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من بلفور إلى ترامب – فيصل جاسم العايش

وعد وزير الخارجية البريطاني بلفور اليهود في إعطائهم وطناً يقيمون فيه ويؤسسون على ترابه وطنهم المنشود كما اراد هرتزل تماماً، فوفى بوعده لبني صهيون ومنحهم أرض فلسطين بعد أن شردوا أهلها في المخيمات والمنافي ، وقدّم لهم قلب العرب على طبق من ذهب ، ضارباً عرض الحائط كل القيم والاخلاق الاممية والمجتمعية والدبلوماسية ،فقد منحهم ما لايملك ، دون وجه حق، فتسارع اليهود من كل بلدان العالم الى الارض الموعودة كما يسمونها ليقيموا فيها دولتهم المسخ .

الامر ذاته فعله رجل البيت الابيض الامريكي دونالد ترامب ، حين منحهم أيضاً مالا يملك وأصدر قراره بتوقيعه الذي يشبه خيوط العنكبوت ، حيث جعل من القدس ، شرقيها وغربيها عاصمة لهذه الدولة ، في وقت يعرف العالم اجمع ان القدس بحرمها الثالث هي عاصــــــمة دولة فلسطين .

ليست القدس مدينة معروضة للبيع لكي يشتريها ترامب بفائض امواله مع من اوصلوه الى موقعه في البيت الابيض الذي لم يعد ابيضاً ، انها مدينة دينية في المقام الاول للاديان الثلاثة وفيها ما فيها من المعالم الحضارية الاسلامية التي تشكل خزيناً معرفياً وحضــــــــارياً من خلال المسجد الاقصى .

وعد بلفور اليهود بإنشاء دولة لهم فتحقق ذلك خلال ظروف ساندت آنذاك هذا القرار ، إذ لم يكن العرب قادرين حينها على مجابهة هذا القرار بعد حروب طاحنة سادت العالم وتقسمت فيه أوصال الدولة العثمانية حسب قرارات سايكس بيكو ، فتنادى اليهود من كل بقاع الارض لكي يتركوا بلدانهم التي نشأوا فيها ويرتحلون الى ارض فلسطين في دولة اسموها دولة اسرائيل بعد ان طردوا سكانها الاصليين منها وهم العراب الفلسطينيون .

المنطق الغربي ذاته ظل قائماً الى يومنا هذا، اذ يهب من لايملك ارضاً لمن لا يستحق ، ويتكرر الامر مرة اخرى ، رغم اعتراض الامم المتحدة وشعوب العالم في قرارات اممية اصدرتها المنظمة الدولية والتي عادة ما تجابه بالفيتو الامريكي ، وآخرها هذا القرار الذي اعترضت عليه المندوبة الامريكية من جعل القدس عاصمة لدولة هذا الكيان الاسرائيلي . ليس امامنا نحن العرب غير الاحتجاج والتظاهر وحرق الاعلام والاطارات اثر هذا الضعف الذي ينخر في عظام اوطاننا ومجتمعنا ، ولا حول ولا قوة الا بالله !.