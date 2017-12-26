المنتسبون يطالبون بغداد بصرف رواتبهم ومدير جوازات السليمانية لـ (الزمان): لم نتسلّم رداً مقنعاً والتعليمات الجديدة تعوق العمل

السليمانية – باسل الخطيب

أعرب منتسبو مديرية جوازات السليمانية عن سخطهم لعدم صرف وزارة الداخلية العراقية رواتبهم وأقرانهم بباقي الدوائر الكردستانية الأربع المرتبطة بها، منذ خمسة أشهر، برغم ارتباطها فنياً وإدارياً بها، وتزويدها بالإيرادات التي يحققونها وهي بالملايين، عادين أن ذلك (ينسف مصداقية) رئيس الحكومة حيدر العبادي، ويؤكد (عدم جدية) وعوده بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم.وقال منتسبون بالمديرية لـ(الزمان) امس إن (دوائر الجنسية والإقامة والبطاقة الوطنية الموحدة والجوازات في الإقليم ترتبط بوزارة الداخلية الاتحادية فنياً وإدارياً وكان منتسبوها يتسلمون رواتبهم من بغداد).

ارسال رواتب

مشيرين إلى أن (الوزارة لم ترسل رواتبهم منذ خمسة أشهر أي منذ آب الماضي، من دون إبداء الأسباب أو الرد على استفساراتهم).واستغرب المنتسبون طالبين عدم الكشف عن هوياتهم (عدم صرف رواتبهم برغم أن إيرادات دائرتهم ترسل بالكامل إلى بغداد)، على حد قولهم، مبدين (سخطهم واستنكارهم لقيام وزارة الداخلية الاتحادية بقطع رواتبهم من دون مسوغ).وتساءلوا (إذا كانت الحكومة العراقية تقطع رواتب دوائر كردستانية تابعة لها وتأتمر بأوامرها وتزودها بوارداتها كاملة، فكيف تريدنا أن نصدق وعود رئيسها بشأن صرف رواتب موظفي الإقليم)،

مؤكدين أن قطع رواتبهم (ينسف مصداقية العبادي ويدلل على عدم جدية وعوده بشأن رواتب موظفي الإقليم).

وكان العبادي قد تعهد مراراً خلال المدة القليلة الماضية، بصرف رواتب موظفي كردستان.بدوره أبدى مدير جوازات السليمانية استغرابه وعدم فهمه قرار بغداد قطع رواتب منتسبي الدوائر الأربع المرتبطة بوزارة الداخلية، برغم التزامهم بتعليمات المركز وضوابطه.

وقال العميد الحقوقي سالار عبد الله محمد علي لـ(الزمان) امس إن (العلاقات التي تربط المديرية ببغداد جيدة حيث ننفذ تعليماتها ونلتزم بضوابطها الخاصة بإصدار الجوازات وسياقات العمل)، مبيناً أن (الجهات الكردستانية المعنية استفسرت من وزارة الداخلية الاتحادية مراراً بشأن عدم صرف رواتب منتسبي المديرية وباقي الدوائر الكردستانية المرتبطة بوزارة الداخلية الاتحادية من دون الحصول على جواب مقنع).

وأضاف أن (المديرية باشرت تطبيق النظام الجديد الذي يؤمن الاتصال بالمركز عن طريق الكابل الضوئي وهو يتمتع بأمنية عالية ويتيح إصدار الجواز خلال 24 ساعة، بعكس النظام القديم الذي كان يعاني من كثرة انقطاع الاتصال بالمركز وتأخر إصدار الجوازات مدة اسبوع)، مشيراً إلى أن ا(لنظام الجديد يتيح إمكانية استبدال الجواز بغض النظر عن مدة نفاده مقابل رسم قدره 50 ألف دينار، مثلما يتيح للراغبين إمكانية الحصول على جواز فوراً مقابل دفع 250 ألف دينار).

اصدار جوازات

وأوضح علي أن (المديرية تضم مكتبين أولهما في السليمانية والآخر في كلار، فيهما 228 منتسباً، يتسلمون رواتبهم من وزارة الداخلية الاتحادية عن طريق مديرية الجنسية العامة الكردستانية)،

مبيناً أنها (أصدرت 103 آلاف جواز لسكنة السليمانية خلال عام 2016 ، في حين لم تصدر إلا 71 ألف جواز خلال المدة من 1/1 إلى 20/12/2017، نتيجة تداعيات الأزمة المالية على المواطنين). ودعا إلى (إعادة النظر بعدد من المعوقات التي تعترض عمل المديرية، ومنها ضرورة حضور ولي أمر من يقل عمره عن 18 سنة، في حين قد يكون الوالد أو ولي الأمر مريضاً أو مسافراً، ما يستدعي السماح بحضور الأم بوصفها ولي أمر أيضاً ما يسهل على المواطنين الامور في ظل الظروف الراهنة)، وتابع أن (عدم القبول بالوكالة الخاصة الصادرة من داخل العراق، التي يخول بموجبها الأب أو ولي الأمر، الأم أو غيرها الحضورمع طالب الجواز من القصر، تحسباً لسفره خارج البلد، يشكل مخالفة قانونية ينبغي تلافيها بحسب رأي المحاكم المختصة).واستطرد مدير جوازات السليمانية أن (التعليمات الجديدة تمنع إمكانية إصدار جواز خارج المديرية، للمرضى أو المعاقين، كما كان معمولاً به سابقاً، برغم الحاجة لذلك لاسيما لجرحى الحرب ضد داعش والمصابين بالشلل وغيرهم من الحالات الخاصة والحرجة، بحجة الأسباب أمنية)،

داعياً إلى (معالجة هذه المشكلة العامة التي لا تتعلق بإقليم كردستان حسب، إنما أيضاً بباقي مناطق وسط العراق وجنوبه).وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية هوشيار عبد الله قد دعا منتصف الشهر الجاري، العبادي ووزير الداخلية، إلى صرف رواتب موظفي الدوائر الاتحادية الأربع في الإقليم، منتقداً (صمت الوزير تجاه الخرق الدستوري المتمثل بعدم صرف رواتبهم برغم كونهم تابعين لوزارته ولا يحق لحكومة الإقليم التدخل في عمل الوزارة بأي شكل من الأشكال).