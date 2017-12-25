السائق : الحافلة تدهورت ولم أسيطر عليها فقتلت المارة في موسكو

موسكو- الزمان

قتل أربعة اشخاص وأصيب آخرون بجروح الاثنين عندما دخلت حافلة تابعة للبلدية مدخل ممر تحت الأرض غرب موسكو.

ووقع الحادث قبيل الساعة 12,00 ت غ قرب محطة مترو سلافينانسكي بولفار المكتظة في العاصمة الروسية، علما أن الاثنين لم يكن يوم عطلة في روسيا التي تحتفل بعيد الميلاد في السابع من كانون الثاني/يناير.

وأصدرت السلطات البلدية في موسكو بيانا أوضحت فيه أن الحادث أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح أحد عشر، في تصويب لحصيلة سابقة تحدثت عن خمسة قتلى و15 جريحا.

واظهرت مشاهد للتلفزيون الروسي الحافلة وهي تجتاح سلالم النزول إلى الممر تحت الارض. وقد أدى ذلك إلى دهس العديد من المارة.

وأظهرت مقاطع أخرى بثت على مواقع التواصل الحافلة وهي تصعد على الرصيف ببطء ثم تتسارع لثوان قبل أن تنزلق وتقتحم ممر المشاة. وقد شهدت موسكو تساقطا للثلوج الاثنين.

وتم توقيف السائق، وهو يعمل في هذه المهنة منذ 17 عاما، بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس.

وقال للشرطة إن الحافلة “كانت متوقفة، ثم بدأت تسير بشكل غير متوقع”.

وأضاف “حاولت أن أوقفها باستخدام المكابح لكنها لم تعمل”.

لكن مسؤولا في وزارة النقل في العاصمة قال إن الحافلة خضعت للمعاينة قبل وضعها في الخدمة و”لم تظهر فيها أي مشكلة تقنية”، كما أن السلطات البلدية استبعدت أن يكون الحادث سببه مشكلة في الطريق.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وأصدر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أوامر بتفحّص كل الحافلات التابعة للبلدية، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا.

وشاركت ثلاث مروحيات في إجلاء الضحايا، بحسب أجهزة الإسعاف.