حرمان ثلاث شركات من دخول نافذة بيع الدولار ستة اشهر

المالية النيابية: السماح لمصرف أربيل بشراء العملة مخالفة قانونية

بغداد – شيماء عادل

قالت اللجنة المالية النيابية ان سماح البنك المركزي لمصرف اربيل بدخول نافذة بيع العملة يترتب عليه اجراءات قانونية بسبب حظر تلك المصارف من المشاركة ، فيما اعلن البنك عن حرمان ثلاث شركات تجارية من عملية شراء الدولار لعدم امتثالهم للتعليمات الصادرة.

واستغرب رئيس اللجنة محمد تميم في بيان امس من (اجراء البنك وإدخال المصرف ضمن قائمة اسماء المشاركين في مزايداته بعد ان تم حظر مشاركة مصارف اقليم كردستان بالدخول في تلك المزادات نظرا لصعوبة مراقبة حركة الاموال بعد اجراء الاستفتاء), مشيرا الى ان (البرلمان كان قد صوت على قرار منع فيه مشاركة مصارف الاقليم بمزاد البنك).

مزاد العملة

مؤكدا ان (قيام البنك بالسماح للمصرف بالخوض في مزاد العملة يعد مخالفا لقرار مجلس النواب).

واوضح تميم ان (ذلك تترتب عليه اجراءات قانونية ضد البنك لعدم انصياعه لقرارات البرلمان).

مبينا ان (مشكلة بغداد مع كردستان بشان قضية الاستفتاء وكذلك قضية مراقبة حركة الاموال مازالت قائمة ولم يتم التوصل الى حلول لانهاء نتائج ذلك الذي منعت بموجبه مشاركة مصارف الاقليم بمزاد العملة), داعيا محافظ البنك علي العلاق الى (الالتزام بالقرارات وعدم السماح لتلك المصارف من الخوض في المزادات).

مشددا على (تطبيق الشق الثاني من القرار بمنع البنوك الاخرى التي لديها فروع في كردستان من الاشتراك في نافذة بيع العملة).

وقرر البنك حرمان ثلاثة شركات تجارية من دخول النافذة لمدة ستة اشهر لمخالفتها التعليمات.وقال البنك في بيان امس إنه (بناء على مقتضيات العمل الرقابي ومن اجل تحقيق الامتثال الكامل للتعليمات تقرر حرمان تلك الشركات من الدخول لنافذة بيع وشراء العملة لمدة 6 اشهر).

مبينا ان (الشركات هي العمارة للتجارة العامة والوكالات التجارية المحدودة وروعة النصر للتجارة المحدودة وكذلك ضوء الاجيال للتجارة العامة).

من جهة اخرى اصدر البنك وثيقة يشير بها الى ايقاف اجراءات انشاء المصارف قيد التاسيس ويخيرها بالدمج لكل سبعة مصارف.على صعيد اخر اعلنت الحكومة الايرانية عن تصدير بضائع بنحو 900 مليون دولار الى العراق عبر حدود مهران.

وقال مساعد شؤون تنمية التجارة بالدائرة العامة للصناعة والمناجم والتجارة جميل شوهاني في تصريح امس إنه (خلال التسعة أشهر الأولى للعام الجاري تم تصدير سلع الى العراق باكثر من 902 مليون دولارعن طريق حدود مهران الدولية).

صادرات ايلام

موضحا ان (صادرات محافظة إيلام من اجمالي ما تم تصديره الي العراق بلغت 367 مليونا و631 ألفا و785 دولارا ومن باقي كمارك المحافظات الايرانية عبر الحدود ذاتها بلغت 534 مليونا و569 ألفا و548 دولارا).

وتابع شوهاني ان (البضائع التي تم تصديرها شملت مواد البناء والمنتجات المعدنية والزراعية والبلاستيكية والسيارات وقطع الغيار والمواد البتروكيماوية).