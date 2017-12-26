تركيا تقصف جبال متين في دهوك

الحيّالي يبحث مع وفد أردني فتح منفذ طريبيل

بغداد – محمد الصالحي

بحث وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي مع وفد عسكري أردني التنسيق في مجال التدريب والتبادل الاستخباري ومكافحة الارهاب فضلا عن فتح معبر طربيل الحدودي بين البلدين .

وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس ان (الحيالي استقبل بمقر الوزارة وفداً عسكرياً أردنيا رفيع المستوى برئاسة رئيس هيئة العمليات والتدريب في الجيش الأردني العميد الركن مصلح المعايطة). واضاف (جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين لاسيما بالجانب الأمني وزيادة التنسيق وتبادل المعلومات من اجل القضاء على جذور الإرهاب).

وبحسب البيان فان الوفد الاردني قدم التهاني والتبريكات إلى الحيالي بالانتصارات الرائعة التي حققتها قواتنا الأمنية على عصابات داعش الإرهابي، وأشاد ببطولة وشجاعة الجيش العراقي في المعارك التي تمكن من خلالها تطهير جميع الأراضي من دنس الإرهاب.

ترتيب اوضاع

وافاد مصدر بأن طائرات تركية قصفت مواقع حزب العمال الكردستاني في جبال متين بدهوك.وقال المصدر ان (الطائرات استهدفت مراكز مسلحي حزب العمال الكردستاني لمدة نصف ساعة). الى ذلك قال رئيس هيئة العمليات والتدريب في الجيش الأردني العميد الركن مصلح المعايطة امس ان (الغرض من الزيارة هو ترتيب الاوضاع اللوجستية لفتح معبر طريبيل الكرامة بعد الانتصار على داعش في العراق).

واضاف ان (اغلاق المنفذ منذ خمس سنوات انعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية للبلدين ).

وتابع ان (الوفد الاردني بحث التعاون في مجال التدريب والتعاون الاستخباري ومكافحة الارهاب وتامين الشريط الحدودي كاملا).

وكشف القيادي في الحشد الشعبي عبد الله الجبوري عن اسباب ارسال قوات الحشد الشعبي الى الحدود العراقية السورية، مشيرا الى ان الهدف هو تقديم الاسناد لاي قوة تتعرض لاعتداء ارهابي من اراضي سوريا.

وقال الجبوري في تصريح امس ان (قوات الحشد العشبي التي توجهت صوب الحدود العراقية السورية المشتركة هي لتقديم الدعم للقطعات العسكرية الموجودة في المناطق التي يتوقع ان تشهد تعرضات او هجمات حاليا ومستقبلا من قبل بعض الدواعش والجماعات المسلحة خلف الحدود).واضاف ان (طيران الجيش والقوى الاستخبارية هي عناصر مساعدة للسيطرة على امن الحدود ولكن يبقى الدور الفعال والحقيقي للقوات البرية المرابطة). مبينا انه (تم ارسال اعداد قليلة من الحشد الشعبي وبشكل مؤقت لدعم وإسناد الجهد البري في الحدود والنقاط التي تحتاج الى الدعم فقط). وأعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة يحيى رسول نشر قوات من الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية.

اجسام مفخخة

وقال مصدر امس ان (لغماً أرضياً من مخلفات عصابات داعش انفجر في ارض زراعية في قضاء القائم ما أدى إلى إصابة اثنين من رعاة الأغنام بجروح بليغة).

وأضاف أن (عصابات داعش قامت بتفخيخ الطرق الرئيسية والفرعية ومنازل المدنيين والأراضي الزراعية في المناطق الغربية للمحافظة).

فيما أغلقت القوات الأمنية مكان الحادث وشرعت بحملة دهم وتفتيش على المنازل المجاور خشية وجود اجسام مفخخة موضوعة في مكان آخر وشرعت قوات الحشد بتنفيذ عملية تمشيط وتعقب لعناصر داعشي في جبال حمرين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي امس ان (اللواء 88 في الحشد وبإسناد مديرية شرطة العلم، وفوج 11، نفذوا عملية امنية واسعة في جبال حمرين).

مبينا ان (قوات اللواء قتلت عنصرين من داعش ودمرت عجلاتهم). وأشار البيان الى ان (القوات عثرت ايضا غرفة طبابة، وأسلحة خفيفة لعناصر داعش في المنطقة المذكورة). الى ذلك أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم قدرة العراقيين على مكافحة الفساد وبناء دولة تتمتع بالشفافية .

ونقل بيان لرئاسة التحالف عن الحكيم قوله خلال مشاركته احتفالات المسيحيين بمولد السيد المسيح عليه السلام في كنيستي سيدة النجاة ومار يوسف في بغداد أن (الاحتفال بولادة السيد المسيح عليه السلام يمثل خطوة وضاءة وركيزة مهمةً في تاريخ البشرية).

دولة قوية

مؤكداً ((قدرة العراقيين على الانتصار في بناء دولة قوية تتمتع بالنزاهة والشفافية وتكافح الفساد بقوة، راعيةً لجميع المكونات مهما كان انتماؤهم الديني والمذهبي والسياسي والمناطقي، دولةٌ قادرة على بناء علاقات طيبة مع دول المنطقة والعالم ليعيش العراقيون بسلام ووئام في ما بينهم).

ودعا الحكيم إلى (الإسراع النازحين إلى مناطقهم وضرورة توفير سبل العيش الكريم لهم). من جهة اخرى، كشف مجلس القضاء الأعلى عن رفض شمول أمين بغداد السابق نعيم عبعوب بقانون العفو.

ونقل بيان لاعلام المجلس عن القاضية في محاكم النزاهة ندى محمد عيسى قولها أن (الرأي العام لا يعلم ما يوجد في الأوراق التحقيقية كما حدث في قضية أمين بغداد الذي حكم بالسجن لمدة سنة لتجاوزه على رصيف أمام منزله وليس لتهمة أخرى، وهي تجاوز صلاحيته في إكساء شارع وهي قانونا لا تستوجب عقوبة سنة مع النفاذ ولكونه أمين بغداد عد الحكم مشدداً).

وأضافت ان (القضاء يعتمد في الأحكام التي تصدر بحق المسؤولين الفاسدين وإهدار المال العام على الأدلة والأوراق التحقيقية فمتى ما أنجز قاضي التحقيق الإضبارة أصوليا ستعرض على محكمة الموضوع لإصدار القرار الفصل).

وكانت محكمة جنح النزاهة قد اصدرت مطلع تشرين الثاني الماضي حكماً حضورياً يقضي بالحبس مدة سنة واحدة بحق عبعوب لإقدامه على اقتراف مجموعة مخالفات وتجاوز للصلاحيات في موضوع تأجير وتأهيل دور عائدة لأمانة بغداد. ولعدم قناعة هيئة النزاهة بقرار الحبس وقرار شمول المدان بقانون العفو، قدمت طعنين بالحكم بغية تشديد عقوبة الحبس، وعدم شمول المدان بالعفو العام.

وقال بيان لهيئة النزاهة امس ان (دائرة التحقيقات في الهيئة أوضحت بأنَّه، بناءً على الطعنين المقدَّمين من هيئة النزاهة، قررت محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية نقض قرار شمول المدان نعيم عبعوب بقانون العفو العام، فيما قررت أيضاً نقض قرار الحكم الصادر بحقه القاضي بالحبس لمدة سنة واحدة بغية تشديده).