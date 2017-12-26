حسقيل والعراق – نعيم عبد مهلهل

أخبر الجنرال شارل ديغول خلايا المقاومة في الجنوب الفرنسي أن صندوقا صغيرا فيه أشياء تهم فرنسا برمتها وعليهم تأمين وصولها الى قرية نائية وآمنة حتى لا يقع بيد الجنود الألمان . المقاومون تخيلوا ان الصندوق المهم يحتوي على خطط عسكرية وأختام مهمة تهم مجلس المقاومة الفرنسية ، وفي الحقيقة ان الصندوق الصغير لا يحتوي سوى حاجيات كانت تهم القائد الفرنسي نابليون بونابرت ومن بينها منديل عطاسه حيث كان يعطس كثيرا عندما يتحسس فمه رائحة دخان البارود وهو يقف خلف كتائب المدفعية يعطي إيعازات الرمي لرجالها. كان ديغول يعتقد أن هذا الإرث هو من بعض مستلزمات المعركة وعليه ان يحافظ عليه مثلما فعل الكثير من رجال المقاومة وخبأوا الكثير من كنوز اللوفر . منديل نابليون وصل الى مكان آمن لأنه بالرغم من انه منديل للعطاس ولكنه يرتبط بأنف رجل كانت له في تاريخ البشرية والتاريخ الفرنسي هيبة ووجودا ابتدأه من كونه ضابط مشاة شجاع الى إمبراطور لفرنسا . أضع قصة المنديل واعـــــــتباره كارتا وطنيا أمام قرار غريب اتخذته الأمانة و( الأمينة ) بعدم اعتبار بيت الوزير والاقتصـــادي العراقي (يهودي ) الديانة حســـــــــقيل ساسون (17 آذار 1860 ــ 31 آب 1932) بيتا تراثا وتم تسليمه الى مستثمر سوف يهدمه وربما يبني بدله هوتيلا او مطعما للهمبرجر او المكدونالد ، وربما يجعله مطعم باجة او فلافل وبذلك نقضي على واحدة من واجهات الجمال البغدادي والمعماري الأصيل الذي كان ينعش ضفاف دجلة وصباحات شارع الرشيد برؤى خيال الذكريات التي تمتزج برائحة القهوة القادمة من مقهى البرازيلية . لا أدري كيف يعطى بيت يرتبط بذاكرة رجل منح العراق الكثير من علمه وهو رائد السياسة الاقتصادية في العراق الحديث وأول وزرائها . كيف قبلت وزارة الثقافة المجهدة بالتعب والبيروقراطية وقلة الموازنة أن تتخلى عن موروث جميل يهم الطرز الآثارية في البناء والعمران . وكيف قبل البنك المركز العراقي ووزير المالية ان يهدم بيت اول وزير مالية وكان الأجدر أن يتحول البيت الى متحف أو دارٌ للأنشطة التراثية البغدادية حتى يكون هذا حافزا للأمانة وتعيد أحياء الشرفات الجميلة لأبنية شارع الرشيد والتي بدأت تتآكل شيئا فشيئا. نحن نحارب داعش ( نعم ) وتلك مهمة وطنية مقدسة ، لكننا ينبغي أيضا ان نحارب أولئك الذين يتعمدون بالتفريط بجماليات المكان البغدادي المتمثل بأبنيته التراثية في شارع الرشيد والبتاوين وغيرها من الأمكنة. أشعر أن منديل نابليون كان يهم الذاكرة والجمال والإرث الفرنسي ، وبمقدار الإحساس لو كان لحسقيل ساسون منديل لكانت الدعوة قائمة للحفاظ عليه ، ولكن المسألة الآن تمثل البيت الرجل الذي لا يملكه الآن ولا يملكه أبناؤه وأحفاده بل تملكه الدولة فتهبهُ الى مستثمر ربما لم يتأمل في حياته لوحة تشكيلية معلقة في جدار . طبعا سيهدم البيت وسيبيع طابوقه الأثري (الجف قيم) الى أناس سترمم به بيوتها او تغلف به أسيجتها حدائقها. تهديم بيت وزير (يهودي) طيب ولد على ارض العراق وتوفى على ذات الأرض ، هذا الفعل في القياس الوطني أهدار وتعسف وأصرار على أن من يؤتمن للحفاظ على جمال بغداد وتراثها غير جدير بذلك. بين منديل نابليون وبيت ساسون رؤية مهمة لتعامل بلدين من أرثهما . تلك الرؤية يُحسبُ لها في فرنسا أنها مهمة عظمى ويُحسبُ لها في العراق أننا منشغلون بأهم منها.