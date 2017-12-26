المالكي يشدّد على إجراء الإنتخابات بموعدها المحدد

التجارة تنفي حجب التموينية شريطة تجديد البطاقة الإنتخابية

بغداد – داليا احمد

نفت وزارة التجارة مايشاع من حرمان المواطنين من البطاقة التموينية وحجبها في حال لم يجددوا بطاقاتهم الانتخابية عار عن الصحة . وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (تلك الانباء عارية عن الصحة هدفها أثارة الرأي العام واستغلاله من قبل أصحاب النفوس الضعيفة في التغطية على انجازات الحكومة ضـــــــــمن برنامجها).

مشيرا الى ان (عدم تسليم البطاقة التموينية الا بعد تحديث بطاقة الناخب وتسجيلهم بايومتريا هو اجراء وقائي الغاية منه تحديث بيانات البطاقة التموينية لوجود اعداد كثيرة من المواطنين لم يتم تحديث بياناتهم منذ العام 2014 ولاسيما بعد المتغيرات والاحداث التي مر بها العراق خلال السنوات الثلاث الماضية عند دخول داعش لبعض المحافظات.

مبينا ان (قاعدة البيانات تحتاج الى التحديث من أجل القضاء على التكرارية في الاعداد وكذلك من اجل جرد المسافرين والمتوفين وغيرها من المتغيرات لحصر الاعداد الحقيقية للمشمولين بالبطاقة وحسب ماجاء بدراسات اصلاح النظام للحد من التلاعب والتزوير والحفاظ على المال العام).

واوضح البيان ان (إعمام الامانة العامة لمجلس الوزارء أشار للتعاون والتنسيق مع الوزارة عبر دائرة التخطيط والمتابعة والمفوضية العليا للانتخابات بتحديث قاعدة بيانات التموينية وبطاقة الناخب حسب التعليمات والضـــــــــوابط بهذا الجانب).داعيا المواطنين الى (الأسراع بتسليم مستمسكاتهم لوكلاء التموين لغرض استلام بطاقاتهم قبل نهاية العام لغرض قطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يروجون الاشاعات التي لاتخدم المواطن والحكومة).

وتابع ان (الوزارة ملتزمة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية لعموم المواطنين المسجلين ضمن نظام التموين).

من جانب اخر عد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ان تأجيل الانتخابات سيدخلنا في نفق دستوري مظلم ، فيما اكدت وزارة التجارة ان عدم تسليم البطاقة التموينية للمواطنين الا بعد تحديث بطاقة الناخب امر وقائي. ودعا المالكي خلال حضوره المؤتمر التأسيسي لحركة البشائر الشبابية الى (عدم التسليم لتأجيل الانتخابات لان تأجيلها سيدخل العراق في نفق دستوري مظلم).

واضاف (نحن بصدد الانتقال من مرحلة المواجهة الى بناء العملية السياسية واكمال الخدمات وبناء البلد)، مطالبا الشباب بـ (بتحمل المسؤولية ليكونوا في مواقع التصدي)، مشددا على (ضرورة ان لا يكون كل الجهد منصبا على العملية الانتخابية وانما على تلك الحركة لتتعمق وتتسع وتأخذ بكل اساليب العلم والمبادئ والتربية والاخلاق من اجل اصلاح المجتمع).

وتابع المالكي ان (العراق انتصر على الجاهلية مرة اخرى بصمود الشباب وفتوى المرجعية والجيش والشرطة والحشد الشعبي).

الى ذلك أكد المالكي مضي العراق في إتمام عملية البناء وإعادة الإعمار تمهيدا لعودة النازحين وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقال البيان ان (المالكي استقبل سفير مصر لدى العراق علاء موسى وبحثا مستجدات الأوضاع على الصعيدين العربي والإقليمي بالاضافة الى دور العراق في مواجهة الإرهاب والانتصارات التي حققتها القوات الامنية والحشد ضد داعش)، وأكد المالكي (أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سعيا لتحقيق آمال الشعبين الشقيقين)، مشيراً الى أن (العراق وبعد تطهير أراضيه من براثن الارهاب ماض في إتمام عملية البناء وإعادة الإعمار تمهيدا لعودة النازحين وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد). بدوره ، أكد موسى (عمق العلاقات بين مصر والعراق على المستويين الشعبي والحكومي)، مجدداً (التزام بلاده في تقديم الدعم للعراق ولاسيما في مجال اعمار المناطق المتضررة جراء الإرهاب).