الدولية القوية وايضا في يوم الانتخابات، والا فأن الاداء عامة لا يخلو من مال حرام يرصد كرأس مال ليوم الانتخاب ليديم عملية السطو الممنهج.

من اين لنائب في البرلمان ميزانية دعائية وارصدة فتح مقرات؟

اليس المرتب الشهري المفترض ومهما تعالى فهو ليس بمكان يسمح بهذا الانتشار واقعيا من خلال التحزيب وقيادة حركة ما تدخل ككيان مستقل انشأه نائب كان الى قبل سنوات اجيرا بمئة دولار!

طموحات الربع لم تنته بقطعة ارض وامتيازات، بل تعدها بموجب الردح الاعلامي لمد النظر الى اي مكان في سلالم الدولة، الدولة التي يشاع انها افلست ماليا واغتنت حزبيا، تهرت مجتمعيا وازدهرت بعصابات القتل والاغتيال، الدولة التي يمسك فيها الكل على الكل ملفات تصفية، وبها كم هائل من المكيروفونات التي يدعي بعضها الحديث بأسم الله.

في الجانب الاخر، تنعدم واجباتها للطبقة التي هي بالملايين من الناس، وهذا لم ينجو من الاستثمار، فكل يوم بل في كل ساعة، يخرج علينا افندية او خاتون لتملي علينا بعض هذيانه، هذيان المقهور علينا وعلى مستقبلنا.

هي او هو يطالب بعودة ثروات مسروقة، ناسية او ناس المتحدث، انه وببساطه وان لم يك يغطي على سرقاته هو فيغطي اخيرا على سرقات قائده، العظيم الذكي المحترم الشريف العفيف. اخشى ان قطعات الشعب اصبحت كتل غباء ترضى اي شي لمجرد تجاوز الالم.