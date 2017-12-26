الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد المتجاوزين علي الأطباء

الصحة لـ (الزمان): تكرار الظاهرة يساعد على هجرة الكفاءات

بغداد – داليا احمد

وجهت وزارة الداخلية بفتح تحقيق بشأن الاعتداءات على الاطباء، متواعدة بملاحقة المتجاوزين قانونياً .

وقال الوزير قاسم الاعرجي في بيان تلقته (الزمان) امس (وجهنا بفتح تحقيق بشأن الاعتداءات التي تحدث في المستشفيات علي الملاكات الطبية)، متوعداً باعتقال ومحاسبة من يقوم بهذا العمل)، مؤكداً بتوفير الحمايات الكافية للمستشفيات لمنع تكرار تلك الحوادث)، داعياً الاطباء الى (الابلاغ عن اية حالة حالة اعتداد تحدث).وطالبت وزارة الصحة والبيئة بتفعيل قانون حماية الاطباء للحد من الاعتداءات التي تكاد تكون يومية على ملاكاتها ما يسبب بهجرة الكفاءات خارج البلاد. وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف مطلك لـ (الزمان) امس ان (احد المرافقين للمرضى انهال بالضرب على مدير مستشفى الجملة العصبية سمير حميد الدلفي التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة ما ادى ذلك الى كسر بالانف او الجمجمة بعد اجراء الفحوصات اللازمة).

مبينا ان (الحمايات المرابطة في المستشفى القت القبض على المعتدين).وتابع ان (قانون حماية الاطباء مشرع ولكن يتطلب تفعيله من الجهات المعنية ليسهم ذلك بالحد من الاعتداءات التي تكاد تكون بشكل يومي على الملاكات الطبية).

تفعيل اجراءات

واوضح مطلك ان (تكرار تلك الظاهرة اصبح يشكل خطرا على تلك الملاكات ما يستوجب تفعيل اجراءات رادعة من قبل المعنيين لمنع تكرارها واحالة المقصر الى القضاء لينال جزاءه العادل بالاضافة الى انه يساعد على حماية الاطباء اثناء ادائهم الواجب ويمنع من هجرة الكفاءات الى خارج البلد).

وأعلن المستشفى عن اصابة الدلفي اثر الاعتداء عليه بالضرب من قبل مراجعين. وقال مدير اعلام المستشفى محمد مؤيد في تصريح امس إن (ثلاثة من مراجعي المسستشفى طلبوا من الدلفي الكشف على طفل مريض معهم). مبيناً أن (الدلفي أوضح لهم أن الطفل بحاجة الى سحب ماء الظهر وقد كلف فريقا طبيا لاجراء اللازم).واكد مؤيد أن (المراجعين اصروا على الطبيب بأن يقوم بتلك المهمة، فاعتذر لهم كونه مشغولا بعملية جراحية عاجلة وبصدد الدخول الى صالة العمليات).مشيرا الى أن (ردة فعل الاشخاص الثلاثة كان عبر تكبيل الدلفي والاعتداء عليه بالضرب)، وتابع ان (الدلفي في حالة حرجة بسبب اصابته في ظهره ورأسه).

وكانت الدائرة قد دانت الاعتداءات المتكررة على ملاكاتها في مستشفى الشيخ زايد ، مطالبة بتفعيل القانون لمنع تكرار تلك الحوادث . وقال مدير اعلام الدائرة قاسم عبد الهادي لـ (الزمان) امس ان (خمسة عشر مرافقا لامرأة فارقت الحياة اثناء وصولها لقسم الطوارئ في المســــــــــتشفى قاموا بالاعتداء على ثلاثة اطباء خلال اداء واجبهم في معاينة الحالة).لافتا الى ان (الدائرة سجلت اكثر من 150 حالة اعتداء على الملاكات الطبية خلال المدة الماضية).

اعتداءات متكررة

واشـــــــار عبد الهادي الى ان (قوة القانون تحول دون وقوع اعتــــــــــداءات متــــــكررة للاطـــــباء). مطالبا بـ (تقديم المقصرين الى القضاء لينـــــــــالوا جزاءهم العـــــــــادل وحتى يكون ذلك عــــــــبرة لمن تسول له نفسه القيام بذلك). وكان احد اطباء المستشفى قد اوضح ان (الاعتداء جرى من قبل ذوي المتوفية على الطبيبات في قسم الطوارئ).

واضاف ان (تدخل عناصر الحماية بمنع المعتدين من الاستمرار بالاســــــــــاءة كانت فرصة لتسلل الطبيبات والهرب من المستشفى خوفا على حياتهن من اية مخاطر قد تصدر من هؤلاء المعتدين).