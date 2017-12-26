حلم إسرائيل بين الحقيقة والسراب – همسة السامرائي

مشروع قانون إعدام المسلحين يطرح في الكنيست اليوم

إسرائيل تطلب تعويضات بعد رفض منح لاعبيها تأشيرات بطولة شطرنج في السعودية

{ القدس, (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الاسرائيلي للشطرنج امس الثلاثاء انه يسعى للحصول على تعويضات من منظمي بطولة للشطرنج تجري في السعودية، بعد ان رفضت المملكة منح اللاعبين الاسرائيليين تأشيرات دخول اليها.

ويعد كأس الملك سلمان للشطرنج، اول بطولة دولية للشطرنج تجري في المملكة.

وتنص لوائح الاتحاد العالمي للشطرنج وهو منظم البطولة، على وجوب عدم رفض مشاركة اي لاعب في البطولة. ولكن لم يحصل لاعبون من اسرائيل ولا قطر ولا ايران في البداية على تأشيرات دخول.

لكن الاتحاد العالمي أعلن الاثنين انه “حصل على تأشيرات دخول لقطر وايران” الا ان مسؤولي الاتحاد فشلوا في التوصل الى اتفاق مع المسؤولين السعوديين بالسماح للاسرائيليين بدخول المملكة للمشاركة في المباريات.

وأعلنت مسؤولة سعودية الثلاثاء ان المملكة “تحافظ على سياستها” تجاه اسرائيل.

وكتبت فاطمة باعشن المتحدثة باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة في تغريدة على موقع تويتر ان الرياض “لا تربطها تاريخيا علاقات دبلوماسية مع دولة معينة” دون ان تسمي الدولة العبرية.

استضافة بطولة

واتهم الاتحاد الاسرائيلي للشطرنج السعودية بتضليل الاتحاد الدولي من اجل ان تتمكن من استضافة البطولة التي تبدأ الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الاسرائيلي ليئور ايزنبرغ في بيان “كافة تصريحاتهم السابقة كانت معاكسة”، مشيرا الى ان الاسرائيليين يسعون للحصول على تعويضات مالية من الاتحاد العالمي للشطرنج لسبعة لاعبين اسرائيليين “تضرروا مهنيا وماليا” من هذه القضية.

وبالاضافة الى ذلك، قال ايزنبرغ ان الاسرائيليين يريدون ضمان عدم تكرار سلوك مماثل مضيفا “ستلتزم كل دولة تقوم باستضافة حدث دولي باستضافة لاعبي الشطرنج الاسرائيليين، حتى لو كانت دولة عربية”.

وسيطالب الاتحاد الاسرائيلي ايضا ب “الالغاء الفوري” لكافة مباريات الاتحاد الدولي للشطرنج المقرر اجراؤها في السعودية في العامين المقبلين.

ولم يرد الاتحاد الدولي للشطرنج على طلب وكالة فرانس برس التعليق.

ولا ترتبط اسرائيل والسعودية بعلاقات رسمية.

وكان وجود اسرائيليين في السعودية في حال حصوله، سيعتبر أمرا غير معتاد. وتأتي هذه المسألة بعد سلسلة تقارير وتصريحات صدرت اخيرا عن الدولة العبرية وتتحدث عن علاقات سرية مع المملكة.

وكثف وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان جهوده الرامية إلى تمرير مشروع قانون يقضي بعقوبة الإعدام على من يوصفون بـ”الإرهابيين”.

ورفض ليبرمان، أثناء جلسة أسبوعية لكتلة حزب “إسرائيل بيتنا” في الكنيست الاثنين، الانتقادات الموجهة إلى مشروع القانون من قبل رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي “الشاباك” ناداف أرغمان، قائلا إنه حتى في ولاية ماساتشوستس الأمريكية “المنورة والليبيرالية” صدر حكم الإعدام على أحد منفذي تفجير ماراثون بوسطن عام 2013 جوهر تسارناييف.

حكم اعدام

لدفاع الإسرائيلي، أن بلاده سوف تتبع “أكبر وأقوى ديمقراطية” في العالم، قائلا: “للأسف لا سبيل بديلا أمامنا”.

وأكد ليبرمان أن مشروع القانون سيطرح أمام الكنيست للتصويت عليه للقراءة التمهيدية غدا الأربعاء.تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد يسمح بصدور حكم الإعدام على المواطنين المدانين في قضايا الإرهاب، حسب التصنيف الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن ممثل لحزب “إسرائيل بيتنا” قوله، إن هذا القانون سوف يطال فلسطينيين متورطين في هجمات على جنود الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت أحزاب التحالف الحكومي في إسرائيل على طرح مشروع القانون على الكنيست من جديد، ويحتاج المشروع إلى المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.