كربلاء تنتج أكثر من 9 ملايين بيضة للتسويق

الزراعة تناقش تطوير العلاقات الإقتصادية مع تركيا

بغداد – داليا احمد

بحثت وزارة الزراعة مع تركيا تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وسبل تطويرها.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي بحث مع السفير التركي في بغداد حسن كوكاسوي تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وحرص الحكومة المتمثلة بالوزارة على تعزيز التعاون المشترك للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني الذي أصبح من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وضرورة تنمية هذا النشاط الحيوي).

واضاف البيان ان (كوكساوي اكد استعداد بلاده لتطوير العلاقات والتواصل الزراعي من أجل خدمة المصالح المشتركة بين البلدين).

واوضح البيان ان (مديرية زراعة محافظة كربلاء اعلنت عن قيام لجنة من دائرة وقاية المزروعات ودائرة زراعة المحافظة بزيارة عدد من حقول الحنطة في شعبة زراعة المركز من أجل البدء بعملية مكافحة أدغال الحنطة ضمن الرقعة الجغرافية لشعبة زراعة المركز).

وتابع انه (ضمن سعي الوزارة الحثيث للارتقاء بالواقع الزراعي وتقديم فضلى الخدمات ما يضمن الازدهار والنمو الاقتصادي وبغية الحد من تأثير الادغال التي تصيب المحاصيل الزراعية قامت لجنة متخصصة من دائرة وقاية المزروعات وقسم الوقاية في المديرية، بإجراء مكافحة لحقول الحنطة باستخدام مبيد كونيكورد وسبوت لايت لمكافحة الأدغال الرفيعة والعريضة في هذه الحقول من خلال استخدام مبيد كونيكورد بنسبة 5,187 ملمتر للدونم ومبيد سبوت لايت بنسبة 5 غرامات للدونم).

حساب الكثافة

واوضح البيان (كما تم حساب عدد الأدغال قبل الرش بحساب الكثافة في المتر المربع الواحد وتم تقسيم الحقل إلى ثلاثة أقسام لغرض رش مبيد عريضة الأوراق وأخر رفيعة الأوراق والثالث يرش تجلط مبيد الرفيعة- العريضة الأوراق ،حيث يتم تغيير المرشة المستخدمة قبل تنفيذ عملية المكافحة لضمان الحصول على النسبة المحددة للدونم الواحد وتوزيعها توزيعا متجانسا بين عموم المساحة وذلك باستخدام كمية من الماء ومعرفة المساحة التي تغطيها المرشة الواحدة ثم إضافة كمية المبيد لتلك المساحة) .

وأعلنت مديرية زراعة محافظة كربلاء عن زراعة 18836 دونما بمختلف المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية خلال عام 2017 حيث تم زراعة هذه المساحة بمختلف المحاصيل الصيفية والشتوية ضمن الرقعة الجغرافية لشعبة زراعة الصحراوية ،وزعت بشكل متنوع منها 1150 دونماحبوب، و4192 دونما درنيات وأبصال، و13494 دونما خضراوات.

وتابع البيان ان (المديرية زرعت 9998 دونما خلال الموسم الصيفي والشتوي الحالي ضمن الرقعة الجغرافية لشعبة زراعة الهندية تم زراعتها بمختلف المحاصيل الشتوية وأما شعبة زراعة الحسينية التابعة إلى المديرية قامت بزراعة 1649 دونما بالخضر والبقوليات والمحاصيل العلفية خلال الموسمين للموسم الصيفي والشتوي لهذا العام، وان معظم الأراضي الزراعية في هذه الشعبة مزروعة بالبساتين والخضراوات).

واضاف البيان ان (مديرية زراعة المحافظة علنت ان مشاريع بيض المائدة العاملة في المحافظة أنتجت اكثر من 9 ملايين بيضة تم تسويقها إلى الأسواق المحلية خلال شهر كانون الأول الجاري، وان مشاريع التفقيس في المحافظة قد رقدت أكثر من 3 مليون و316 ألف بيضة خلال هذا الشهر لاستخدامها كأمهات البيض وإنتاج اللحم لسد حاجة السوق المحلية).

وعلى صعيد اخر بدأت مديرية زراعة بغداد الرصافة حملة البحث والتحري لحشرتي ذبابة الياسمين والفاكهة بالتعاون مع قسم الوقاية التابع لها وبالتنسيق مع دائرة وقاية المزروعات عن بدء حملة البحث والتحري عن حشرتين ذبابة الياسمين البيضاء وذبابة فاكهة البحر المتوسط والتي تصيب أشجار الحمضيات. واضاف البيان ان (وحدة الوقاية التابعة للشعبة الزراعية قامت بنصب المصائد الحشرية – المصائد الصفر, ومصائد تفري، ومصائد جاكسون – والمستلمة من دائرة وقاية المزروعات لغرض التحري والكشف ومعرفة مدى الإصابة بتلك الحشرتين).

زراعة الحمضيات

واشار البيان الى ان (زراعة الحمضيات تنتشر في وسط العراق وتشكل مصدر رزق لفئة واسعة من المزارعين العراقيين وتسد نقصا في حاجة السوق الغذائية وان زراعة الحمضيات مهددة بآفات يطلق عليها ذبابة الياسمين وذبابة فاكهة البحر المتوسط وهي حشرة مدمرة تتكاثر على أوراق الأشجار وتمتص العناصر الغذائية فيها، مما يؤدي إلى إضعاف إنتاجها أو القضاء عليه تماماً.